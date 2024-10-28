Из двух зол: что вреднее — кофе или энергетик? Разбираемся с экспертами

Если человек хочет взбодриться, то у него есть несколько вариантов, что для этого сделать — прогуляться, принять холодный душ или включить громкую музыку. Но куда чаще люди используют более простые и вкусные способы — пьют кофе или энергетик. Если второй напиток популярен в основном у студентов (особенно во время сессии), то с кофе начинают свой день офисные сотрудники. Многие слышали о вреде злоупотребления этими стимуляторами. К каким последствиям оно может привести, и почему с кофе и энергетиками нужно быть осторожнее, объяснили новосибирский терапевт Наталья Смирнова и нутрициолог Ольга Баян.
Вред от избытка кофе
Если говорить о кофе, то стоит учесть, что его обычно употребляют люди, которые чувствуют себя уставшими. Но, как объясняет Ольга Баян, напиток не помогает победить утомление и не восполняет запасы энергии. Кратковременное воздействие кофеина может только активировать оставшиеся ресурсы организма, но постоянная их стимуляция будет провоцировать истощение. Нервная система, которую постоянно подбадривают кофеином, требует большего восстановления.
Ольга Баян — нутрициолог, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения, wellness-коуч, член Национального объединения нутрициологов и укрепления здоровья.
Еще один минус кофе — употребление в избыточном количестве может провоцировать выведение из организма важных микронутриентов. К таким относятся кальций, магний, витамины группы В. Также он мешает усвоению железа. В большом количестве напиток приводит к усилению диуреза и раздражает мочевой пузырь.
— Организм, уставший от стимуляции, особенно у людей с рисками по сердечно-сосудистой системе, будет сигнализировать тахикардией, повышением артериального давления, тремором пальцев, приступами повышенной тревожности, — отметила нутрициолог.
Как отметила терапевт Наталья Смирнова, кофе бодрит, но вызывает привыкание при регулярном употреблении. Из-за этого со временем пропадает эффект от привычного количества.
Наталья Смирнова — врач клиники «Здравица», терапевт высшей категории.
— Эффект повышения работоспособности достаточно кратковременный. И если нет полноценного сна, то может быть парадоксальный эффект — усиление сонливости, — объяснила врач.
Минусы энергетиков
Чаще всего в состав энергетических напитков входят три основных компонента — кофеин, таурин и сахар. Таурин — заменимая аминокислота, которая помогает снижать раздражительность и тревожность.
— В целом таурин сглаживает негативное воздействие кофеина. Но энергетики направлены на увеличение энергии, потому помимо кофеина и таурина их основной компонент — это сахар. На 100 миллилитров напитка приходится около 10 граммов сахара, — объяснила Ольга Баян НГС. — Поэтому чрезмерное употребление будет безусловно влиять на вес, качество тела, а также повысит риск по всем заболеваниям, связанным с нарушением углеводного обмена.
Врач Наталья Смирнова отмечает, что в банке энергетика в среднем содержится столько же кофеина, сколько в одной-двух чашках эспрессо. При этом в двух банках — уже суточная норма сахара.
— Витамины группы В во многих энергетиках содержатся в высокой дозировке, в одной банке — суточная потребность. Таурин в большинстве энергетиков тоже в высокой дозе, до 1000 мг на банку, это лечебная доза препарата «Дибикор», а препараты назначаются по показаниям и с учётом противопоказаний, — подчеркивает врач.
Дневная норма
Эксперты называют разные нормы кофе в день — от одной до четырех чашек для взрослого человека. Нужно ориентироваться на индивидуальные особенности человека. Например, у некоторых возникает тахикардия и повышается давление даже от одной кружки.
Стоит учесть, что для получения максимального эффекта от кофе необходимо придерживаться нескольких простых правил.
— Часто люди употребляют кофе сразу после пробуждения. Пить его, когда глаза открыл, но еще не проснулся — это в корне неверно. Если мы не пренебрегаем циркадными ритмами, наш организм, крайне умная система, сам запускает необходимые программы, — говорит Ольга Баян. — Так, в период с 5 до 8 утра он выделяет гормон кортизол, который является стрессовым (за что его ругают многие), но он наш помощник. Он как раз отвечает за то, чтобы после пробуждения обрести бодрость и пойти покорять мир.
В результате, если употреблять кофе сразу после пробуждения, то выработка кортизола по утрам со временем начнет снижаться. И просыпаться без чашки кофе станет сложнее. Поэтому нутрициолог называет лучшим временем для употребления напитка те периоды дня, в которые секреция кортизола снижается естественным образом — в 09:00-10:00 и в 14:00-15:00.
В отношении энергетических напитков эксперт высказалась достаточно однозначно:
— Кофеин есть в более натуральном варианте напитка. Таурин человек получает в достатке, если его рацион сбалансирован, а избыток сахара — это бич последних десятилетий. Учитывая это, не могу назвать ни одной цифры, оправдывающей употребление этих напитков.
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