НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

штиль.

 769мм 90%
Подробнее
0 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87

СРОЧНО

Уточненный прогноз погоды на декабрь в Новосибирске

Кто строит новую Россию
ОПГ в Искитиме
Шикарные коттеджи на продаже
Возвращение трудовых мигрантов
Зажечь на корпоративе — советы
200-летнее кладбище
Новости в Telegram
Еда Заведение с корейским стритфудом открылось в Академгородке — такое же собирало толпы в центре

Заведение с корейским стритфудом открылось в Академгородке — такое же собирало толпы в центре

Корейский стритфуд Chicko стал первым заведением в новом ресторанно-развлекательном комплексе

6 183
31 комментарий

Вход в новое заведение Chicko

24 ноября в новосибирском Академгородке начало работать второе в городе заведение сети Chicko, которое специализируется на корейском стритфуде. Следом за ним в здании бывшей лаборатории должны открыться паназиатский ресторан и гастробар.

Здание на проспекте Лаврентьева, 19 приобрела на торгах в 2020 году новосибирская компания «Солвер». Она принадлежит создателю гостиницы «Миротель» Александру Швецову. Новым хозяевам здания потребовалось три года, чтобы определиться с концепцией и подготовить объект к новому использованию. Весной этого года здесь заработал большой компьютерный клуб. Но основные помещения должны были занять заведения общественного питания.

В минувшее воскресенье здесь в тестовом режиме заработало кафе сети Chicko, сообщил НГС директор компании «Солвер» Михаил Швецов. В 2022 году во время открытия первого заведения в Сибири на Красном проспекте собралась очередь из более чем 200 человек. Заведение в Академгородке заработало по франшизе.

В комплексе откроют ещё два ресторана

Кроме Chicko в комплексе на проспекте Лаврентьева должны открыться паназиатский ресторан сети Tom Yum Bar и гастробар «Коробок», который станет уже вторым в Новосибирске. Ранее «Коробки» отрылись в Томске и Иркутске.

Советский район всё активнее осваивается рестораторами Новосибирска. В конце прошлого года здесь заработало второе в Новосибирске заведение сети Sabai Bar. Весной итальянский ресторан Marco Polo открыло объединение DNK Food.

Шеф-повар Marco Polo Дмитрий Красотин, кстати, в этом году выиграл российский чемпионат по пицце. О том, как проходили соревнования и почему молодой человек учившийся «на финансиста» решил пойти работать на кухню, читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новые кафе
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
31
Гость
12 часов
Что это за амбар, украшенный стеновыми панелями? 👎
Гость ᠌
10 часов
Место так себе.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,42

Татьяна,44

Олег,32

Вера,57

Лиса,42

Андрей,55

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Набор в группы. Подготовка к школе. Ментальная арифметика. Скорочтение

5 000 ₽

Добавить объявление