НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 759мм 66%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52

СРОЧНО

Два новых дела на главу Корпорации развития Новосибирской области

Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Подсаживают на ставки
Зимний дайджест моды
Закон о наливайках
«Убийца» Kia Rio
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Еда Количество точек с bubble tea резко выросло в Новосибирске: что еще изменилось на рынке общепита

Количество точек с bubble tea резко выросло в Новосибирске: что еще изменилось на рынке общепита

Новосибирск вошел в лидеры по темпам роста точек с безалкогольными напитками

1 123
17 комментариев

В этом году активней всего в Новосибирске росло количество точек с безалкогольными напитками

2ГИС опубликовал данные традиционного исследования того, как изменился рынок общепита в крупнейших российских городах. Новосибирск оказался в середине списка по общей динамике, но вошел в число лидеров по темпам роста точек безалкогольных напитков.

По данным 2ГИС, общее количество заведений общепита в крупнейших городах России за год увеличилось на 5%. В Новосибирске этот показатель был ниже — 3,2%. Лидерами же роста в стране стали Красноярск (9,1%), Казань (8,2%) и Ростов-на-Дону (8%). Москва заняла лишь четвертое место, (7,5%), а Санкт-Петербург оказался на девятом месте (3,8%).

Основными драйверами роста общего количества заведений общепита стали точки безалкогольных напитков. Прежде всего, это ставший столь популярным в последнее время bubble tea, а также всевозможные холодные и горячие смеси с использованием чая, соков и другого. В целом по стране этот сегмент вырос на 14%, в Новосибирске же он сразу «разбух» на 32%. Это, впрочем, только третий показатель — в Воронеже и Ростове-на-Дону «баблтишные» множились еще интенсивней.

Кроме точек с напитками в Новосибирске росли кофейни (23%, сейчас их уже 442), пиццерии (23%, 151 заведение), а также рестораны и суши-бары (9% и 8%, соответственно). Под суши-барами, впрочем, часто понимаются просто точки, работающие преимущественно на доставку и торгующие на вынос.

В ряде сегментов зафиксировано небольшое снижение. Так, число точек быстрого питания сократилось на 1%. Чуть меньше стало столовых — на 2%, всего 325 точек. На 9% сократилось количество пекарен — до 466.

НГС уже писал о феномене «пузырькового чая». Впервые в Новосибирске этот напиток появился еще как минимум 14 лет назад, но настоящий взрыв популярности у него случился только в последние пару лет.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
2ГИС Булочная Bubble
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
С левого берега
26 минут
Ничего себе, вот это новость, да еще с пометкой СРОЧНО!
Коляныч 2.0
34 минуты
В своих публичных заявлениях Зеленский все больше напоминает прости. Тут к у, на которой обещали жениться.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Олег,52

Инна,48

Кристина,32

Lexa,40

Euforia,25

Женя,33

Начать знакомиться
Объявления

Ремонт и отделка домов, дач

8 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление