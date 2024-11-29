Настойка из чернослива на самогоне: 5 крепких и согревающих рецептов

Если вы не любите есть ягоды и фрукты, помните: их можно пить! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











«Давненько мы не брали в руки шашек», — подумалось нашей скромной редакции, когда нам на глаза попался кулек чернослива. Этот сухофрукт сам по себе вкусен и полезен, но еще из него можно приготовить не менее приятные настойки. К тому же благодаря тому, что жидкости в черносливе нет никакой, напитки на его основе получаются невероятно ароматными и насыщенными. Так почему бы нам не приготовить настойки из чернослива на самогоне? Не видим для этого никаких препятствий. Если вы тоже, то записывайте 5 рецептов — приготовленные по ним напитки будут согревать вас всю ближайшую зиму. Но помните: не превращайте дегустацию в алкоголизм — иначе хана, каюк, капут, крышка. И имейте в виду, что такие напитки противопоказаны пациентам с подагрой, тяжелыми болезнями почек и печени.

Настойка на черносливе классическая

Если у вас есть самогон и горстка вяленой сливы, но совсем нет времени возиться со всем этим богатством, вам придется по душе классический рецепт настойки из чернослива. Для него вам пригодятся:

самогон крепостью 42% — 2 л;

сахар — 1 ст. л.;

чернослив — 20 шт.

Берите чернослив и замачивайте его в кипятке пару минут, после чего промойте холодной водой, отправляйте в самогон и убирайте настаиваться на 4−5 дней. Ягоды начнут обогащать напиток своим вкусом уже на второй день, для большей уверенности можно провести предварительную дегустацию, чтобы прочувствовать все нотки. Но потом сразу убрать обратно, не доводя дегустацию до запоя.

Когда напиток отстоит свой срок, отфильтруйте его и отправляйте на недельный «отдых».

— Отправка настойки на «отдых» — это обязательное условие, потому что в это время стабилизируется вкус настойки, он становится более мягким, все компоненты переплетаются воедино, и вкус уже будет не таким резким, — подмечает эксперт в приготовлении натуральных напитков Андрей Фролов.

Настойка на самогоне с гвоздикой и перцем

Не всегда даже двойная перегонка способна избавить самогон от специфического вкуса и аромата, и здесь на помощь придет чернослив. Да не один, а в компании с перцем, гвоздикой и ванилином. Этот букет не оставит и следа от спиртового амбре, сделав вашу настойку едва ли не нектаром.

Чтобы приготовить настойку на черносливе с перцем и гвоздикой, вам понадобятся:

самогон — 3 л;

чернослив — 30 шт.;

черный перец — 10 горошин;

душистый перец — 3 горошины;

гвоздика — 3 бутона;

ванилин — 0,5 ч. л.

Первым делом отберите чернослив, помойте его и положите на дно стеклянной банки. Добавьте специи и ванилин, залейте самогоном и накройте плотной крышкой. После чего уберите настаиваться в темное место на пару недель, не забывая встряхивать банку каждые три дня.

Когда положенное время пройдет, доставайте банку на свет божий, процедите настойку через три слоя марли и дегустируйте в умеренных количествах.

Настойка из чернослива на самогоне пряная

Эта вариация настойки согреет вас не только своей спиртуозностью, но и ароматным составом. Вот какие ингредиенты вам понадобятся:

самогон 50% — 2,5 л;

вода — 200 мл;

чернослив — 100 г;

курага — 50 г;

сахар — 200 г;

яблоко — 1 шт. (побольше);

гвоздика, корица — по вкусу.

Для начала сварите сироп — достаточно, чтобы сахар растворился в воде, долго кипятить не обязательно. После этого помойте и нарежьте яблоко вольным стилем, положите нарезку в банку, добавьте чернослив, курагу, специи, залейте сиропом и оставьте на ночь настояться, чтобы ингредиенты дали сок.

Утром добавьте в вашу сочную смесь самогон, перемешайте, закройте поплотнее и убирайте на неделю настаиваться, не забывая встряхивать несколько раз в день. Спустя неделю доставайте свою настойку и отфильтруйте — всё готово.

Настойка из чернослива с грецким орехом

С черносливом удачно сочетается не только самогон, но и грецкий орех, который, с одной стороны, скрадывает черносливовую приторность, с другой — добавляет в букет пикантных и терпких ноток. Прелесть настойки из чернослива и грецкого ореха еще и в том, что сами ядра вам не понадобятся — их вы можете спокойно съесть, а в ход пустить перегородки грецких орехов. Вот как выглядит полный список ингредиентов:

самогон 40–45% — 3 л;

чернослив — 300 г;

перегородки грецких орехов — 50 г;

раствор глюкозы — 20 мл;

гвоздика — 3 шт.;

ваниль — 0,5 стручка;

черный перец — 5 горошинок;

душистый перец — 5 горошинок.

Чтобы приготовить эту настойку, сначала промойте как следует все ингредиенты, потом отправляйте их в чистую емкость, заливайте самогоном и убирайте настаиваться на следующие две недели в темное место при температуре не выше 18 ℃.

Спустя две недели достаньте тару, процедите настойку, разлейте ее по бутылкам и уберите в надежное место.

Настойка на черносливе с медом

В этой вариации жгучесть самогона удачно скрадет мед. Лучше всего взять цветочный. Полный список ингредиентов выглядит так:

самогон — 0,5 л;

чернослив — 100 г;

мед — по вкусу;

сухие цветы липы — 1 ст. л.;

ванилин — щепотка на кончике ножа.

Чернослив помойте и положите в сухую и чистую емкость, где будет настаиваться ваш напиток. Добавьте остальные ингредиенты и влейте алкогольную основу. Перемешайте, плотно закройте и оставьте в темном месте на 10 дней, не забывая встряхивать настойку каждые два дня.

Спустя 10 дней доставайте настойку, процеживайте ее через марлю, переливайте в бутылки и убирайте на хранение.