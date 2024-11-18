НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

4 м/c,

южн.

 752мм 83%
Подробнее
2 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Кто строит новую Россию
Застряли в бараке
Врачи для 30-летних
«Волга» — суперкар
Зажечь на корпоративе — советы
Толпа в «Монетке»
Престарелые звёзды
Встал на пути трамвая
Новости в Telegram
Еда эксперт Меньшее зло? Правда ли, что пальмовое масло опасно — разбираемся с экспертами, кому его нельзя

Меньшее зло? Правда ли, что пальмовое масло опасно — разбираемся с экспертами, кому его нельзя

Новосибирский врач назвал причины для отказа от пальмового масла

556
5 комментариев

Пальмовое масло позволяет удешевить производство

Чем вредно пальмовое масло и вредно ли оно на самом деле, обсуждают уже давно. Некоторые намеренно избегают покупки продуктов, в составе которых есть «пальма». НГС поговорил с экспертами и выяснил, действительно ли такое масло может негативно повлиять на здоровье, и кому стоит от него отказаться.

Чем вредно пальмовое масло

Несмотря на многочисленные споры, пальмовое масло не запрещено к использованию в пищевых продуктах. В Роспотребнадзоре Новосибирской области редакции НГС объяснили, что такое масло, как и любой жир, может привести к проблемам со здоровьем в случае его переизбытка в рационе.

— Запрет на употребление продукта может касаться людей с индивидуальными заболеваниями, — отметили в управлении.

Покупатели могут избегать пальмового масла в продуктах, потому что некоторые производители заменяют им сливочное. В результате такие блюда воспринимаются как не совсем натуральные. Для замены также могут использовать маргарин.

— Но пальмовое масло явно менее вредно, чем маргарин, поэтому можно сказать, что это меньшее зло, — отметил в разговоре с НГС новосибирский гастроэнтеролог Яков Краснер. — Сказать, что оно наносит какой-то глобальный вред, влияет на уровень холестерина сильнее, чем какое-то другое растительное масло, нельзя. Поэтому называть это чем-то очень страшным я бы не стал.

Яков Краснер — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач центра семейной медицины «Здравица».

Пальмовое масло нередко добавляют в молочные продукты

По словам врача, полностью отказываться от пальмового масла нужно в очень редких случаях. Его, как и некоторые другие виды масла, нельзя употреблять тем, у кого диагностировали расширение лимфатических узлов кишечника, но такая патология встречается крайне редко.

Также употребление пальмового масла и других жиров стоит ограничить людям с повышенным уровнем холестерина, заболеваниями сердца, атеросклерозом. Но и полностью исключать их из рациона врач не рекомендует.

— Аллергия на пальмовое масло маловероятна. В основном она возникает либо на сложные белки, либо на сложные углеводы — масла имеют простую химическую структуру, и аллергии на них быть не должно, — добавил Яков Краснер.

Полезные свойства пальмового масла

В этом виде растительного масла есть вещества, полезные для здоровья: например, каротиноиды, витамины А, Е, В4 и К.

«Пальму» используют и для приготовления выпечки и сладостей

Как объяснила Оксана Филоненко, сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки, в состав масла также входят полинасыщенные кислоты, которые относят к группам Омега-3 и Омега-6, и пальмитиновые кислоты — источник энергии. Кроме того, в составе есть олеиновая и стеариновая кислоты, железо и фосфор.

Оксана Филоненко, сотрудник Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки. Преподаватель технологии производства цельномолочных продуктов, производства сливочного масла, сыра, кисломолочных и детских молочных продуктов.

При этом, несмотря на большое количество полезных веществ, по сравнению с другими маслами пальмовое не отличается высокой биологической ценностью. Специалист объясняет это тем, что самый значимый компонент любого вида масла — линолевая кислота. Чем большее ее содержится в продукте, тем более полезным он считается. В пальмовом масле этого компонента всего 5%.

Как распознать «пальму»

В основном пальмовое масло используют в кулинарии для приготовления выпечки, сладостей, в том числе конфет, пирожных, печенья, шоколада. Его добавляют в молочные продукты: например, йогурты и мороженое. «Пальма» в составе позволяет удешевить производство и продлить срок хранения продуктов. Некоторые компании добавляют такое масло в косметику.

Если пальмовое масло входит в состав продукта, то это обязательно должно быть указано на упаковке. В новосибирском Роспотребнадзоре подчеркивают, что самостоятельно определить наличие этого компонента в готовом продукте невозможно.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

По словам Оксаны Филоненко, на наличие «пальмы» в составе может указывать слишком низкая цена или слишком большой срок годности. Если в названии используется слово «продукт» (например, «сырный продукт», «творожный продукт», «молочный продукт»), то в нем может содержаться пальмовое масло, поэтому стоит обращать внимание на состав.

При этом в Роспотребнадзоре Новосибирской области рекомендуют отдавать предпочтение продуктам без пальмового масла. Нередко в магазинах им отводят отдельные секции с пометкой «без заменителей молочного жира».

— Управление предостерегает потребителей от покупки некачественных продовольственных товаров. Советует не гнаться за низкой ценой продуктов питания, в изготовлении которых используется дешевое пальмовое масло, — заметили в ведомстве.

Сейчас на рынке можно найти много разновидностей масла, в том числе и для жарки. Несмотря на это, самым популярным в России остается подсолнечное. НГС поговорил с экспертами и выяснил, насколько оно безопасно, и какие виды масла считаются самыми полезными.

ПО ТЕМЕ
Пальмовое масло Гастроэнтеролог Правильное питание Молочная продукция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
26 минут
Кушайте на здоровье, а Мантуров с Патрушевым икорки с омарами пожрут.
Гость
23 минуты
Разберитесь с экспертами почему нам везут не пищевое, а техническое масло.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,31

Евгений Геннадьевич,51

Алексей,33

Мишаня,38

Юлия,43

Андрей,48

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление