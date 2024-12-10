Схватился бы дед за репу, да нету: почему исконно русский корнеплод стал у нас деликатесом

Репка — редкий продукт на столе россиян Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











На волне патриотизма россияне вспомнили о русской репе, которая для обывателя превратилась в экзотику. Цена уже тоже соответствует статусу, а вот найти ее в продаже не так просто, как заморское авокадо или другие диковинные овощи. Купить корнеплод можно только на рынке в овощных магазинчиках, и то далеко не во всех.

Высокие отпускные цены на этот корнеплод совершенно не радуют глаз и кошелек — 80 рублей за килограмм. По словам продавцов, она пользуется популярностью у покупателей, а вот поставок стало меньше. Подробности — в материале наших коллег из V1. RU.

Цена репы на рынке Волгограда Источник: Марина Ульянова / V1.RU











— Репа за год сильно выросла в цене. В прошлом году было очень много посевных площадей и плюс народ на волне патриотизма распробовал этот чудесный овощ и вспомнил, что он действительно исконно русский. Масса рецептов была в интернете. Основные семена у нас сейчас поступают из-за границы, а их в этом году поставили меньше, плюс те, которые поставили, выдали странные результаты. К семенам репы были примешаны семена дешевых редисов. А мы понимаем, что репа и редис — разные овощи. Ну и третий фактор — отсутствие комбайнов на уборку такого корнеплода привело к тому, что у нас очень многие бросили поля, — отметил фермер Аркадий Дудов.

Серьезный отток рабочей силы в сельском хозяйстве также сильно повлиял на работу фермеров и рентабельность выращивания овощей.

— Сельские мужики в большинстве своем уходят на СВО, таджики не едут на поля. Отток мигрантов с полей связан с тем, что они предпочитают ехать в мегаполисы, работать там таксистами, уборщиками, грузчиками — там платят больше, — добавил фермер. — Смотрите, ни один блогер не пишет, что работать в поле круто, все пишут про менеджеров, биткоины и всё такое. Все стендаперы смеются над селянами, все сети только и говорят, что нужно потреблять и желательно не работать. Это, по сути, саботаж.

Отсутствие репы в крупных торговых сетях он считает заговором извне:

— Практически все крупные продуктовые сети принадлежат иностранцам, они репу не берут, и поэтому вы не сможете найти ее в супермаркетах. Ни одна иностранная сеть не будет лоббировать продажу продукта, который является олицетворением русских, — считает он.

Свежую репу можно приобрести на рынках города Источник: Марина Ульянова / V1.RU











Нет спроса — нет и предложения

В стране мало фермеров занимаются выращиванием репы, потому что ее тяжело потом реализовать, цена поднялась только поздней осенью, когда корнеплод начали продавать со складов, а не с поля.

— В прошлом и этом году летом и в начале осени отпускная цена с поля была одинаковая — 15–20 рублей за килограмм. Она подорожала сейчас, потому что продают со складов уже и стоит 40–45 рублей за килограмм. Но сейчас ее массово повезли из Узбекистана, и цена может упасть. Выращивать у нас массово невыгодно — нет рынка сбыта, наши славяне не едят ее, едят азиаты. В этом году спрос на зеленую редьку и репу вообще был слабый, но я впервые продавал репу на наш оптовый рынок. И то там берут 5–10 мешков. Видимо, народ посмотрел в интернете, начитался о полезных свойствах и начал проявлять интерес. Фурами по 20 тонн всё идет на Москву и Питер. Я выращиваю по 150 тонн, и всё уходило на Москву. Семенной материал мне ребята из Узбекистана привозят. Стоит отметить, что репа, которую везут к нам из Узбекистана, вся чистая, без земли, отобрана одна в одну и сразу упакована в мешки по 20 килограммов, — рассказал фермер Алексей Гудалин.

Торговые сети тоже подтверждают отсутствие спроса.

— Торговая сеть «Перекресток» в связи с отсутствием спроса временно вывела репу из ассортимента, заменив ее зеленой редькой. Мы рассматриваем возможность возврата данной продукции на полки тех супермаркетов, где продукт будет пользоваться спросом, — ответили в пресс-службе X5 Group.

Большой выбор свежих фруктов и овощей на рынках Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Спасение — в руках фермеров?

Чтобы спасти российские сёла и обеспечить города привычными свежими овощами, их нужно сделать привлекательными для жизни — наладить инфраструктуру, а также обеспечить людям комфортное проживание и условия.

— Объективно мы наблюдаем идеальный шторм — инфляция, категорическая нехватка людей в сельском хозяйстве, и работать в этой сфере всё тяжелее. А если эта сфера обезлюдит, то города кормить будет некому. Да, у нас есть агрохолдинги, но и малые фермеры нужны. Невозможно агрохолдингами всё заменить. В свое время всё заменили колхозами, но от перебоев с продовольствием это не спасло. Мантра о том, что нам больше 1,5% работающих людей в селах и не надо, мы сейчас займемся автоматизацией, тоже не работает — автоматизировать и механизировать процессы некому. Я понимаю, что мы это переживем, — пояснил политолог Александр Сайгин.

Улучшение ситуации в сельском хозяйстве страны возможно через три года.

— Кто-то завезет технологию, кто-то создаст инфраструктуру для того, чтобы людям было интересно проживать в селе, а не уезжать в город. Фермерам надо думать об инфраструктуре, социалке, самостоятельно вкладываться. При хороших условиях люди поедут в село. Некоторые выбирали дауншифтинг, но когда ты приезжаешь в село, а там нет света или воды, то смысл в этом селе жить? Широкополосный доступ в интернет тоже не везде обеспечен, а это связь, — разъяснил политолог.

Экзотика и в прошлом, и сейчас

До середины XIX века и появления картошки репа была основным продуктом в рационе населения Руси, но не везде.

— Сомневаюсь, что на территории страны репа вообще была распространена. Я не встречала ее ни в рецептах, ни в рассказах, ни в воспоминаниях. Более того, никто из моих знакомых про репу вообще не знает. В моем самарском детстве мама покупала мне репку, когда мы приходили на базар, я ее грызла, пока мама покупала другие продукты. Но мы ее не готовили. И здесь репу в продаже стала встречать только в последние годы.

Интерес к ней может у нас возникнуть благодаря тому, что появился интерес к русской кухне. А репа — это достаточно удобный в приготовлении корнеплод, гораздо удобнее, чем картошка. Не зря говорят, что нет ничего проще пареной репы, — поведала кулинарный краевед, автор книги «Васаби к шашлыку» Анна Степнова. — У южнорусской кухни есть своя специфика, свои продукты и технологии приготовления. — Поэтому для нас репа не возвращение к корням, это экзотика, необычное что-то, как пирожки типа калиток, которые пекут из ржаной муки, или другие блюда северной русской кухни. Мне гораздо больше нравится, когда мы ищем эти. Это большое количество овощей, разнообразные способы приготовления рыбы. И самое главное, это наше умение соединять вещи, которые для средней полосы кажутся несоединимыми. Вроде привычки есть арбузы с солью. Или недавнее изобретение наших кулинаров — нардек (арбузный мед. — Прим. ред.) с горчицей. Отличный соус получается. Это скорее и будет у нас возвращением к корням. Про репу я бы такого не сказала, — подчеркнула краевед.

Рестораны предлагают разнообразие блюд практически на любой вкус Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Замена иностранному батату?

Несмотря на увеличившийся спрос, на волне интереса к исконно русским блюдам многие еще только знакомятся с корнеплодом по рецептам из интернета. В заведениях городов найти блюда с репой пока невозможно, они мало где представлены.

— У нас действительно не хватает заведений с русской кухней. Но даже в заведениях русской кухни с ней мало работают, и я очень редко, где ее встречаю. Это же сезонный продукт, и пока массово к ней не пришли. На данный момент гости ее пробуют как экзотику и поэтому появляется интерес. Я так думаю, что если тенденция спроса на репу останется, то мы ее будем видеть в магазинах вместо батата. Основным продуктом она вряд ли станет, — признался шеф-повар волгоградского ресторана Андрей Садчиков.

В заведениях чаще всего репу можно встретить в виде гарнира «пюре из моркови и репы».

— Для знакомства с этим корнеплодом я бы рекомендовал не использовать чистую репу. Скоро у нас Рождество и многие будут готовить утку или гуся с яблоками. Для начала можно попробовать добавить к яблокам репу. Если продукт зашел, можно попробовать нафаршировать чистой репой. Она пропитается утиным жиром и будет вкусно. Для знакомства это будет идеально, — дополнил шеф-повар.

Напоследок — рецепт блюда из репы, который автор лично попробовала приготовить. Понравилось! Получилось ароматное и вкусное блюдо готово. Можно использовать, как гарнир или самостоятельное блюдо. Репа дает приятную остроту и необычный вкус, а тыква дополняет слегка сладким привкусом.

Репа — 2 шт. среднего размера

Картофель — 4-5 шт. среднего размера

Морковь — 1 шт.

Тыква — около 500г. в очищенном виде

Репчатый лук — 1 шт. (крупная)

Болгарский перец — 2-3 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Специи и зелень по вкусу.