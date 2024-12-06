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Еда Новый год в Новосибирске Прилавки новосибирских магазинов заполнили мандарины из разных стран — ищем самые дешевые

Прилавки новосибирских магазинов заполнили мандарины из разных стран — ищем самые дешевые

Фрукты привозят из Марокко и Китая

1 277
22 комментария

Одни из самых дорогих сортов — клементины из Марокко и Муркотт

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До Нового года осталось меньше месяца, а праздничная атмосфера уже буквально повсюду. Но если гирлянды не помогают создать настроение, то запах мандаринов точно настроит на нужный лад. НГС обошел несколько супермаркетов города и выяснил, какие сорта главного новогоднего фрукта есть на прилавках и сколько они стоят.

«Магнит»

В «Магните» на Вокзальной магистрали, 1 продается всего два вида мандаринов. За небольшие мандарины с листочками придется заплатить 219 рублей за килограмм.

Страна-поставщик у этих мандаринов не указана

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Есть и более крупные мандарины по цене 159 рублей за килограмм.

В корзине далеко не все мандарины имеют свежий и аппетитный вид

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«Пятерочка»

В «Пятерочке» на Вокзальной магистрали, 4а мандарины с листочками также стоят по 219 рублей за килограмм. Однако это цена по акции — без скидки фрукты обойдутся в 249 рублей.

Здесь у мандаринов более свежие и яркие листочки

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Также в этом супермаркете представлены клементины из Марокко и мини-мандарины из Китая. На оба виды цитрусовых цена составляет 299 рублей за килограмм.

Клементины продаются уже фасованными — на фото слева, мандарины-мини — справа

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«Лента»

Наибольший ассортимент мандаринов представлен в супермаркете «Лента» на улице Ленина, 29. Так, здесь можно найти мандарины без указанной страны-поставщика по цене 179 рублей за кило. Отметим, что они имеют разные размеры и цвет кожуры. Также здесь есть клементины из Марокко по более низкой цене — 249 рублей за килограмм.

В обоих лотках покупателям необходимо внимательно выбирать плоды

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Кроме того, «Лента» может предложить сладкие и крупные мандарины Муркотт по 329 рублей и зеленые мандарины по 179 рублей за килограмм.

Муркотт — слева, зеленые — справа

Источник:

Еще здесь есть мандарины-бейби с листиками. Они стоят 239 рублей за килограмм.

Мандарины выглядят спелыми и зрелыми

Источник:

«Ярче»

В магазине «Ярче» на Урицкого, 32 в продаже есть четыре вида мандаринов, но практически все они оказались раскуплены. Здесь мандарины с листочком стоят 229 рублей, бейби с листочками — 279 рублей, марокканские обойдутся в 259 рублей, а просто весовые — по 229 рублей за килограмм.

Судя по ценникам, это остатки мандаринов по 229 рублей

Источник:

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать свежие мандарины.

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Комментарии
22
kalqcd
42 минуты
Несём денюжки, кушаем, не обляпываемся. Торгаши ждут нас.
кулькулятр
29 минут
Зелёные мандарины – это сорт или некондиция?
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