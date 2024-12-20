Одна компания пила эти коктейли на Новый год, и никто не уснул в салате: 5 рецептов от барменов

Каждому хочется, чтобы встреча Нового года запомнилась надолго и чтобы ничто не омрачило его встречу. Но на этом пути нас ждет множество ловушек. Одна из них — алкоголь (голосом Леонида Якубовича, с долгим, протяжным «а»). Вот вроде и знаешь, как он на тебя действует, и норму свою более-менее выучил, а ведь всё равно! В общем. Чтобы вы точно не повторяли ошибок прошлого и не совершали новых, мы пошли прямиком к барменам и спросили у них: «Друзья, что бы такого употребить на Новый год, чтобы и до боя курантов не вырубиться, и в салат лицом не ударить?» И вы только посмотрите, какую барную карту они нам предоставили!
Главное помните: даже самые «безопасные» коктейли — это в первую очередь алкоголь, у которого, говорят врачи, не бывает безопасной дозы, а злоупотребление ими так и вовсе не сулит ничего хорошего в плане здоровья. Так что в любом возлиянии важно не превышать возможности своего организма, иначе такие эксперименты закончатся на больничной койке, а то и того глубже. Теперь, когда вы предупреждены, давайте ознакомимся с праздничной барной картой.
Бьянко тоник
Бармен Сергей Хемлих рекомендует не налегать в новогоднюю ночь на игристое и отдать предпочтение сухим вермутам. Его отдельный фаворит — «Бьянко тоник» с кусочком лайма в качестве украшения.
Для освежающего коктейля вам потребуется:
60 мл белого вермута;
60 мл тоника;
кусочек лайма для украшения;
3–4 кубика льда.
В высокий бокал положите лед, налейте белый вермут и добавьте к нему тоник. В готовый напиток опустите кусочек лайма, который добавит кислинки и станет ярким украшением.
— В этом коктейле только два ингредиента, так что он отлично подходит для приготовления дома. Тоник можно заменить на обычную газированную водичку. А за счет низкой спиртуозности его можно пить в умеренном количестве, — объясняет Сергей.
Американо
Бар-менеджер Артем Нечаев поддерживает позицию Сергея и тоже советует брать на вечер коктейль с вином. Среди его любимчиков «Американо», и нет, совсем не кофе, как вы могли подумать. Главное, не жалейте льда.
Ингредиенты:
30 мл красного вермута;
30 мл ликера «Кампари»;
60 мл тоника;
цедра апельсина;
3–4 кубика льда.
В стакан олд-фешен (низкий и широкий стакан с толстым днищем, в который обычно наливали виски со льдом) положите лед. Налейте красный вермут, ликер, смешайте всё маленькой ложкой. Добавьте тоник и украсьте коктейль кусочком апельсиновой цедры.
— Также подойдет классический коктейль «Американо». В его основе красный вермут и биттер. Он как «Негрони», но менее крепкий, — говорит Артем.
Копченая Кровавая Мэри
Андрей Твердов нестандартно подходит к выбору коктейля не только на новогоднюю ночь, но и на всю зиму. Миксолог и бармен советует обратить свое внимание на «Кровавую Мэри».
В классический рецепт входит:
50 мл водки;
150 мл томатного сока;
1 г соуса тобаско;
1 г вустерширского соуса;
сок половинки лимона;
3–4 кубика льда;
щепотка соли и перца.
В высокий бокал насыпьте лед. Влейте водку и томатный сок. Выжмите сок половинки лимона. Добавьте соусы и специи. Всё хорошо перемешайте и по желанию украсьте кусочком сельдерея.
Но Андрей рекомендует усовершенствовать рецепт и делится составом авторской «Кровавой Мэри».
— Необязательно «Кровавую Мэри» коптить щепой, можно добавить пикантности и аромата за счет копченой паприки, — делится секретом Андрей. — Напиток суперлегкий, очень плотный и тонизирующий, наполненный огромным количеством витаминов. Мы можем добавлять для сладости мед, для остроты различные перцы, а также сливочный хрен и горчицу. Всё вместе в купаже с хорошо подобранным томатным соком, щепоткой соли и совсем небольшим количеством водки делает этот напиток отличным средством для поднятия иммунитета.
Мимоза
«Поменьше сахара, побольше воды» — главное правило на Новый год у Александра Шахурина. Бармен и мастер по флейрингу среди коктейлей выбирает «Мимозу» с апельсиновым фрешем и сухим игристым вином. Отдельная прелесть этого коктейля — его можно сделать еще более новогодним, если заменить апельсины на мандарины.
Ингредиенты проще некуда:
120 мл сухого игристого;
4 мандарина или 2 апельсина.
Заранее охладите игристое и выжмите сок из мандаринов или апельсинов. В фужер для шампанского влейте сначала подготовленный сок, а затем охлажденное игристое. Перед подачей коктейля аккуратно его перемешайте.
— Я рекомендую не мешать разные спирты. Отталкиваясь от этого, можно выбрать свой любимый напиток, а уж покрепче или полегче — на собственное усмотрение. Самое главное — пить много воды и хорошо есть. Со вторым пунктом в Новый год обычно проблем не существует, поэтому я бы сделал акцент только на воде, — рекомендует Александр.
Пчелиные коленки
Выбирая коктейль на вечер, бармен Вадим Харыбин советует обращать внимание на количество ингредиентов: чем их меньше, тем лучше. Меньше смешанных напитков с разным градусом поможет дольше оставлять голову в сознании. А главное, если вы отмечаете дома, то без труда создадите коктейли сами и удивите гостей. Один из легких, но при этом вкусных коктейлей — «Пчелиные коленки».
Для этого коктейля вам потребуется:
60 мл джина;
1 ст. ложка меда;
30 мл лимонного сока;
3–4 кусочка льда;
лимонная цедра.
Взболтайте лед с джином, лимонным соком и сиропом в шейкере. Процедите готовый напиток в бокал для мартини и украсьте спиралью из лимонной цедры.
— В основном в коктейлях идет сок лимона или же лайма. Лимон содержит витамин C и антиоксиданты, которые могут частично компенсировать негативное воздействие алкоголя на организм. Хотя, конечно, не устраняют его полностью, так что похмелье будет легче переносить, — рассказал Вадим.
А вы уже выбрали, чем будете себя баловать на Новый год?