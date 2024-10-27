Эти 8 продуктов вы зря считали полезными: врачи рассказали, что с ними не так

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Какой бы полезной ни казалась брокколи, к сожалению, она влияет на работу щитовидной железы, потому что, как и все крестоцветные овощи, по своей природе является гойтрогеном — веществом, которое подавляет нормальную работу щитовидной железы и приводит к зобу.

Кроме того, однажды исследователи выяснили, что брокколи содержит тиоцианаты. Это соединение очень опасно, потому что приводит к гипертиреозу, из-за которого увеличивается вес, выпадают волосы и появляется быстрая утомляемость. Всего этого можно добиться, если серьезно превысить норму потребления. Но где грань, которую лучше не перешагивать?

В одном из исследований описана история 88-летней женщины, которая на протяжении нескольких месяцев каждый день съедала примерно полтора килограмма сырой китайской капусты бок-чой, чтобы контролировать сахарный диабет. «Антисахарного» эффекта она, конечно, добилась, но взамен обзавелась микседемой крайней степени, которая сама по себе является крайней формой того самого гипотиреоза.

Брокколи врачи рекомендуют исключить из рациона, если у вас нарушена работа ЖКТ (в этом случае можно есть разве что вареную капусту), есть заболевания щитовидной железы (капуста содержит йод в больших количествах), обострение или воспаление язвы (капуста может стать причиной ухудшения состояния). У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике.

— Осторожнее с ней надо быть людям с проблемами ЖКТ. Например, если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что потребление квашеной капусты не рекомендуется, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Всё зависит от индивидуальной чувствительности и переносимости. В любом случае не стоит злоупотреблять капустой. Рекомендованная порция для здорового взрослого человека — не больше 150 граммов в день.