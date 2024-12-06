«Первый раз видела как растет рис»: 21-летняя повар из Барнаула победила в кулинарном шоу на «Пятнице»

Выпуск вышел третьего декабря Источник: Скриншот с выпуска программы











В начале декабря в эфире телеканала «Пятница!» вышел выпуск шоу «Молодые ножи» 16+. Победу в нем одержала 21-летняя Дарья Ковалева из Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Молодые ножи — шоу в котором молодые повара со всей России борятся за звание лучшего, при этом участвуя в различных заданиях от шеф-повара Константина Ивлева. В выпуске с Дарьей участникам предстояло отгадать рецепты пельменей со всего мира и приготовить блюдо из четырех продуктов.

Дарья работает в ресторанной индустрии 2 года и специализируется на русской, французской и итальянской кухнях. В начале программы, когда девушка рассказывала о себе, она уточнила, что кулинария для нее — вся жизни и она не видит себя в другой профессии, а в общепите работает с 14 лет.

В начале программы все участники отгадывали блюда с закрытыми глазами, Дарье предстояло угадать блюдо кропкакор — подобие пельменей из картофельного теста с начинкой из жирной свинины, которое подают с брусничным соусом. Чтобы девушка угадала Ивлев дал ей пару подсказок, но задача оказалась практически невыполнима, — ни один из участников не справился.

После чего Константин дал юным поварам задачу повторить то, что они попробовали. Девушка призналась: она совсем не поняла блюдо, но воду для варки картошки поставила сразу же.

Источник: Скриншот с выпуска программы











— Я вообще не поняла, там в тесте крахмал или картофельное пюре, поэтому, думаю, пусть лучше стоит, — говорит повар.

Дарья быстро порезала картошку, а вот бекон добавлять не стала, хотя в составе начинки он все-таки был.

— Я делаю как знаю, что вот первое приходит на ум, то и добавляю, в принципе.

Когда она уже приготовила блюдо ей стало понятно, что все же допустила ошибку в приготовлении теста, а вот начинка, по словам девушки, удалась.

Блюдо юного повара Ивлеву понравилось. Повар сказал, что девушка приготовила намного вкуснее, чем делают скандинавы. Во втором же этапе программы участникам предстояло приготовить блюда из четырех ингредиентов. Дарья должна была готовить из спаржи, шафрана, креветок и риса.

— Я первый раз видела как растет рис, мне стыдно, ну ладно.

Дарье состав продуктов понравился. Как уточнила повар, приготовить она решила жареный рис с креветкой и спаржей. Ивлев курировал ее на протяжении всей программы, всячески подсказывал и помогал, впрочем, как и другим участникам. Правда, более активно.

Жареный рис с креветками, спаржей и шафраном Источник: Скриншот с выпуска программы











В финале поварам предстояло набрать как можно больше баллов по четырем критериям: соединение ингредиентов, подача, вкус и качество блюда.

— Как вы считаете, это можно назвать блюдом или набор продуктов? — уточнил Ивлев, сказав, что вышло неплохо.

Девушка призналась: думала, что блюдо покажется шефу слишком простым, но ей хватило фантазии только на это. Константин поставил ей четверки по всем параметрам и она прошла в финал.

Там за 40 минут поварам нужно было приготовить свое фирменное блюдо, в котором обязательно должно было быть яйцо пашот. Дарья решила готовить картофельные аранчини (запеченные шарики с начинкой — Прим. ред) с добавлением креветки в тесто и подать их с пюре из корня сельдерея. Ивлев вновь оценил блюдо по достоинству, а с ним его попробовал и один из солистов группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

Девушка увезла золотой нож в Барнаул Источник: Скриншот с выпуска программы











Несмотря на победу девушки популярный шеф все же высказал критику: в блюде Дарьи ему не хватило соли и не понравилось малое количество креветок в тесте. Однако золотой нож все же отдали шефу из Барнаула.