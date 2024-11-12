В каком случае лучше не есть свинину — объяснение новосибирского нутрициолога

В свинине содержится большое количество жира Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Свинина — довольно популярный вид мяса. Но стоит учитывать, что в некоторых случаях от него стоит отказаться из-за высокой жирности. Почему и в каких случаях нельзя есть свинину, объяснила новосибирский нутрициолог Наталья Конина.

Свиное мясо может содержать много насыщенных жиров. Их потребление в большом количестве повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно при определенных генетических особенностях.

— Поломка в гене APOE связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. Употребление свинины, особенно в больших количествах и в виде обработанных продуктов, может усугубить эти риски, — рассказала Наталья Конина НГС. — Люди с мутацией APOE могут нуждаться в более тщательном контроле за питанием, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые исследования показывают, что высокое потребление красного и обработанного мяса может способствовать воспалению. Но, как подчеркивает нутрициолог, такие нюансы касаются не только свинины, а всего красного и жирного мяса в целом.

Также свинина может быть источником паразитов — трихинелл, и болезней, передающихся через пищу. Поэтому блюда с ней нужно правильно готовить.

— Помимо всего прочего, обработанные мясные продукты из свинины (колбасы, бекон и так далее) часто содержат консерванты и добавки, которые могут быть вредными для здоровья при частом употреблении, — отметила Наталья Конина.

При этом полностью отказываться от мяса не нужно, отмечает специалист.

— Мясо полезно. Просто важно соблюдать здравый баланс. Нужно учитывать индивидуальные предпочтения и здоровье, а также соблюдать меру в потреблении мяса, — подчеркивает нутрициолог.