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Еда мнение Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило

Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило

Туристка из Новосибирска составила собственный гастро-тур по Томску

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6 комментариев

Что может быть лучше уютного ресторанчика, когда за окном холодно и сыро?

Мы понимаем, как нелегко выходить из дома осенью, тем более гулять. Куда приятнее завернуться в плед и включить любимый сериал. Но что, если отправиться в маленькое путешествие не прогулок ради, а чтобы поесть? Когда за окном такая тоска, лучшей сменой обстановки оказывается уютный ресторанчик с незнакомым меню. Еще лучше — в другом городе. Телеграм-редактор NGS.RU Маргарита Резникова приехала в Томск, чтобы немного развеяться и попробовать новые блюда. Замерзла? Чуть-чуть. Зато собрала маленький вагончик гастрономических впечатлений за небольшую цену и составила собственный гастро-тур по городу. Далее — от первого лица.

Make love pizza

Маленькая пицца «Джанго!» вполне сойдет за полноценный обед

В заведении очень приятная атмосфера

Поговаривают, что это самая лучшая пицца в городе. Как не заглянуть? В меню пиццерии не увидишь привычных названий вроде «Пепперони» — здесь готовят пиццу «Тайлер» (но не Дёрден), «Донткрай», «Расколбас», «Джанго». Обратите внимание на состав: среди классических сочетаний затесались перепелиные яички, соус шрирача и сыр с плесенью. Кроме пиццы можно заказать горяченький «рок-н-ролл» и любопытный салат со свекольным песто, например.

В Томске три филиала Make love, но заглянуть рекомендую в тот, что на проспекте Ленина — ради хорошего вида и какой-то особенной атмосферы студенчества, которой пропитан центр города.

Средний чек: 700 рублей
Адрес: проспект Ленина, 85а; Комсомольский проспект, 14а; проспект Кирова, 5 ст13

Hall bar

Каждая деталь в баре на своем месте: лампы, свечи, картины

А на каждом столике стоит «меню» виниловых пластинок — остается выбрать альбом

Максимально ламповый бар в самом сердце Томска, из которого не хочется уходить. Во-первых, это цокольный этаж дома 1882 года постройки. Во-вторых, вся музыкальная подборка здесь на старом добром виниле! Можно выбрать любой альбом из списка и бармен поставит пластинку — это еще и бесплатно. «Треск» винила и приглушенный свет сделают осенний вечер самым теплым в вашей жизни.

Из напитков в Hall предлагают в основном крафт, но варианты покрепче тоже найдутся. Из рекомендаций: пиво со вкусом пихты отлично передает сибирский вайб. Есть в баре и кухня, причем в меню не только картошка-фри — можно попробовать, например, сморреброды, фетучини и фаршированные кабачки. Еще здесь частенько проводят камерные концерты.

Средний чек: 500 рублей
Адрес: проспект Ленина, 70

Кафе «Багет-омлет»

Эти сырники всем сырникам сырники!

Внутри по-домашнему тепло и уютно, даже если за окном осенний ливень

Собраться всей семьей на завтрак, пообедать с коллегами или забежать на бокальчик вина после вечернего променада — кажется, в этом заведении можно встретить все краски жизни. Я заходила сюда на завтрак (плотный завтрак) и осталась приятно удивлена. Не сказать, что здешние блюда какие-то особенные, но выбор широкий, а цены приятные.

Можно попробовать израильский завтрак со свекольным хумусом, зелёную гречку с жареными вешенками и муссом из пармезана. Или все-таки не выпендриваться и заказать овсяную кашу — правда, с вареньем из пряной вишни и орехами. В кафе также есть детское меню.

Путеводители рекомендуют попробовать здесь торт «Томск», но я взяла сырники с заварным кремом и вишневым вареньем — не пожалела.

Средний чек: 500–1000 рублей
Адрес: Проспект Ленина, 55

Break me fast

В меню круассанов нет — их можно найти на этой витрине

Некоторые блюда посыпают тыквенными семечками. ЗОЖники одобряют

Не самое бюджетное заведение в категории «позавтракать», но именно сюда мы идем за драниками и круассанами. Гарантировать наличие на витрине последних сложно, не все варианты оказываются в одном месте в одно время. Но если повезет, ищите лимонный круассан с меренгой или шоколадно-кофейный.

Драники здесь тоже не самые стандартные: например, можно попробовать из кабачка и моркови с лососем и яйцом пашот. Сытно, вкусно и полезно. Есть интересные спешл-напитки: облепиховый сбитень, горячая пина-колада и грушевый чай.

Интерьер Break me fast напомнил мне неоновое ретро-кафе — эстетам из Pinterest точно понравится. За завтраком можно полистать книги о моде, психологии и полезном питании.

Средний чек: 870 рублей
Адрес: улица Советская, 80

Ресторан «Нарым»

В интерьере ресторана много природных и достаточно брутальных элементов

Что однозначно стоит попробовать в Томске, так это северную кухню. К ней здесь относятся с каким-то особым трепетом, как и ко всему сибирскому в целом — совсем не так, как в Новосибирске.

Имя ресторану «Нарым», например, дало первое русское поселение края, относящееся к XVI веку. Поэтому сегодня здесь подают тартар из оленины, ростбиф из конины и камбалу с голубцом из ромейна. Напитки от концепции не отстают: коктейль «Хвойная ягода» или «Свекла с черноплодкой», а еще ром с имбирем и ревенем. Чувствуете? Это сибирский дух. Хороший выбор для шикарного вечера, но будьте готовы увидеть в чеке кругленькую сумму.

Средний чек: 2000 рублей, есть бизнес-ланчи от 600 рублей
Адрес: проспект Кирова, 27а

Что еще советуют в интернетах

Кафе «Птичка»

О небольшом заведении знают даже за пределами Томска

Те самые птички кружат над головами посетителей

Во-первых, это заведение славится своими завтраками — не только вкусными, но и очень сытными. Их подают здесь целый день, так что прийти за овсянкой можно хоть под вечер. Столик рекомендуют бронировать заранее.

Сейчас в «Птичке» очень крутой спешл: одна пицца с креветками, тыквой и сыром дорблю чего стоит. Выглядит всё очень красиво. В меню, впрочем, помимо завтраков предусмотрена внушительная алкогольная выборка.

Средний чек: 800 рублей
Адрес: Проспект Ленина, 81/1

«Строганина-бар»

Строганина — это нарезанная стружкой замороженная северная рыба или дичь, но в ресторане есть и другие блюда из мяса: например, шашлык

Путеводители рекомендуют залянуть сюда тем, кто хочет попробовать «чего-нибудь очень сибирского». Еще одно заведение, в основу которого легла северная кухня: сырая рыба, оленина, холодец из медвежатины — да, и такое есть! По средам обещают фирменные настойки и наливки — по 150 рублей.

Средний чек: 1000 рублей
Адрес: Проспект Кирова, 23

Ресторан «Кухтерин»

Видели когда-нибудь такую подачу блюда?

В интерьере есть элементы купеческого дома

Еще один ресторан, специализирующийся на сибирской кухне в категории «дорого». Назван в честь томской купеческой династии, отсюда и концепция: пригласить гостей к настоящим сибирским купцам и угостить лучшими традиционными блюдами. Некоторые, кстати, подают на еловых ветках.

В меню деликатесы из сибирской рыбы и дичи. Очень интересно на их фоне выглядят «баранки к чаю», но баранки не простые — с черникой, малиной, ванильным брюле и кремом «Ангелз». Изысканно и роскошно, иначе не скажешь. Интерьер соответствующий.

Средний чек: 3000  рублей
Адрес: Переулок Нахановича, 9

Удалось гостье из Новосибирска прочувствовать гастрономический дух Томска?

Да, вполне
Нет, местные в эти заведения не ходят
Напишу лучшие заведения Томска в комментариях

В этом году томские заведения попали лишь в топ-50 по итогам ежегодной премии WHERETOEAT SIBERIA. Самое высокое место в рейтинге занял «Нарым».

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Томск Бары и рестораны Томска Внутренний туризм
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Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
48 минут
Тут все статьи про поездки в другие города состоят из одной жрачки. А 99% людей по барабану на эти кафешки.
Гость
17 минут
Представляете, раньше люди приезжали в другие города, чтоб посмотреть достопримечательности, походить по музеям, погулять по улицам, полюбоваться другим городом, вникнуть в его историю и культуру. Ужас какой, да?.. То ли дело съездить ради еды, и когда тебя спросят, что интересного в Томске - гордо перечислить жральни
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