Устали от «шубы» и оливье? Вот вам 5 рецептов вкусных и необычных салатов на Новый год

Одна хозяйка приготовила слишком красивые салаты, и все гости ушли голодными, потому что увлеклись фотографированием еды. С салатами по нашим рецептам такого не случится — они в первую очередь вкусные! Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Перед Новым годом хозяйки начинают ломать голову, пытаясь придумать, каким еще необычным салатом удивить близких. Казалось бы, всё уже перепробовано: и «мимоза», и крабовый, и фруктовый, а уж оливье с «шубой» мы и вовсе строгаем с закрытыми глазами. Ваш случай? Тогда держите 5 рецептов несложных, незатратных, необычных, нетривиальных, неожиданных, но главное — вкусных салатов на Новый год, за которые близкие скажут вам: «Ну, [вставьте свое имя], вот это ты даешь!»

Дуэт мяса и граната

Искать рецепты вкусных и необычных новогодних салатов мы решили в кулинарных книгах народов мира. И первой выпала буква «К» — кавказская кухня. В ее богатом наследии мы нашли салат, в котором удачно объединяются гранат и говядина. Для его приготовления потребуется:

говядина отварная — 250 г;

картофель отварной — 2 шт.;

морковь по-корейски — 50 г;

яйца отварные вкрутую — 2 шт.;

гранат — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

уксус — 2 ч. л.;

зелень укропа, соль — по вкусу.

Отвариваем мясо и нарезаем тонкими полосками. Режем картофель небольшими дольками, добавляем соль. Далее порубим яйца на мелкие кусочки. Лук нарезаем полукольцами и сбрызгиваем уксусом. Добавляем зерна половины граната. Соединяем в миске картофель, мясо, корейскую морковь, зерна граната, яйца и лук. Готовый салат украшаем веточками укропа.

Теплый салат с баклажаном и курицей

А этот рецепт мы позаимствовали из грузинской кухни. Чтобы приготовить умопомрачительно вкусный салат, нам понадобятся:

баклажаны — 3 шт.;

куриное филе — 500 г;

шампиньоны — 7 шт.;

морковь — 1 шт.;

репчатый лук — ½ головки;

грецкие орехи — 1 стакан (130 г);

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 5 ст. л.;

майонез, соль — по вкусу.

Куриное филе отварите до готовности (20–30 минут), остудите и разберите на волокна. Баклажаны очистите, нарежьте тонкими слайсами, посолите и оставьте на 10–15 минут, затем слейте сок. Обжарьте их с двух сторон на сковороде (3–4 минуты с каждой), выложите на бумажные полотенца.

Морковь натрите на крупной терке. Лук и шампиньоны нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета (5–7 минут). Чеснок пропустите через пресс. Грецкие орехи измельчите в крошку. Майонез смешайте с чесноком.

В форме для выпечки выложите слой баклажанов, затем слоями: курица, морковь, грибы с луком, орехи. Каждый слой слегка утрамбуйте и смажьте майонезом. Закройте салат слоем баклажанов, оберните фольгой и поставьте в холодильник на 3 часа. Перед подачей переверните на блюдо.

Салат «Звезда застолья»

Так называется этот салат из курицы в турецкой кухне. А почему — вы можете убедиться сами, после того как его приготовите. Для этого потребуется:

куриная грудка — 2 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

огурцы соленые — 6 шт.;

пучок укропа — 1 шт.;

дробленый грецкий орех — ½ стакана;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — 2 ст. л.;

греческий йогурт/сметана — 7 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

красный перец острый — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.

Сначала кладем куриную грудку в горячую воду, насыпаем соль и отвариваем до готовности. Шинкуем после варки и остывания. Режем мелко огурцы, укроп и чеснок. Затем курицу и остальные ингредиенты выкладываем в большую миску, тщательно перемешиваем. На сковороде обжарьте грецкие орехи с перцем в оливковом масле, полейте салат.

Пияз

Еще один рецепт из поваренной книги султана Сулеймана, который проверен веками. Подходит он и как закуска к русскому застолью. Вам потребуется:

отваренная белая фасоль — 220 гр;

помидор крупный — 1 шт.;

красный лук — 1 небольшая головка;

петрушка — 8–9 веточек;

красный острый перец — ¼ ч. л.;

сумах — 1 ч. л.;

черный перец — на кончике ножа;

лимонный сок — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Для салата можно взять готовую, консервированную фасоль. Если вы собираетесь приготовить ее самостоятельно, накануне вечером положите сушеную фасоль в воду, на следующий день отварите ее и слейте воду. Обязательно дождитесь, пока остынет.

Нарежьте лук тонкими полосками, разделите их руками. Помидор нарежьте кубиками, измельчите петрушку. Соединим все ингредиенты вместе.

Для соуса смешайте специи, соль, лимонный сок, уксус и оливковое масло, полейте фасоль и овощи и еще раз как следует перемешайте.

Французский салат

Этот рецепт точно станет отличной альтернативой «шубе» и подойдет для тех, кто следит за фигурой даже в новогоднюю ночь. Вам потребуется:

морковь свежая — 2 шт.;

яйца куриные — 4 шт.;

сыр твердый — 100–150 г;

яблоки — 2 шт.;

лук репчатый (по желанию) — 1 шт.;

майонез — по вкусу (100 г).

Яйца залить холодной водой, добавить соль и варить вкрутую 10 минут после закипания. Затем остудить в холодной воде, очистить и натереть на крупной терке. Морковь вымыть, очистить и натереть на средней терке. Лук мелко нарезать, залить кипятком на 5 минут, затем воду слить. Сыр и очищенные яблоки натереть на крупной терке.

Собрать салат слоями:

1 слой — лук + майонез;

2 слой — яблоки + майонез;

3 слой — яйца + майонез;

4 слой — морковь + майонез;

5 слой — сыр.

Готовый салат украсить зеленью.