Что за спред такой: сколько в Новосибирске стоит замена сливочного масла — эксперт объяснила, есть ли в нем польза

Спреды обходятся значительно дешевле, чем сливночное масло Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Новосибирске, как и в других регионах, дорожает сливочное масло. Цена за один килограмм в ноябре поднялась до 1193 рублей, хотя в январе продукт стоил 867 рублей. Но в магазинах можно найти более дешевый аналог сливочного масла — спред. Он состоит из смеси молочного жира и его заменителей, а также растительных масел. НГС изучил цены на спред в Новосибирске и выяснил, для чего используют этот продукт.

Что такое спред

Цены на спред в магазинах города варьируются от 255 до 388 рублей за килограмм. Пачка весом 180 граммов стоит от 46 до 70 рублей, 380 граммов можно купить за 106 рублей.

Как объяснила Оксана Филоненко, сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки, спреды начали производить в 1930-х годах. Изначально их разрабатывали как диетический продукт, у которого калорийность ниже, чем у сливочного масла, то есть примерно 340 ккал.

Оксана Филоненко, сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки. Преподаватель технологии производства цельномолочных продуктов, производства сливочного масла, сыра, кисломолочных и детских молочных продуктов.

Спреды изготавливают из молочного жира и его заменителей, растительных масел (в том числе модифицированных) и жиров. Количество компонентов варьируется, поэтому и свойства спредов разных производителей могут отличаться. Вместе с молочным жиром в продукт добавляют подсолнечное масло, рапсовое, кокосовое, оливкое и пальмовое.

В состав спредов, как правило, входят ненасыщенные жирные кислоты, а холестерина меньше, чем в обычном сливочном масле. Обычно в составе не больше 39% жира. Продукт могут обогащать витаминами D и А.

Для чего используют

Как правило, спреды добавляют в кремы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также с ним можно делать бутерброды. При этом специалист не рекомендует использовать его для жарки.

Цена на спреды ниже, чем на сливочное масло за счет того, что в составе животные жиры заменяют растительными. За счет этого калорийность продукта тоже ниже. Как объяснила Оксана Филоненко, из-за этого спреды могут рекомендовать людям, которые страдают атеросклерозом и ожирением, как альтернативу обычного сливочного масла.

Эксперт объяснила, что у качественного спреда должен быть приятный вкус, напоминающий масло. Цвет — равномерный желтый или белый без вкраплений. Качественный продукт легко намазывать на хлеб, также он не тает при комнатной температуре.