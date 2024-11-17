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Еда инструкция Как похудеть к Новому году: 4 простых шага к стройной фигуре

Как похудеть к Новому году: 4 простых шага к стройной фигуре

Придерживайтесь их, чтобы убрать лишние килограммы до праздников

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13 комментариев

Достаточно чуть-чуть изменить свои привычки, и килограммы уйдут сами собой. Не верите — проверьте!

До Нового года остается совсем немного, и, если вы обнаружили, что лишние килограммы мешают вам влезть в любимое платье, это не повод отчаиваться. Это повод выяснить, как привести себя в форму за короткий срок. И в этом деле, по словам наших специалистов, совсем не обязательно истязать себя строгими диетами или изнуряющими тренировками. Чтобы стать стройнее, достаточно внести небольшие изменения в повседневные привычки. Какие именно — нам рассказали нутрициолог, диетолог и психолог.

Шаг первый. Пересмотрите пищевые привычки

Первым делом, убеждена нутрициолог Жанна Антонюк, важно соблюдать водный баланс в организме.

— Начните утро со стакана теплой воды и обязательно выпивайте достаточное количество воды в течение дня, — советует эксперт.

Для стройности нужно обязательно завтракать. По словам врача-диетолога Альфии Пятаевой, правильный завтрак позволяет человеку контролировать аппетит в течение дня, снижает вероятность перекусов булочками, конфетами и другими калорийными продуктами, помогает уменьшать калорийность всего дневного рациона. Важно иметь в виду, что завтракать рекомендуется через час после пробуждения. Считается, что это позволяет наладить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови.

А еще забудьте о еде на ночь и исключите из рациона обработанные продукты — например чипсы, вафли, печенье, белый хлеб, сахар и фастфуд.

— Основой для контроля веса и обеспечения организма всеми необходимыми питательными веществами является сбалансированный рацион, включающий овощи, фрукты, белки и полезные жиры, — отмечает Альфия Пятаева. — Употребляйте больше цельных злаков, таких как цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы и овсяную кашу (но не хлопья). Минимизируйте употребление сладких фруктов, особенно во второй половине дня или вечером.

Окно между приемами пищи должно быть не более 4 часов, чтобы не ощущать сильного чувства голода. Регулярное питание небольшими порциями 4–5 раз в день поможет поддерживать метаболизм на стабильном уровне и избежать переедания.

— Следите за количеством потребляемых калорий, чтобы создать небольшой дефицит, способствующий похудению. Однако избегайте слишком резких ограничений в еде, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья, — добавляет Жанна Антонюк.

Шаг второй. Начните правильно высыпаться

Здоровый сон, считают специалисты, облегчает путь к стройной фигуре. Дело в том, что достаточное количество сна (7–8 часов в сутки) не только поможет вам поддерживать энергию, но и позволит контролировать аппетит.

— В последнее время медицинские исследования показали, что недостаток сна может оказывать влияние на микробиом кишечника. Нарушение баланса бактерий в нашем организме приводит к нарушению пищеварения (высокая всасываемость жиров в стенке кишечника) и обмена веществ (набор лишнего веса), — отмечает врач-диетолог Кристина Пришвина.

Шаг третий. Перестаньте копить негатив в себе

Лишние сантиметры на талии могут появиться и от переживаний. Женщины, которые часто волнуются за мужа и детей, как правило, не доверяют внешнему миру. Они зарабатывают стресс, который может стать причиной переедания, поэтому важно научиться справляться с ним.

Также серьезным препятствием к похудению может быть высокий уровень тревожности из-за небезопасной среды.

— Особенно он присущ женщинам, которые переживают за партнера и детей, так как они не доверяют внешнему миру, объясняет руководитель Центра психологической поддержки в Москве Анна Рязанова.

По ее словам, женщины в таком стрессе буквально расширяются за счет отеков и не могут обрести желаемую форму.

— Жировая ткань интересна своей природой реагирования. В ответ на недовольство человека своим телом она не уменьшается, а, напротив, может увеличиваться в объеме. Тем самым просто выполняет свою биологическую функцию защиты. В данном случае защиты от того, что ранит во внешнем мире — неприятие, осуждение, нелюбовь к себе, — объясняет Анна Рязанова.

Она отмечает, что в деле похудения важны поддержка и мотивация. Психолог призывает окружить себя единомышленниками, которые поддерживают ваши цели и помогут не свернуть с пути, плюс начнут вместе с вами путь к намеченной цифре на весах. Также очень важно контролировать уровень стресса, чтобы похудеть.

— Попробуйте медитацию, дыхательные упражнения, йогу или другие методы релаксации, которые помогут вам расслабиться и сосредоточиться на положительных моментах, — добавляет нутрициолог Жанна Антонюк.

Шаг четвертый. Регулярно тренируйтесь

Выберите вид активности, который вам нравится, будь то ходьба, бег, плавание, йога или танцы, и уделяйте ему не менее 20 минут в день. Регулярные тренировки помогут сжечь калории и укрепить мышцы, отмечают эксперты.

Эксперты сходятся в одном: здоровое похудение — это не только снижение веса, но и улучшение общего состояния здоровья. Не стремитесь к моментальным результатам, когда за неделю-другую хочется влезть в платье на пару размеров меньше, а сосредоточьтесь на последовательных изменениях в образе жизни, которые приведут вас к желаемому результату.

И не забывайте про три привычки, которые мешают вам похудеть.

Что мешает похудеть лично вам?

Работа и стресс
Вкусняшки или фастфуд
Посиделки, торжества и прочие праздники живота
Нерегулярный режим дня
Нехватка времени
Лень
Всё сразу
Мне ничего не мешает, я стройна и хочу взглянуть на результаты
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Комментарии
13
Я-иная
1 час
ЛП попробуй, может получится.
Гость
1 час
я любимой подарил пачку майонеза она теперь его не ест патамушто апельсин !
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