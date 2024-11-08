Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило

Маргарита Резникова Телеграм-редактор НГС

Что может быть лучше уютного ресторанчика, когда за окном холодно и сыро? Источник: Варвара Фролова / NGS70.RU











Мы понимаем, как нелегко выходить из дома осенью, тем более гулять. Куда приятнее завернуться в плед и включить любимый сериал. Но что, если отправиться в маленькое путешествие не прогулок ради, а чтобы поесть? Когда за окном такая тоска, лучшей сменой обстановки оказывается уютный ресторанчик с незнакомым меню. Еще лучше — в другом городе. Телеграм-редактор NGS.RU Маргарита Резникова приехала в Томск, чтобы немного развеяться и попробовать новые блюда. Замерзла? Чуть-чуть. Зато собрала маленький вагончик гастрономических впечатлений за небольшую цену и составила собственный гастро-тур по городу. Далее — от первого лица.

Make love pizza

Маленькая пицца «Джанго!» вполне сойдет за полноценный обед Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU В заведении очень приятная атмосфера Источник: makelovepizza / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Поговаривают, что это самая лучшая пицца в городе. Как не заглянуть? В меню пиццерии не увидишь привычных названий вроде «Пепперони» — здесь готовят пиццу «Тайлер» (но не Дёрден), «Донткрай», «Расколбас», «Джанго». Обратите внимание на состав: среди классических сочетаний затесались перепелиные яички, соус шрирача и сыр с плесенью. Кроме пиццы можно заказать горяченький «рок-н-ролл» и любопытный салат со свекольным песто, например.

В Томске три филиала Make love, но заглянуть рекомендую в тот, что на проспекте Ленина — ради хорошего вида и какой-то особенной атмосферы студенчества, которой пропитан центр города.

Средний чек: 700 рублей

Адрес: проспект Ленина, 85а; Комсомольский проспект, 14а; проспект Кирова, 5 ст13

Hall bar

Каждая деталь в баре на своем месте: лампы, свечи, картины Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU А на каждом столике стоит «меню» виниловых пластинок — остается выбрать альбом Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU

Максимально ламповый бар в самом сердце Томска, из которого не хочется уходить. Во-первых, это цокольный этаж дома 1882 года постройки. Во-вторых, вся музыкальная подборка здесь на старом добром виниле! Можно выбрать любой альбом из списка и бармен поставит пластинку — это еще и бесплатно. «Треск» винила и приглушенный свет сделают осенний вечер самым теплым в вашей жизни.

Из напитков в Hall предлагают в основном крафт, но варианты покрепче тоже найдутся. Из рекомендаций: пиво со вкусом пихты отлично передает сибирский вайб. Есть в баре и кухня, причем в меню не только картошка-фри — можно попробовать, например, сморреброды, фетучини и фаршированные кабачки. Еще здесь частенько проводят камерные концерты.

Средний чек: 500 рублей

Адрес: проспект Ленина, 70

Кафе «Багет-омлет»

Эти сырники всем сырникам сырники! Источник: bagetomlet.tomsk / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) Внутри по-домашнему тепло и уютно, даже если за окном осенний ливень Источник: bagetomlet.tomsk / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)

Собраться всей семьей на завтрак, пообедать с коллегами или забежать на бокальчик вина после вечернего променада — кажется, в этом заведении можно встретить все краски жизни. Я заходила сюда на завтрак (плотный завтрак) и осталась приятно удивлена. Не сказать, что здешние блюда какие-то особенные, но выбор широкий, а цены приятные.

Можно попробовать израильский завтрак со свекольным хумусом, зелёную гречку с жареными вешенками и муссом из пармезана. Или все-таки не выпендриваться и заказать овсяную кашу — правда, с вареньем из пряной вишни и орехами. В кафе также есть детское меню.

Путеводители рекомендуют попробовать здесь торт «Томск», но я взяла сырники с заварным кремом и вишневым вареньем — не пожалела.

Средний чек: 500–1000 рублей

Адрес: Проспект Ленина, 55

Break me fast

В меню круассанов нет — их можно найти на этой витрине Источник: Liza K. / Яндекс Карты Некоторые блюда посыпают тыквенными семечками. ЗОЖники одобряют Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU

Не самое бюджетное заведение в категории «позавтракать», но именно сюда мы идем за драниками и круассанами. Гарантировать наличие на витрине последних сложно, не все варианты оказываются в одном месте в одно время. Но если повезет, ищите лимонный круассан с меренгой или шоколадно-кофейный.

Драники здесь тоже не самые стандартные: например, можно попробовать из кабачка и моркови с лососем и яйцом пашот. Сытно, вкусно и полезно. Есть интересные спешл-напитки: облепиховый сбитень, горячая пина-колада и грушевый чай.

Интерьер Break me fast напомнил мне неоновое ретро-кафе — эстетам из Pinterest точно понравится. За завтраком можно полистать книги о моде, психологии и полезном питании.

Средний чек: 870 рублей

Адрес: улица Советская, 80

Ресторан «Нарым»

В интерьере ресторана много природных и достаточно брутальных элементов Источник: Narym Rest / Яндекс Карты











Что однозначно стоит попробовать в Томске, так это северную кухню. К ней здесь относятся с каким-то особым трепетом, как и ко всему сибирскому в целом — совсем не так, как в Новосибирске.

Имя ресторану «Нарым», например, дало первое русское поселение края, относящееся к XVI веку. Поэтому сегодня здесь подают тартар из оленины, ростбиф из конины и камбалу с голубцом из ромейна. Напитки от концепции не отстают: коктейль «Хвойная ягода» или «Свекла с черноплодкой», а еще ром с имбирем и ревенем. Чувствуете? Это сибирский дух. Хороший выбор для шикарного вечера, но будьте готовы увидеть в чеке кругленькую сумму.

Средний чек: 2000 рублей, есть бизнес-ланчи от 600 рублей

Адрес: проспект Кирова, 27а

Что еще советуют в интернетах

Кафе «Птичка»

О небольшом заведении знают даже за пределами Томска Источник: ptichkacafe / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ) Те самые птички кружат над головами посетителей Источник: Надежда Белик / Яндекс Карты

Во-первых, это заведение славится своими завтраками — не только вкусными, но и очень сытными. Их подают здесь целый день, так что прийти за овсянкой можно хоть под вечер. Столик рекомендуют бронировать заранее.

Сейчас в «Птичке» очень крутой спешл: одна пицца с креветками, тыквой и сыром дорблю чего стоит. Выглядит всё очень красиво. В меню, впрочем, помимо завтраков предусмотрена внушительная алкогольная выборка.

Средний чек: 800 рублей

Адрес: Проспект Ленина, 81/1

«Строганина-бар»

Строганина — это нарезанная стружкой замороженная северная рыба или дичь, но в ресторане есть и другие блюда из мяса: например, шашлык Источник: stroganinabar.tomsk / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Путеводители рекомендуют залянуть сюда тем, кто хочет попробовать «чего-нибудь очень сибирского». Еще одно заведение, в основу которого легла северная кухня: сырая рыба, оленина, холодец из медвежатины — да, и такое есть! По средам обещают фирменные настойки и наливки — по 150 рублей.

Средний чек: 1000 рублей

Адрес: Проспект Кирова, 23

Ресторан «Кухтерин»

Видели когда-нибудь такую подачу блюда? Источник: Егор Авксентьев / Яндекс Карты В интерьере есть элементы купеческого дома Источник: Алексей Войтов / Яндекс Карты

Еще один ресторан, специализирующийся на сибирской кухне в категории «дорого». Назван в честь томской купеческой династии, отсюда и концепция: пригласить гостей к настоящим сибирским купцам и угостить лучшими традиционными блюдами. Некоторые, кстати, подают на еловых ветках.

В меню деликатесы из сибирской рыбы и дичи. Очень интересно на их фоне выглядят «баранки к чаю», но баранки не простые — с черникой, малиной, ванильным брюле и кремом «Ангелз». Изысканно и роскошно, иначе не скажешь. Интерьер соответствующий.

Средний чек: 3000 рублей

Адрес: Переулок Нахановича, 9

Удалось гостье из Новосибирска прочувствовать гастрономический дух Томска? Да, вполне Нет, местные в эти заведения не ходят Напишу лучшие заведения Томска в комментариях

В этом году томские заведения попали лишь в топ-50 по итогам ежегодной премии WHERETOEAT SIBERIA. Самое высокое место в рейтинге занял «Нарым».