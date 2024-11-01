Количество точек с bubble tea резко выросло в Новосибирске: что еще изменилось на рынке общепита

В этом году активней всего в Новосибирске росло количество точек с безалкогольными напитками Источник: Стас Соколов / NGS.RU











2ГИС опубликовал данные традиционного исследования того, как изменился рынок общепита в крупнейших российских городах. Новосибирск оказался в середине списка по общей динамике, но вошел в число лидеров по темпам роста точек безалкогольных напитков.

По данным 2ГИС, общее количество заведений общепита в крупнейших городах России за год увеличилось на 5%. В Новосибирске этот показатель был ниже — 3,2%. Лидерами же роста в стране стали Красноярск (9,1%), Казань (8,2%) и Ростов-на-Дону (8%). Москва заняла лишь четвертое место, (7,5%), а Санкт-Петербург оказался на девятом месте (3,8%).

Основными драйверами роста общего количества заведений общепита стали точки безалкогольных напитков. Прежде всего, это ставший столь популярным в последнее время bubble tea, а также всевозможные холодные и горячие смеси с использованием чая, соков и другого. В целом по стране этот сегмент вырос на 14%, в Новосибирске же он сразу «разбух» на 32%. Это, впрочем, только третий показатель — в Воронеже и Ростове-на-Дону «баблтишные» множились еще интенсивней.

Кроме точек с напитками в Новосибирске росли кофейни (23%, сейчас их уже 442), пиццерии (23%, 151 заведение), а также рестораны и суши-бары (9% и 8%, соответственно). Под суши-барами, впрочем, часто понимаются просто точки, работающие преимущественно на доставку и торгующие на вынос.

В ряде сегментов зафиксировано небольшое снижение. Так, число точек быстрого питания сократилось на 1%. Чуть меньше стало столовых — на 2%, всего 325 точек. На 9% сократилось количество пекарен — до 466.