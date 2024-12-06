Прилавки новосибирских магазинов заполнили мандарины из разных стран — ищем самые дешевые

Одни из самых дорогих сортов — клементины из Марокко и Муркотт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До Нового года осталось меньше месяца, а праздничная атмосфера уже буквально повсюду. Но если гирлянды не помогают создать настроение, то запах мандаринов точно настроит на нужный лад. НГС обошел несколько супермаркетов города и выяснил, какие сорта главного новогоднего фрукта есть на прилавках и сколько они стоят.

«Магнит»

В «Магните» на Вокзальной магистрали, 1 продается всего два вида мандаринов. За небольшие мандарины с листочками придется заплатить 219 рублей за килограмм.

Страна-поставщик у этих мандаринов не указана Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











Есть и более крупные мандарины по цене 159 рублей за килограмм.

В корзине далеко не все мандарины имеют свежий и аппетитный вид Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











«Пятерочка»

В «Пятерочке» на Вокзальной магистрали, 4а мандарины с листочками также стоят по 219 рублей за килограмм. Однако это цена по акции — без скидки фрукты обойдутся в 249 рублей.

Здесь у мандаринов более свежие и яркие листочки Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











Также в этом супермаркете представлены клементины из Марокко и мини-мандарины из Китая. На оба виды цитрусовых цена составляет 299 рублей за килограмм.

Клементины продаются уже фасованными — на фото слева, мандарины-мини — справа Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











«Лента»

Наибольший ассортимент мандаринов представлен в супермаркете «Лента» на улице Ленина, 29. Так, здесь можно найти мандарины без указанной страны-поставщика по цене 179 рублей за кило. Отметим, что они имеют разные размеры и цвет кожуры. Также здесь есть клементины из Марокко по более низкой цене — 249 рублей за килограмм.

В обоих лотках покупателям необходимо внимательно выбирать плоды Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











Кроме того, «Лента» может предложить сладкие и крупные мандарины Муркотт по 329 рублей и зеленые мандарины по 179 рублей за килограмм.

Муркотт — слева, зеленые — справа Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











Еще здесь есть мандарины-бейби с листиками. Они стоят 239 рублей за килограмм.

Мандарины выглядят спелыми и зрелыми Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











«Ярче»

В магазине «Ярче» на Урицкого, 32 в продаже есть четыре вида мандаринов, но практически все они оказались раскуплены. Здесь мандарины с листочком стоят 229 рублей, бейби с листочками — 279 рублей, марокканские обойдутся в 259 рублей, а просто весовые — по 229 рублей за килограмм.

Судя по ценникам, это остатки мандаринов по 229 рублей Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU









