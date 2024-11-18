«Нестандартные пробы»: Новосибирский Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов — результаты экспертизы

В молочных продуктах не нашли пальмовое масло, не указанное в составе Источник: Александр Подопригора / 161.RU











Роспотребнадзор Новосибирской области проверил качество молочной продукции в регионе. В некоторых пробах нашли отклонение от стандартов.

В управлении в ответе на запрос НГС сообщили, что в 2023–2024 году в Новосибирской области исследовали 478 проб молочной продукции. Их проверяли по физико-химическим показателям, в том числе на фальсификацию.

— В единичных случаях были установлены нестандартные пробы. Меры, принимаемые Управлением, привели к снижению количества нестандартной продукции, — отметили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области.

Эксперты не нашли в молочной продукции пальмовое масло, не указанное в составе.