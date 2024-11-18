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Еда «Нестандартные пробы»: Новосибирский Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов — результаты экспертизы

«Нестандартные пробы»: Новосибирский Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов — результаты экспертизы

Эксперты отобрали 478 проб

2 047
26 комментариев

В молочных продуктах не нашли пальмовое масло, не указанное в составе

Роспотребнадзор Новосибирской области проверил качество молочной продукции в регионе. В некоторых пробах нашли отклонение от стандартов.

В управлении в ответе на запрос НГС сообщили, что в 2023–2024 году в Новосибирской области исследовали 478 проб молочной продукции. Их проверяли по физико-химическим показателям, в том числе на фальсификацию.

— В единичных случаях были установлены нестандартные пробы. Меры, принимаемые Управлением, привели к снижению количества нестандартной продукции, — отметили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Эксперты не нашли в молочной продукции пальмовое масло, не указанное в составе.

Ранее НГС поговорил с новосибирскими экспертами о том, действительно ли пальмовое масло может нанести вред здоровью. Некоторым людям действительно стоит употреблять его с осторожностью.

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Молоко Молочная продукция Пальмовое масло Новосибирская область Роспотребнадзор
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Комментарии
27
За державу обидно!
20 минут
Эксперты не нашли молока в том,что они проверяли,так будет точнее.а вообще то экспертам сначала надо было поискать коров,у тех кто производит сегодняшний молокозаменитель в таком объёме и если количество коров совпадает с количеством выпускаемой продукции,то тогда можно проверять остальное,а если нет коров ,но есть молоко,то это уже не молоко... Как то так.
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
46 минут
и много ли дали на лапу роспотребнадзору, что бы он проверку делал с закрытыми глазами??...большинство продаваемого молока не киснет, как молоко которое было в СССР, а просто протухает...потому что молока в таком молоке, попросту нет!!
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