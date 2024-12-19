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Еда Итоги с Путиным Чем кормят журналистов на прямой линии Владимира Путина — кадры с фуршета

Чем кормят журналистов на прямой линии Владимира Путина — кадры с фуршета

Делегация Shkulev Holding показывает обстановку в Гостином дворе изнутри

1 028
55 комментариев

Журналистов в Гостином дворе встречает приветливый персонал

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Журналисты со всей России и зарубежных стран прибывают в Гостиный двор Москвы — там сегодня, 19 декабря, состоится прямая линия президента Владимира Путина. Пока организаторы мероприятия и протокольная служба главы государства завершают все приготовления, MSK1.RU показывает, что происходит в Гостином дворе.

Фуршет проходит в одном из залов Гостиного двора

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На улице от входа в место проведения прямой линии с раннего утра выстроилась огромная очередь из журналистов. У всех проверяют документы и технику (видеокамеры, фотоаппараты и микрофоны).

Журналистам предлагают полноценный перекус

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— Все собираются в большом холле перед входом в основной зал. Много иностранных журналистов, — передают корреспонденты MSK1.RU. — Организован пресс-центр и буфет. Съемочные группы записывают комментарии у иностранной прессы.

На выбор есть пирожки с разными начинками

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В ожидании начала прямой линии одни греются чаем и кофе после ожидания в очереди при -18 °C, а другие налегают на закуски.

Подкрепиться можно и чем-то сладким

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— Здесь есть бутерброды, пирожки с картошкой, маленькие пирожные, водичка газированная, — сообщили корреспонденты MSK1.RU.

Среди сладостей к чаю есть кексы

Источник:

Для всех желающих также подают черничные маффины и брусничные пирожные.

Подкрепиться можно и бутербродами

Источник:

Как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.

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Комментарии
60
солдат
26 минут
Всё по классике ... головы щучьи , почки заячьи верчёные , икра красная , икра чёрная , икра заморская баклажанная ...
265889986
33 минуты
Спагетти
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