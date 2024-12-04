Как почистить гранат: 3 простых способа — пошаговая инструкция с видео

Гранат — фрукт полезный, богатый витаминами и антиоксидантами, но его очистка порой превращается в настоящее испытание. Мало того что нужно грамотно его разрезать, не повредив зерна, так еще и брызги сока могут запачкать всю кухню. Мы собрали три простых и проверенных (на себе) способа, как быстро и аккуратно почистить гранат, не запачкав себя и квартиру и сохранив каждое зернышко. Читайте пошаговую инструкцию и смотрите видео ниже.
Чистый способ
Первый способ считается самым чистым, благодаря ему вы точно не запачкаетесь от брызг сока и с легкостью отделите зерна от белых прожилок.
Вам понадобится миска с водой и кухонный нож.
Срежьте «шапочку» граната ножом там, где был цветок, и снимите ее. Важно не задеть зерна, поэтому срез делайте неглубокий.
Под «шапочкой» вы увидите белую сердцевину, нажмите на нее большим пальцем, стараясь вдавить внутрь, и вытащите. Если рукой не получается, то аккуратно вырежьте ее ножом.
После снятия «шапочки» и удаления сердцевины станут видны грани граната, на которые делят мякоть белые прожилки. Сделайте надрезы по кожуре по этим прожилкам от верха к низу, но не до конца. Разрезы не должны быть глубокими.
Теперь возьмитесь за шкурку и постарайтесь осторожно раскрывать фрукт, потянув его в разные стороны. Если вы всё сделали правильно, то ваш гранат раскроется, как цветок.
Далее наберите в миску холодную воду и опустите в нее гранат срезанной «шапочкой» вниз. Начните руками отделять зерна от кожицы, освобождая мякоть.
После с помощью дуршлага отделите зерна от воды и остатков белых пленок.
Всё готово — можно наслаждаться полезным фруктом.
Красивый способ
Второй способ почистить гранат является самым красивым и простым — например, в том случае, если вам нужно засервировать стол к приходу гостей. А Новый год не за горами!
Повторите действия из первого способа с 1-го по 5-й пункты.
После того как вы руками раскрыли фрукт, оставьте его в таком положении без отделения зерен, и можно подавать к столу.
Такой цветок украсит любую фруктовую тарелку.
Быстрый способ
Третий способ считается самым быстрым и легким, при нем нет необходимости отделять зерна от белых пленок, но нужно будет приложить физическую силу.
Возьмите гранат и разделите его ножом на две одинаковые половины. Принципиально важно разрезать плод поперек: так, чтобы на одной стороне осталась «попка», а на другой — «шапочка» (цветок).
Далее потребуется миска и предмет, которым вам будет удобно постучать по гранату. В нашем случае это была столовая ложка.
Положите первую половину в ладонь и разместите плод над миской (не слишком высоко). Теперь постучите по верхушке и бокам граната ложкой, рукояткой ножа или любым другим предметом. Повторите действия со второй частью.
Относительно небольших усилий должно хватить, чтобы выбить зерна в миску.
Всё ненужное остается вместе с кожурой в руке, а сочные зерна — в миске.
К слову, такой способ сработает только в том случае, если гранат будет спелым.
А еще мы на деле проверили, насколько эффективно и правдиво работают перечисленные способы отчистки граната. Ловкость рук и никакого мошенничества — смотрите видеоинструкцию:
А какой способ используете вы?