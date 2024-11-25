Заведение с корейским стритфудом открылось в Академгородке — такое же собирало толпы в центре

Вход в новое заведение Chicko Источник: Стас Соколов / NGS.RU











24 ноября в новосибирском Академгородке начало работать второе в городе заведение сети Chicko, которое специализируется на корейском стритфуде. Следом за ним в здании бывшей лаборатории должны открыться паназиатский ресторан и гастробар.

Здание на проспекте Лаврентьева, 19 приобрела на торгах в 2020 году новосибирская компания «Солвер». Она принадлежит создателю гостиницы «Миротель» Александру Швецову. Новым хозяевам здания потребовалось три года, чтобы определиться с концепцией и подготовить объект к новому использованию. Весной этого года здесь заработал большой компьютерный клуб. Но основные помещения должны были занять заведения общественного питания.

В минувшее воскресенье здесь в тестовом режиме заработало кафе сети Chicko, сообщил НГС директор компании «Солвер» Михаил Швецов. В 2022 году во время открытия первого заведения в Сибири на Красном проспекте собралась очередь из более чем 200 человек. Заведение в Академгородке заработало по франшизе.

В комплексе откроют ещё два ресторана Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кроме Chicko в комплексе на проспекте Лаврентьева должны открыться паназиатский ресторан сети Tom Yum Bar и гастробар «Коробок», который станет уже вторым в Новосибирске. Ранее «Коробки» отрылись в Томске и Иркутске.

Советский район всё активнее осваивается рестораторами Новосибирска. В конце прошлого года здесь заработало второе в Новосибирске заведение сети Sabai Bar. Весной итальянский ресторан Marco Polo открыло объединение DNK Food.