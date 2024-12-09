Сливочная, горькая и сладкая: чем отличается красная икра разных рыб и как ее правильно выбрать

Деликатес начнут активно покупать ближе к Новому году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цены на красную икру в этом году буквально взлетели, стоимость отдельных видов возросла до 15 тысяч рублей за килограмм. Всему виной плохая путина. Так мало российские рыбаки не ловили уже 20 лет. Всё, что было можно, отправили на экспорт. Лосось и красная икра — мощный инструмент для пополнения бюджета страны. Остатки попали на наши прилавки.

Красная икра, как шампанское и мандарины, символ Нового года. Если осенью ее брали не очень, то к празднику продажи подскочат. В этом материале наши коллеги из VLADIVOSTOK.RU рассказали о том, на что нужно обращать внимание при покупке икры, чтобы не разочароваться, и ее видах.

Как выбрать красную икру

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Маркировка и происхождение

Лучше выбирать икру с маркировкой ГОСТ, произведенную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых — на Камчатке, Сахалине и в Приморье. Также на банке должен быть указан вид рыбы.

Если на упаковке написана, например, Москва, это может означать, что икру изготовили из замороженных ястыков.

Ястык — тонкая, но при этом очень прочная пленка, образующая естественную оболочку (похожую на мешочек), внутри которой находится икра.

Внешний вид

При выборе деликатеса в стеклянной банке или на развес обращайте внимание на икринки. Если они первого сорта, то должны быть целыми, без пленок и трещинок, одинакового цвета и размера, не слипшимися.

Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные также имеют ядро, лопаются при слабом нажатии.

При переворачивании банки икра не должна сразу начинать «ползти» по стенкам, лишь несколько икринок могут упасть на крышку.

Температура хранения

Если в магазине есть градусник в холодильной камере, проверьте, при какой температуре хранится икра. Идеальная — от −4 до −6 °С.

Упаковка и целостность банки

Цифры на заводской банке должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Также не должно быть внешних повреждений и вздутой крышки.

Количество рассола

Избыточный объем влияет на фактическое количество икры в банке. Вычислить это просто: потрясите банку, если услышите звук «бултыхания», скорее всего, внутри есть лишняя жидкость.

Кета

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











В дореволюционной России икру кеты называли царской за идеально круглые икринки и большой размер. Из-за красивого оранжевого цвета ее часто используют для декорации блюд. Обладает большим количеством жира, поэтому очень питательна.

Это очень самостоятельный продукт, который можно есть в виде бутербродов и закусок, также икрой кеты хорошо фаршировать блины.

Горбуша

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Икра горбуши — самая распространенная. Богата витаминами и уступает по этому показателю только кижучу. Вкус достаточно нейтральный и при этом сливочно-нежный. Подойдет для множества блюд, даже сладких, также хороша на бутерброде.

Нерка

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Эта рыба мало распространена в России, ее вылавливают только в южной части Приморья. Икра нерки продается в меньших количествах, чем кеты или горбуши. Маленькие ярко-красные икринки сильно горчат, но гурманы уважают этот необычный вкус. Часто икру подают в тарталетках с нежным мягким сыром.

Форель

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Эту икру чаще используют для бутербродов из-за того, что она липкая и мелкая. Украсить ей какое-то блюдо не получится. Зато использовать на тарталетках, роллах и в пастах — одно удовольствие.

Кижуч

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Самая питательная из всех видов красной икры. Немного похожа на форелевую, только горчит сильнее и менее соленая. Кижуч не так распространен, как другие виды рыбы, поэтому считается более ценной породой и его икра встречается реже.

Чавыча

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Икра чавычи популярна в кулинарии и часто используется для приготовления суши, сашими, роллов и различных закусок. Яркий цвет, нежная текстура и вкус делают ее привлекательным ингредиентом в разнообразных блюдах.

Полезна благодаря содержанию питательных веществ, единственным противопоказанием является аллергия на мясо или икру самой чавычи.

Чем полезна и вредна красная икра

Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Этот деликатес обладает множеством полезных свойств. В нем содержатся омега-3 и другие полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина. В составе икры есть кальций и фосфор — они укрепляют кости, ногти и волосы, а также селен, поддерживающий иммунную систему.

Икра богата витаминами A и E, полезными для здоровья глаз и кожи. Витамин D помогает в профилактике рахита, витамин B 12 поддерживает нормальную работу нервной системы. Продукт содержит легкоусвояемые белки, важные для нормального функционирования организма.

Однако в икре присутствует и соль. В 100 граммах продукта может содержаться от 3 до 10 граммов соли, что значительно превышает суточную норму (3–5 граммов). Избыточное потребление соли может привести к отекам, нарушению обмена веществ и повышению артериального давления. Также стоит учитывать высокую калорийность икры — 250 ккал на 100 граммов.