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Еда Огурцы по 460 рублей: ресторатор из Якутска открыла в Новосибирске второе заведение за год — чем там кормят

Огурцы по 460 рублей: ресторатор из Якутска открыла в Новосибирске второе заведение за год — чем там кормят

Гастрономическое бистро Una заняло помещение, освободившееся после закрытия кондитерской Eclaire

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Закуска «Битые огурцы» (175 граммов) за 460 рублей

В Новосибирске на выходных в тестовом режиме заработало заведение Una. Это проект рестораторов из Якутска, которые уже открыли в этом году в Новосибирске заведение на Красном проспекте.

Гастрономическое бистро Una заняло помещение бывшей кондитерской Eclaire, которая работала с момента постройки здания. Заведением управляет зарегистрированное этой весной в Якутске ООО «Томирис», учредителями которого в равных долях являются Мария Егорова и Андрей Ли.

Мария Егорова и Андрей Ли

Андрей Ли — шеф-повар, работавший, в частности, в пятизвездочном отеле «Мирия» в Ялте. Также, по словам шефа, он участвовал в запуске заведений в пятизвездочном отеле группы Сбер в горнолыжном курорте Манжерок. Для него это первый опыт в бизнесе.

Мария Егорова — довольно крупный ресторатор из Якутска. Там ей вместе с супругом Юрием Егоровым принадлежит целый ряд заведений разных направлений: от ресторана высокой якутской кухни «РекаОзероЛес» и семейного ресторана «Шпинат&Мясо» до открытых по франшизе бара «Шашлыкофф» и столовой «Вилка Ложка». Кроме того, в этом году Мария Егорова в партнерстве с несколькими предпринимателями учредила компанию «Чико Якутск», которая будет управлять заведением корейской уличной еды Chicko (так же по франчайзингу).

В зале гастробистро

Как рассказала Мария Егорова, концепция Una появилась еще до того, как в поле зрения рестораторов появилось помещение «Эклера»:

— Мы уже планировали открыть гастробистро в помещении бывшего «Альфа-Банка» на углу Гоголя и Советской (после банка там некоторое время работал обувной магазин. — Прим. ред.), но нам позвонил наш брокер по недвижимости и сказал, что освобождается это помещение. И мы сразу приняли решение.

В заведении открытая кухня

Весной Мария Егорова в партнерстве с Игорем Фурманом открыла в Новосибирске большой ресторан «Коза и Лоза», в котором официанты, помимо выполнения своих прямых обязанностей, танцуют и подходят к посетителям, чтобы предложить тост.

Концепция Una рассчитана уже на более платежеспособную публику. Самое дешевое блюдо «Омлет томаго» (томаго — по-японски это «яйцо». — Прим. ред.) стоит 360 рублей. Закуска «Битые огурцы» (чуть больше 100 граммов маринованных огурцов с соусом) — 460 рублей, «Фузили с помадора» — 570 рублей. Самая дорогая позиция в меню — «Японский стейк с рисом и омлетом» (250 граммов) стоит 910 рублей. Заведение также предлагает вина бокалами от 390 рублей, коктейли и другие напитки.

Название происходит от слова united

Название заведения «гастробистро» относится к сравнительно новой генерации форматов (существуют так же гастробар, гастропаб), смысл которых заключается в том, что посетителям обещают блюда достаточно изобретательной кухни в демократичной атмосфере и с не очень высокими ценами. Так в Новосибирске работает уже два «гастробистро» («Сибиряки» на улице Советская и «Лебеди» на Николаева). «Гастробаров» в городе уже десять (и еще два заведения включили это слово в название). Самые известные из них это «Коробок», «Профсоюз» и «Белок». Недавно к ним присоединился и проект MYLUV предпринимательницы из Бийска. Как гастробар это заведение начинает работать с шести вечера, а до этого предлагает посетителям только меню кофейни.

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Гастробар Авторская кухня Якутск Новосибирск
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