Вас от этого раздует: специалисты по питанию назвали 5 продуктов, из-за которых растет живот

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Проблема газированной воды (как сладких газировок, так и минералки) в углекислоте. Она приводит к скоплению газов в желудке и, как следствие, к временному увеличению его объема. Раздувшийся живот будет с вами от часа до трех. Но если минеральная вода оказывает только временный эффект, не добавляя килограммов, газировка за компанию даст лишний вес.

— То количество сахара, углеводов, которое добавляют в сладкие газированные напитки (а там его очень много), будет сказываться и на лишнем весе, — объясняет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — В первую очередь жир откладывается на животе — это висцеральный жир. Но вместе с этим жиром параллельно и вес будет расти. Многие не задумываются об этом и пьют сладкие напитки вместо воды.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу, мастер спорта по становой тяге.

А вот фитнес-тренер и специалист по коррекции питания Кристина Королькова говорит, что из газированных напитков можно оставить только минеральную воду.

— Потому что все остальные — это простые углеводы, там очень много сахара, — утверждает Кристина Королькова. — Плюсом к этому идет дикое привыкание из-за вкусовых добавок и усилителей, которые действуют на нервную систему. Почему привычная пища человеку потом и кажется безвкусной. Это не потому, что с брокколи что-то не так, — это потому, что человек до брокколи пил газировку и ел чипсы. Для таких людей потом даже кусок говядины покажется безвкусным.

Кристина Королькова — сертифицированный фитнес-тренер, специалист по коррекции питания, консультант по подбору спортивного питания.