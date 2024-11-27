НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 766мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49

СРОЧНО

В России ждут волны банкротств застройщиков

Кто строит новую Россию
Царство грязи и льда
Шикарные коттеджи на продаже
Куда молоко убежало?
Зажечь на корпоративе — советы
Обзор горнолыжек
Светофоры бесят
200-летнее кладбище
Новости в Telegram
Еда «Один салат ситуацию не ухудшит»: врачи против майонеза — есть ли в нем польза и чем его заменить

«Один салат ситуацию не ухудшит»: врачи против майонеза — есть ли в нем польза и чем его заменить

Без этого соуса не обходится почти ни один новогодний стол

1 548
6 комментариев

Людям с некоторыми заболеваниями стоит отказаться от этого популярного соуса

Майонез давно стал практически незаменимым соусом, который используют для салатов, бутербродов и горячих блюд. Но, несмотря на это, вокруг него идут споры: многие считают, что майонез приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем. В преддверии Нового года, когда для праздничного стола этот соус закупают буквально ведрами, НГС решил поговорить с новосибирскими врачами о том, действительно ли продукт может навредить организму. Рассказываем в этом материале.

Почему майонез считается вредным

Майонез считается вредным продуктом из-за его высокой калорийности: в 100 граммах может содержать 600-700 ккал. У некоторых людей рационы излишне калорийны, что приводит к увеличению массы тела и ожирению. Это, в свою очередь, фактор риска таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.

— Калорийность майонеза вызвана высоким содержанием жиров, в том числе насыщенных, менее полезных для нашего здоровья по сравнению с полиненасыщенными жирами, которыми богаты морская рыба и растительные масла, — отметила Ираида Мохова, эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Майонез часто используют для заправки новогоднего оливье

Большое количество трансжиров и насыщенных жиров отрицательно влияет на липидный обмен и способствует повышению ЛПНП (липопротеины низкой плотности, которые также называют «плохим» холестерином»). В совокупности это может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— В майонезах фабричного производства могут быть различные добавки, консерванты и ароматизаторы, а также сахар. Это отрицательный фактор и с точки зрения вреда для здоровья в целом, и из-за большой калорийности, в частности, — отметила Олеся Гущина, врач-кардиолог городской клинической больницы № 1.

Но стоит отметить, что в майонезе есть и полезные вещества, хотя их не так много. Это витамин Е и некоторые другие, а также макроэлементы.

Кому нужно отказаться от майонеза

Врачи не настаивают на полном отказе от майонеза. Но важно им не злоупотреблять, так как продукт повышает общую калорийность пищи. А вот людям с определенными заболеваниями все-таки стоит заменять его другими соусами.

— Если есть майонез в умеренных количествах, то он не будет вредить. Условно, один салат на Новый год ситуацию не ухудшит. Но нужно смотреть, есть ли у человека какие-то заболевания, — объяснил НГС Олег Загорулько, терапевт медицинского центра «Медикал Он Груп». — Допустим, если у человека есть проблемы с желчным пузырем, либо проблемы с высоким уровнем холестерина, то конечно, майонез из диеты лучше убрать.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Майонез также рекомендуют не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, панкреатите, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезни, нарушениях жирового обмена и ожирении.

Чем заменить майонез

В качестве альтернативы майонезу можно использовать более низкокалорийные соусы. В том числе и на молочной основе.

— В диетологии нет абсолютно вредных продуктов, важнее, с какой частотой и в каком количестве их употребляют. Майонез действительно очень калорийный. Хороший вариант для замены — йогурт. Сметану я рекомендую с низким процентом жирности. Но по составу йогурт конечно менее жирный. То есть это лучший вариант, чем сметана, но сметана лучше, чем майонез, — объяснила Ираида Мохова.

Масло может стать более полезной альтернативой майонезу

Также в салаты можно добавлять различные масла — подсолнечное, оливковое, кунжутное, тыквенное или кедровое. Как отмечает Олеся Гущина, эти продукты богаты антиоксидантами, мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и ОМЕГА-3 жирными кислотами. Лучше добавлять масла поочередно, потому что концентрация полезных веществ в них отличается.

Другой альтернативой майонезу могут стать овощные пасты — например, из томатов или авокадо. Еще можно использовать комбинированные заправки, но лучше делать их самостоятельно, а не покупать уже готовые.

Сейчас популярность набирают масла, которые позиционируют как альтернативу подсолнечному — кокосовое, оливковое, гхи. Но правда ли, что они несут больше пользе и меньше вреда? Читайте в разборе НГС.

ПО ТЕМЕ
майонез Соус Салат Врачи Новосибирск Диета Оливье
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
1 час
Ничего плохого в майонезе нет. Состав натуральный. Главное не брать майонезный соус с змж. И не есть его ведрами. Опять на ровном месте развели бред.
кулькулятр
2 часа
Майонез содержит 67% растительного масла и он менее калорийный, чем 100% растительное масло. Трансжиров в нем нет.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Знакомства

Марина,53

Дашулик Котенок,24

Den,36

Верочка,48

Ольга,43

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Набор в группы. Подготовка к школе. Ментальная арифметика. Скорочтение

5 000 ₽

Добавить объявление