НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 751мм 61%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Преследует детей
Охота на подарки
Сколько получают Деды Морозы
Маршрут для каникул по сказкам
Пересадили сердце
Как побороть похмелье
Еда инструкция Как приготовить нежнейшую селедку под шубой: простой и вкусный рецепт — записывайте

Как приготовить нежнейшую селедку под шубой: простой и вкусный рецепт — записывайте

Посмотрите, чем мы решили вас удивить

410
7 комментариев
Источник:

Без чего не может обойтись новогодний стол, кроме как оливье? Конечно, без нестареющей классической селедки под шубой! У этого салата есть множество вариаций. Кто-то готовит по семейному рецепту, кто-то просто добавляет свою фишку или удивляет необычной подачей. Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:

  • сельдь слабосоленая — 350 г;

  • картофель запеченный — 250 г;

  • морковь запеченная — 200 г;

  • яйцо — 6 шт.;

  • свекла запеченная — 250 г;

  • майонез домашний — 100 г.

Простую и понятную инструкцию, как же приготовить нежнейшую сельдь под шубой, — смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Селедка под шубой Сельдь под шубой Новогоднее блюдо Салат Рецепт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
18 минут
Тюмень готовит....
Гость
22 минуты
Сёма и Даша, сами то кушать это будете, уважаемые?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Саша,37

Elena,49

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление