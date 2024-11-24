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Еда Интересно про еду обзор Хуже водки: диетолог назвала 2 напитка, которые убивают печень

Хуже водки: диетолог назвала 2 напитка, которые убивают печень

И 6 полезных альтернатив, которые помогут ее восстановить

11 090
56 комментариев

Один из наиболее разрушительных факторов — это напитки, которые мы ежедневно потребляем

Печень — один из самых важных органов человеческого тела, выполняющий множество функций: детоксикацию, обмен веществ, хранение энергии и производство белков. Однако многие привычки и продукты, которые мы потребляем, могут существенно ухудшить ее работу. Одним из главных факторов, негативно влияющих на печень, являются напитки. Вместе с врачом-диетологом разбираемся, какие напитки могут оказать разрушительное воздействие на этот жизненно важный орган и что делать в качестве профилактики.

Какие напитки убивают печень

Все мы наслышаны, что главный враг печени — алкоголь. Спиртное действительно влияет на клетки печени, приводя к ее воспалению, нарушению обменных процессов и постепенному разрушению. В любых дозах.

— Алкоголь традиционно негативно влияет на печень, начиная от гепатита до цирроза печени. Безопасной дозы алкоголя не существует, — подтверждает Ирина Бородина, терапевт и врач-диетолог.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кроме того, вредят печени сладкие газированные напитки и напитки с высоким содержанием сахара. Они приводят к накоплению жира в печени, что со временем осложняется воспалением и повреждением клеток.

— Чрезмерное потребление сахара в составе энергетических напитков, сладких напитков, газировки может привести к ожирению, избыточному уровню инсулина в крови и снижению чувствительности тканей к инсулину. Есть исследования, доказывающие, что чрезмерное употребление энергетиков может приводить к воспалительному процессу в печени (стеатогепатит), — рассказывает Ирина Бородина.

По словам врача-диетолога, негативные последствия зависят от длительности приема тех или иных напитков, но четких сроков нет, всё индивидуально. А вот задача врача — вовремя предупредить пациента о вредном воздействии.

Кстати, все перечисленные напитки негативно влияют не только на печень, но и на нервную систему.

— Спиртное действует как нейротоксин и затормаживает работу головного мозга и центральной нервной системы, энергетики могут вызывать головную боль, тревожность, раздражительность, напряженность, головокружение, тремор, спутанность сознания, психоз, судороги и измененные психические состояния, — подчеркивает Ирина Бородина.

А еще частое употребление подслащенных напитков может привести к увеличению веса, ожирению, диабету второго типа, болезням сердца, заболеваниям почек, что в отдаленных последствиях может способствовать развитию сердечно-сосудистых осложнений.

— Также частое употребление данных напитков может приводить к кариесу, повышению мочевой кислоты и развитию подагры, — добавляет врач.

Сколько сладкого можно пить

Если безвредной дозы употребления алкоголя не существует, то по остальным напиткам врач дает несколько рекомендаций.

— Энергетики — количество употребляемого кофеина для взрослого человека не должно превышать 400 мг в день, то есть не больше 2 банок энергетического тоника в сутки. Разовая доза не должна превышать 200 мг кофеина, в противном случае появляется опасность отравления из-за превышения безопасной дозировки, — предупреждает Ирина Бородина. — По поводу сладких газированных напитков — лучше свыше 25 граммов сахара не употреблять.

Для наглядности отметим, что в одном литре газировки содержится около 100 граммов сахара.

Как поддержать здоровье печени

Главное — помнить, что печень не может сама себя защитить от пагубных воздействий, и наша задача — не забывать про профилактику. Ирина Бородина называет несколько способов поддержать здоровье печени:

  • отказ от алкоголя и курения;

  • регулярная умеренная физическая активность;

  • укрепление иммунитета;

  • исключение бесконтрольного самопроизвольного приема медикаментов;

  • своевременное лечение заболеваний, приводящих к нарушениям работы печени;

  • сбалансированный рацион: диета является важным компонентом профилактики и лечения заболеваний печени.

Также важным аспектом является регулярное медицинское обследование и сдача анализов, чтобы вовремя выявлять проблемы с печенью и предотвращать их развитие.

Чем можно заменить вредные напитки

Выход есть! Заменить вредные напитки можно с помощью более полезных и натуральных альтернатив. Ирина Бородина называет шесть безопасных напитков для здоровья не только печени, но и всего организма.

Зеленый чай

— Исследование, изучающее влияние зеленого чая с высоким содержанием антиоксидантов на состояние печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, говорит о том, что употребление этого напитка в течение 12 недель повышает уровень печеночных ферментов, уменьшает окислительные процессы и жировые отложения в печени, — рассказывает Ирина Бородина.

Свекольный сок и грейпфрутовый фреш

— Свекольный сок является источником нитратов и антиоксидантов, называемых беталаинами, которые уменьшают окисление, воспаление, обладают противораковыми свойствами и усиливают детоксикационные процессы, — говорит врач. — Грейпфрутовый фреш содержит нарингин (растительный флавоноид), уменьшающий фиброз печени.

Кофе и какао

— Употребление кофе снижает риск цирроза или необратимого повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Ежедневное употребление кофе снижает риск смерти от заболеваний печени на 49%. Наибольший эффект от кофе наблюдался у тех, кто выпивал 3–4 чашки в день. При этом по воздействию все виды кофе (без кофеина, растворимый и молотый) были примерно одинаковы.

К полезным напиткам для печени также стоит отнести молочную сыворотку (содержит метионин), какао, есть исследования, доказывающие положительное влияние какао на состояние печени, подытожила Ирина Бородина.

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Комментарии
56
274671462
24 ноября, 10:14
"Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт" и вообще жить вредно!
кулькулятр
24 ноября, 11:39
Если безвредной дозы употребления алкоголя не существует, а по остальным напиткам врач дает рекомендации, то эти напитки менее вредны.
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