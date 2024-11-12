«Сезонное обострение»: реакция новосибирцев на стоимость сливочного масла — комментарии читателей

В Новосибирске цена выросла на 42 рубля за килограмм Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Новосибирске, как и по всей России, стремительно дорожает сливочное масло. В некоторых магазинах цена доходит уже практически до двух тысяч рублей. Для сдерживания цен в магазины начали ввозить масло из Турции, ОАЭ, Ирана и Индии. Некоторые эксперты шутят, что к Новому году цена на масло сровняется с ценой на икру. После публикации этой новости сотни читателей оставили свои комментарии, мы выбрали самые интересные из них.

— Уже известно, что дефицит масла образовался из-за выросшего спроса. Покупатель стал платежеспособнее, может позволить себе купить масло и за 300, и за 400 рублей. А если так, почему не заплатить? Народ готов поддержать сельхозпроизводителя. И турецкого, и арабского, — пишет Гость.

— Весной мы будем наблюдать обратный процесс. Будет много молока, будет много масла, и оно подешевеет на 100–200 рублей, — уверен Harlan.

— У нас каждый год наблюдается сезонность, но отсутствия и такой дороговизны не было, почему контролирующие органы допускают накрутку в магазинах, на контроль никто не взял, — сетует Татьяна.

— Не смотря на все попытки создать проблему с маслом на пустом месте, масло в магазинах есть, и цена пока поднялась в пределах инфляции. А вся это шумиха затеяна недобросовестными торговыми сетями, пытающимися на масле получить сверхприбыль. В данном случае правительство должно дать команду фас для ФАС, — написал отец Кабани.

— Ограничьте бабкам продажу — не более 1 пачки в руки, и всё наладится! У них это сезонное обострение!! То бумага туалетная, то яйца с гречкой, теперь вот масло, — пишет Читатель.