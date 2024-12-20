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Еда К Новому году готовы? инструкция Одна компания пила эти коктейли на Новый год, и никто не уснул в салате: 5 рецептов от барменов

Одна компания пила эти коктейли на Новый год, и никто не уснул в салате: 5 рецептов от барменов

С нашей барной картой вы продержитесь до утра, а проснетесь без головной боли

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2 комментария

Если на утро найдете себя в новогодней елке с больной головой, значит, вы так и не прочитали этот текст

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Каждому хочется, чтобы встреча Нового года запомнилась надолго и чтобы ничто не омрачило его встречу. Но на этом пути нас ждет множество ловушек. Одна из них — алкоголь (голосом Леонида Якубовича, с долгим, протяжным «а»). Вот вроде и знаешь, как он на тебя действует, и норму свою более-менее выучил, а ведь всё равно! В общем. Чтобы вы точно не повторяли ошибок прошлого и не совершали новых, мы пошли прямиком к барменам и спросили у них: «Друзья, что бы такого употребить на Новый год, чтобы и до боя курантов не вырубиться, и в салат лицом не ударить?» И вы только посмотрите, какую барную карту они нам предоставили!

Главное помните: даже самые «безопасные» коктейли — это в первую очередь алкоголь, у которого, говорят врачи, не бывает безопасной дозы, а злоупотребление ими так и вовсе не сулит ничего хорошего в плане здоровья. Так что в любом возлиянии важно не превышать возможности своего организма, иначе такие эксперименты закончатся на больничной койке, а то и того глубже. Теперь, когда вы предупреждены, давайте ознакомимся с праздничной барной картой.

  1. Бьянко тоник
  2. Американо
  3. Копченая Кровавая Мэри
  4. Мимоза
  5. Пчелиные коленки
1

Бьянко тоник

Бармен Сергей Хемлих рекомендует не налегать в новогоднюю ночь на игристое и отдать предпочтение сухим вермутам. Его отдельный фаворит — «Бьянко тоник» с кусочком лайма в качестве украшения.

Сергей Хемлих утверждает, что ложечку после фото он точно помыл

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Для освежающего коктейля вам потребуется:

  • 60 мл белого вермута;

  • 60 мл тоника;

  • кусочек лайма для украшения;

  • 3–4 кубика льда.

В высокий бокал положите лед, налейте белый вермут и добавьте к нему тоник. В готовый напиток опустите кусочек лайма, который добавит кислинки и станет ярким украшением.

— В этом коктейле только два ингредиента, так что он отлично подходит для приготовления дома. Тоник можно заменить на обычную газированную водичку. А за счет низкой спиртуозности его можно пить в умеренном количестве, — объясняет Сергей.

2

Американо

Бар-менеджер Артем Нечаев поддерживает позицию Сергея и тоже советует брать на вечер коктейль с вином. Среди его любимчиков «Американо», и нет, совсем не кофе, как вы могли подумать. Главное, не жалейте льда.

Если с утра выпить «Американо», который готовит Артем, то день заиграет новыми красками

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Ингредиенты:

  • 30 мл красного вермута;

  • 30 мл ликера «Кампари»;

  • 60 мл тоника;

  • цедра апельсина;

  • 3–4 кубика льда.

В стакан олд-фешен (низкий и широкий стакан с толстым днищем, в который обычно наливали виски со льдом) положите лед. Налейте красный вермут, ликер, смешайте всё маленькой ложкой. Добавьте тоник и украсьте коктейль кусочком апельсиновой цедры.

— Также подойдет классический коктейль «Американо». В его основе красный вермут и биттер. Он как «Негрони», но менее крепкий, — говорит Артем.

3

Копченая Кровавая Мэри

Андрей Твердов нестандартно подходит к выбору коктейля не только на новогоднюю ночь, но и на всю зиму. Миксолог и бармен советует обратить свое внимание на «Кровавую Мэри».

Мы попросили Андрея сфотографироваться с «Кровавой Мэри», но она оказалась настолько востребована, что ее просто не осталось

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В классический рецепт входит:

  • 50 мл водки;

  • 150 мл томатного сока;

  • 1 г соуса тобаско;

  • 1 г вустерширского соуса;

  • сок половинки лимона;

  • 3–4 кубика льда;

  • щепотка соли и перца.

В высокий бокал насыпьте лед. Влейте водку и томатный сок. Выжмите сок половинки лимона. Добавьте соусы и специи. Всё хорошо перемешайте и по желанию украсьте кусочком сельдерея.

Но Андрей рекомендует усовершенствовать рецепт и делится составом авторской «Кровавой Мэри».

— Необязательно «Кровавую Мэри» коптить щепой, можно добавить пикантности и аромата за счет копченой паприки, — делится секретом Андрей. — Напиток суперлегкий, очень плотный и тонизирующий, наполненный огромным количеством витаминов. Мы можем добавлять для сладости мед, для остроты различные перцы, а также сливочный хрен и горчицу. Всё вместе в купаже с хорошо подобранным томатным соком, щепоткой соли и совсем небольшим количеством водки делает этот напиток отличным средством для поднятия иммунитета.

4

Мимоза

«Поменьше сахара, побольше воды» — главное правило на Новый год у Александра Шахурина. Бармен и мастер по флейрингу среди коктейлей выбирает «Мимозу» с апельсиновым фрешем и сухим игристым вином. Отдельная прелесть этого коктейля — его можно сделать еще более новогодним, если заменить апельсины на мандарины.

По словам Александра, молитва заменяет любой алкоголь, но, если вы настроены решительно и хотите продержаться до утра, берите «Мимозу». Что удобно, ее можно закусывать одноименным салатом. Чтобы не запутаться

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Ингредиенты проще некуда:

  • 120 мл сухого игристого;

  • 4 мандарина или 2 апельсина.

Заранее охладите игристое и выжмите сок из мандаринов или апельсинов. В фужер для шампанского влейте сначала подготовленный сок, а затем охлажденное игристое. Перед подачей коктейля аккуратно его перемешайте.

— Я рекомендую не мешать разные спирты. Отталкиваясь от этого, можно выбрать свой любимый напиток, а уж покрепче или полегче — на собственное усмотрение. Самое главное — пить много воды и хорошо есть. Со вторым пунктом в Новый год обычно проблем не существует, поэтому я бы сделал акцент только на воде, — рекомендует Александр.

5

Пчелиные коленки

Выбирая коктейль на вечер, бармен Вадим Харыбин советует обращать внимание на количество ингредиентов: чем их меньше, тем лучше. Меньше смешанных напитков с разным градусом поможет дольше оставлять голову в сознании. А главное, если вы отмечаете дома, то без труда создадите коктейли сами и удивите гостей. Один из легких, но при этом вкусных коктейлей — «Пчелиные коленки».

По фотографии не скажешь, но Вадим знает толк в коленках

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Для этого коктейля вам потребуется:

  • 60 мл джина;

  • 1 ст. ложка меда;

  • 30 мл лимонного сока;

  • 3–4 кусочка льда;

  • лимонная цедра.

Взболтайте лед с джином, лимонным соком и сиропом в шейкере. Процедите готовый напиток в бокал для мартини и украсьте спиралью из лимонной цедры.

— В основном в коктейлях идет сок лимона или же лайма. Лимон содержит витамин C и антиоксиданты, которые могут частично компенсировать негативное воздействие алкоголя на организм. Хотя, конечно, не устраняют его полностью, так что похмелье будет легче переносить, — рассказал Вадим.

А вы уже выбрали, чем будете себя баловать на Новый год?

Мой выбор — «Бьянко тоник»
«Американо» выглядит любопытно
О, «Копченая Кровавая Мэри» — мой фаворит
Ищите меня в букете «Мимозы» на этот Новый год
Выберу «Пчелиные коленки», чего тут жужжать
Лучше игристого на Новый год ничего не придумать
Я пью водку
Вариант для трезвенников
Вариант для язвенников

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Коктейли Новый год Новогодний стол Бармены Напитки Алкоголь Праздник Рецепты
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Комментарии
2
Zemb
40 минут
как тут уснуть когда блевали до утра 🤣
Гость
56 минут
Для кого эта информация. Наши люди в большинстве выпьют пива. Сам выпью пивной напиток )) в нем более оригинальный вкус )) вкус детства так сказать.
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