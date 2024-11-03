Дешевая курица, странные торты и уставшая морковка: что новосибирцы покупают в «Марии-Ра» — изучаем ценники и товары

В Новосибирске работает 292 магазина «Мария-Ра» Источник: Настасья Медведева











Алтайская сеть супермаркетов формата у дома «Мария-Ра» давно известна новосибирцам — еще в начале нулевых магазины с традиционным желто-зеленым оформлением стали появляться в городе. Кто-то считает их хорошим местом, где можно недорого и быстро купить все необходимое, другие ругают за просрочку и отсутствие ценников на многие товары. А недавно стало известно, что бизнес готовятся переформатировать, закрыв ряд торговых точек. Корреспондент НГС Настасья Медведева прогулялась по одному из магазинов сети, изучила ассортимент и пообщалась с покупателями. В этом репортаже рассказываем, за какими продуктами люди идут в «Марию-Ра» и сколько денег тратят.

В Новосибирске по данным 2ГИС, работает 292 магазина сети «Мария-Ра». По случайности я выбрала магазин не с самым плохим, но все равно с довольно низким баллом. Изучив отзывы покупателей, стало ясно, что люди любят этот магазин из-за недорогих продуктов и удобства расположения, а не любят за грязь, неприятный запах внутри, просроченные товары и несоответствие ценников и фактической цены.

В магазине часто покупают продукты пенсионеры Источник: Настасья Медведева











Про запах не соврали. Уже на входе я ощутила стойкий запах затхлого помещения и, как будто, старой одежды… Так часто пахнет в квартирах пожилых людей. Почему такой запах поселился в супермаркете, непонятно. Минуем зону с кассами и попадаем в продуктовый отдел. В магазине есть все, что может пригодиться человеку в обычной жизни. Особых изысков не найти, да и формат не тот.

Овощи и зелень

В магазине есть отдел с овощами и фруктами. Выбор не особо разнообразный, скорее база — валяются подсушенные и подгнившие морковины за 27 рублей, несколько луковиц в ворохе из луковой шелухи за 29 рублей. Есть более дорогостоящие варианты этих же овощей, но, к примеру, расфасованные или мытые. А разгон цен на картофель тут вообще нереальный — от 35 рублей до 190 рублей. И 190 рублей за килограмм картошки — это еще по акции. Если бы не желтый ценник — будь добр, покупай по 235.

Морковь тут попадается порой гнилая Источник: Настасья Медведева











В супермаркете также можно купить несколько видов яблок, апельсины, бананы, орехи на вес. Продается и зелень, правда, довольно «уставшая» или перемороженная. За подгнивший уже салат «Айсберг» придется раскошелиться на 263 рубля, петрушку удалось найти за 30 рублей, а укроп — почему-то за 72. Зеленый лук в супермаркете продается по 75 рублей.

Салат или переморожен, или испорчен Источник: Настасья Медведева Зелень стоит довольно дорого Источник: Настасья Медведева

Возле витрины пенсионерка Галина Петровна. Женщина выбирает тот самый лук среди шелухи. Объясняет – магазин с овощами и фруктами есть недалеко отсюда, но супермаркет ближе к дому, а поэтому ей удобнее ходить именно сюда.

— Цены невысокие, но иногда приходится покопаться, чтобы найти свежие и не подгнившие овощи, — улыбается женщина.

Напитки

Ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков в сети довольно разнообразный, но, скажем так, однотипный. Много видов соков и лимонадов примерно в одном ценовом сегменте. Есть акции. Например, ценник на «добрый» лимонад — 119 рублей, но действует скидка, и тогда он уже обойдётся вам в 89. В магазине также можно найти газированную воду и воду без газа известной собственной марки «Плати меньше — живи лучше», цена нее всего 17 рублей. Есть недорогие газированные сладкие лиманды за 27 рублей. К витринам подходят молодые люди. Один из них, представившийся Сергеем, признается: в «Марию-Ра» забегает часто утром по дороге на работу, чтобы купить сигареты и воду.

Напитков в сети много, но они довольно однообразные Источник: Настасья Медведева











— В 8:30 все еще закрыто, «Марийка» работает, заскакиваем, — улыбается молодой человек. — А по хавке жена закупается, не знаю, ходит сюда или нет.

Выпечка

Отдельная рекреация в магазине отведена хлебобулочной продукции — как от местной пекарни, так и от других производителей. Возможно, не повезло только мне, а возможно, традиционно представленный ассортимент всегда такой скудный — стандартные марки хлеба без особых изысков, булки и соленая выпечка, которая одиноко и разрозненно покоится на полупустых витринах.

Выпечки в магазине немного Источник: Настасья Медведева











Цены на собственную выпечку разные, но не высокие. Дешевле всего удалось найти круассан — всего 23 рубля. Покупательница Елена уверяет: выпечка тут не выдающаяся. Забегает сюда, так как работает неподалеку.

Бакалея

В сети «Мария Ра» можно найти довольно бюджетные рыбные консервы. Например, есть шпроты по 28 рублей, хотя есть и по 200. Две банки стоят рядом, и контраст очевиден. Сардину можно взять за 60 рублей и за 135 по акции. Эти два варианта тоже будто для контраста стоят рядом.

Многие берут тут недорогую муку – опять же, собственного бренда сети. Купить можно по 56 рублей за килограмм либо за 74 рубля. Есть аналогичные варианты от других производителей, которые, однако, заметно дороже – 92, 94 и 117 рублей соответственно.

Ценники на консервы разнятся Источник: Настасья Медведева











— Раньше тут на развес макароны и разные крупы продавали. Я всегда покупала — они, конечно, простые, но стоили недорого. Сейчас только в пакетах есть. Захожу сюда за мукой и подсолнечным маслом, — говорит сибирячка Наталья. У нее двое детей и супруг, женщина — домохозяйка.

За маслом в сеть приходят многие Источник: Настасья Медведева











К слову, подсолнечное масло действительно есть недорогое. Самое бюджетное — нерафинированное по 80 рублей. Можно купить пятилитровую бутыль за 566 рублей. Покупательницы часто заходят именно за ним. Также сибирячки любят покупать тут разные соленья. Например, икру из кабачков удалось найти за 91 рубль. Летом, по словам постоянных покупателей, она стоит заметно дешевле.

Заморозка

В магазин часто заходят по пути на работу Источник: Настасья Медведева











Порой жители Новосибирска жалуются, что в «Марии-Ра» нарушается товарное соседство замороженных продуктов. Мне такого заметить не удалось — рыба и морепродукты хранятся в отдельных холодильниках, пельмени, вареники, манты и прочие мясные полуфабрикаты — отдельно, мороженое и торты — тоже. Единственное, непонятно, по какой логике происходит выкладка товара и размещаются ценники. Есть полуфабрикаты на любой кошелек. Самые дешевые пельмени от собственного производителя стоят 150 рублей. Правда, найти ценник удалось с трудом — он размещался на другом конце холодильника, а не рядом с представленным товаром.

Ценники порой найти трудно — они перепутаны и расставлены будто наугад Источник: Настасья Медведева











Ценники на многие товары в принципе отсутствуют или валяются рядом. Очень много в магазине замороженной рыбы на вес. Цены разнятся — от 80 до 730 рублей за килограмм. К слову, часто на сеть жалуются из-за консервированной рыбы. Якобы на ней нет маркировки или нарушены сроки годности. Я такие товары не нашла. Возможно, всему виной нагрянувшая в филиал проверка — во время моего визита какие-то мужчины и женщины ходили по магазину, проверяли продукцию и фотографировали.

С тортами, как и с ценниками на заморозку, тоже вышло недопонимание — на большинстве коробок не было даты изготовления. Одна из сотрудниц магазина предположила, что маркировка оторвалась. На мою просьбу помочь разобраться в ситуации она терпеливо пригласила свою коллегу.

На тортах порой не найти сроков годности Источник: Настасья Медведева











— Тут указана дата производства мелко, — указала женщина. — Например, этот торт изготовлен в июле 2024. И тут указано, что, если он хранится в морозильной камере, его срок годности — 180 дней. Если в холодильнике — 3 суток. У нас он хранится в глубокой заморозке, поэтому с ним все в порядке, можно смело есть, — заверила сотрудница магазина.

Мясо, колбаса и молочная продукция

В магазине довольно мало вариантов мясной продукции — несколько видов говядины, курицы, индейки и свинины. Цельная потрошеная курица стоит довольно недорого — 206 рублей за килограмм. За ней сюда часто приходят хозяйки.

— Обычно быстро разбирают мясо. Покупаю тут цельную курицу. Дома разделываю на спинки, филе, голени и крылья. Из спинок варю бульон, филе — для вторых блюд, ноги и крылья — по ситуации, — коротко объяснила сибирячка, встретившаяся у витрины с мясной продукцией.

Цены на молочную продукцию в сети не особо отличаются от конкурентов Источник: Настасья Медведева











Колбасы и сыры в «Марии-Ра» стоят, как и в других супермаркетах. Выделить особенно нечего. Сыров премиум-класса нет — в основном, все рассчитано на массового потребителя. Нет даже сыров «Маасдам» и «Пармезан».

Остальная молочная продукция не выделяется — ценники средние, часто бывают акции на кефир и молоко со скорыми выходами сроков годности. Еще на витрине почему-то стоят образцы молочной продукции с нормальными сроками, но вздутыми емкостями. Возможно, всему виной не слишком хорошее охлаждение.

Прочие товары

Продают в «Марии-Ра» много других товаров: бытовую химию, посуду и даже одежду. Можно найти недорогие кондиционеры для белья (100 рублей за литровую бутылку), набор посуды для пикника за 80 рублей, носки за 57, 100 и 118 рублей по акциям, туалетную бумагу. Самая дешевая — по 8 рублей за рулон.

Тут можно купить даже набор для пикника Источник: Настасья Медведева











В отделе сладостей выбор невелик, но порадовали новогодние наборы, которые уже вовсю продают. Также в магазине есть отдел с календарями, журналами и газетами, что очень нравится пенсионерам.

В магазине уже продают новогодние товары Источник: Настасья Медведева











Например, за 62 рубля уже можно приобрести календарь с символом нового 2025 года — змеей.

Владельцами «Марии Ра» в равных долях по-прежнему остаются члены семьи Ракшиных: создатель компании Александр Ракшин с супругой Галиной и их дети Евгений и Алла.

Основное юридическое лицо, управляющее сетью и имуществом «Марии-Ра» сейчас, — это ООО «Розница К1». Всего в 2023 году сеть продала товаров на 118 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 2,8 млрд рублей (2,3% от выручки). Это вполне соответствует показателям лидеров рынка. Для сравнения: ООО «Агроторг» (юрлицо сети «Пятерочка») в прошлом году получило 36,6 млрд рублей чистой прибыли при 2,4 трлн рублей выручки (1,5%). У ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит») это показатель выше — 2,7%.