Как почистить гранат: 3 простых способа — пошаговая инструкция с видео

Третий способ считается самым быстрым и легким, при нем нет необходимости отделять зерна от белых пленок, но нужно будет приложить физическую силу.

Возьмите гранат и разделите его ножом на две одинаковые половины. Принципиально важно разрезать плод поперек: так, чтобы на одной стороне осталась «попка», а на другой — «шапочка» (цветок). Далее потребуется миска и предмет, которым вам будет удобно постучать по гранату. В нашем случае это была столовая ложка. Положите первую половину в ладонь и разместите плод над миской (не слишком высоко). Теперь постучите по верхушке и бокам граната ложкой, рукояткой ножа или любым другим предметом. Повторите действия со второй частью. Относительно небольших усилий должно хватить, чтобы выбить зерна в миску. Всё ненужное остается вместе с кожурой в руке, а сочные зерна — в миске.

К слову, такой способ сработает только в том случае, если гранат будет спелым.