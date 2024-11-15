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Еда «Захвостик»: на месте последнего Organic Coffee на Красном проспекте откроется хинкальная

«Захвостик»: на месте последнего Organic Coffee на Красном проспекте откроется хинкальная

А рядом на месте «Кузины» появится заведение с вьетнамской кухней

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10 комментариев

В помещении уже идет ремонт

Стало известно, кто заменит закрывшиеся заведения сетей Organic Coffee и Kuzina на Красном проспекте, 17. Новые арендаторы уже ведут ремонт в этих помещениях.

Как рассказали в компании «ЯсноРестораны» (создатель концепций «Хочу Пури» и «Горячий Цех»), на месте закрывшейся ранее последней кофейни сети Organic Coffee на Красном проспекте, 17 будет запущен ещё один новый проект. Им станет хинкальная «Захвостик».

В «Ясно групп» не скрывают, что запуском нового проекта занимается команда создателей «Хочу Пури». Однако в компании обещают «хинкали в соусах и совершенно новые продукты, которых вы ещё не пробовали».

Соседом «Захвостика» станет заведение паназиатской кухни «ПоБо» из Краснодара. Ранее это помещение занимала одна из кондитерских сети Kuzina. «ПоБо» работает уже несколько лет, но у неё пока немного точек — три в родном городе и ещё одна во Владикавказе.

Если заведений кухонь Юго-Восточной Азии в Новосибирске хватает, то ниша маленьких хинкальных пока практически не занята. Если не считать точки на Гастрокорте, то почти все заведения кавказской кухни представляют собой полноценные кафе или рестораны. Например, в том же здании работает открывшееся в этом году заведение «Коза и Лоза».

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Комментарии
10
Жук
31 минута
За кустииииик!
Гость
1 час
Ну и кому это интересно? 👎 Лучше бы писали о победах российской армии и ужасах загнивающего Запада.
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