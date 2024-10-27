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Еда обзор Китайские Pringles и Snickers в бутылочке: изучаем необычные продукты в новосибирских магазинах — официально их не привозят

Китайские Pringles и Snickers в бутылочке: изучаем необычные продукты в новосибирских магазинах — официально их не привозят

В Новосибирске нашлись Fanta и популярные чипсы с экзотическими вкусами

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20 комментариев

После введения санкций в 2022 году многие люди буквально охотятся за импортными товарами, которые в Россию официально не завозят

Многие новосибирцы и не только любят находить и покупать разные импортные товары в магазинах. Как правило, торговые точки заказывают газировку, чипсы и прочие «вредности» — они пользуются наибольшей популярностью у покупателей. Корреспондент НГС обошёл несколько магазинов Новосибирска и посмотрел, какой интересный импорт представлен на прилавках, и, самое главное, сколько он стоит.

Некоторые сейчас начнут ворчать что-то вроде «да мне этот ваш импорт не нужон» и прочее в таком духе. Тем не менее, по наблюдениям корреспондента НГС, возле полок с импортными товарами покупателей больше всего.

«Бахетле»

«Бахетле» в Новосибирске традиционно считается магазином «для богатых». Именно отсюда корреспондент НГС и начал своё путешествие по торговым точкам. Импорта здесь много, и стоит он отнюдь не мало.

Напитки из Японии и корейский Sprite

У японской газировки довольно необычные вкусы. Особый интерес вызывает вкус йогурта

На полках магазина есть банки оригинальных японских напитков, их объём — 0,35 л, а цена варьируется от 168 до 188 рублей, в зависимости от вкуса. Подобных напитков журналист больше не встретил ни одной из точек, которые обошёл. Рядом с этими баночками ютится Sprite из Южной Кореи за 180 рублей — в России эта газировка не производится с 2022 года.

Pringles из Китая

Вкусы у чипсов довольно экзотические

Pringles, по версии многих россиян, всегда считались одними из самых вкусных и статусными чипсами (если к чипсам это вообще применимо). Они и до санкций стоили на порядок дороже чипсов всех остальных марок, но теперь ситуация усугубилась: баночка выросла в цене до 300 рублей за 110 г. Эти снеки привезли в «Бахетле» из Китая, так что и вкусы встречаются экзотические.

Французские джемы

Производитель уверяет, что состав джемов очень качественный — в них, по крайней мере, нет сахара

Если хотите попробовать Францию на вкус, можете приобрести ягодные джемы оттуда. Состав натуральный, сахар для джемов не используют, а цена варьируется от 610 до 670 рублей за баночку. Этого производителя также ещё можно найти в гипермаркетах сети «МЕТРО Кэш энд Керри»

Хлопья из Турции

По заявлению производителя, эти хлопья подойдут и для веганов

Многие любят завтракать хлопьями. Если у вас есть лишние 460 рублей (это еще по акции), то можете взять на пробу Biologic.TV, произведенные в Турции. Производитель уверяет, что они не содержат сахара и глютена. Линейка представлена в трёх видах: шарики, хлопья и колечки. В одной упаковке 200 г.

«Продукто!»

Магазин «Продукто!» на Октябрьской, 33 еще до санкций делал акцент на импортных товарах. Заграничных продуктов и напитков здесь очень много — выбирай не хочу. Цены, конечно, кусаются, но это всё-таки импорт, поэтому удивляться особо нечему.

Знаменитая газировка из США

Этот напиток появлялся во многих американских фильмах и сериалах

Напитки AriZona, очень популярные в Соединенных Штатах, дошли и до Новосибирска. Часть из них — на основе газировки, но есть и на основе чая. Ассортимент достаточно большой, а цена на баночки объемом 680 мл составляет 333 рубля.

Lay's из Германии и Pringles из Великобритании

Коллаборация Lay's и Pizza Hut выглядит очень интересно

Если вы большой любитель чипсов и вам не жалко отдать за них 500–600 рублей, то можете купить, например, Lay's со вкусом пиццы из Pizza Hut или же со вкусом терияки в коллаборации с сетью фастфуда Subway. Произведены они в Германии, масса упаковки — 150 граммов. Здесь же есть Pringles разных вкусов из Соединенного Королевства — за беспощадные 499 рублей.

KitKat из Японии

Вес упаковок варьируется от 81 до 127 граммов

Очень многие грустили, что KitKat ушёл из России, но решение найдено. Целую упаковку батончиков разных вкусов (клубника, карамель и чай с молоком) можно купить за 800 рублей. Страна производитель — Япония.

SPAR

Богата на импортную газировку и сеть супермаркетов SPAR. Лучше всего, по наблюдениям корреспондента НГС, у магазинов сети развит импорт лимонадов и пива, но последнего в сегодняшнем обзоре не будет.

Fanta из США и Польши

Корреспонденту НГС больше всего понравилась синяя Fanta — с ягодами

Любите «Фанту»? Тогда вам точно сюда. Помимо классической «апельсинки», здесь есть такие вкусы, как лимон, виноград, ягоды, ананас, и даже некий экзотик. Какую-то часть баночек доставили в Новосибирск из США, другую — из Польши. Цены на них колеблются от 145 до 170 рублей за объем 0,33 л.

Напитки Chupa Chups

Эти напитки очень приторные, поэтому придутся по вкусу не всем

Если вы думали, что «Чупа-чупс» — это только леденцы или мармелад, то вы очень сильно ошибались. Газировка этой марки произведена в Южной Корее и представлена сразу в четырёх вкусах: манго, виноград, клубника и бабл-гам. Цены на баночки варьируются от 135 до 185 рублей за 345 мл.

Польский Schweppes

Знаменитая горчинка поможет вам погрузиться в прошлое и немного поностальгировать

Найти в новосибирских магазинах Schweppes было, пожалуй, сложнее всего. Этот напиток известен своей характерной хининовой горечью, по которой многие уже успели соскучиться. В «Спаре» он представлен в пяти вариациях: лимон, горький лимон, цитрусовый микс, апельсин и мохито. Напитки произведены в Польше, цена баночек колеблется от 105 до 115 рублей за 330 мл.

Магазин «Игромир» в ТРЦ «Аура»

На сайте «Ауры» указано, что «Игромир» — это магазин интересных товаров для всех возрастов. Здесь представлен большой ассортимент настольных игр, необычных подарков, пазлов, головоломок и сладостей со всего мира. Нас сегодня интересует последнее.

Молочные коктейли

Еще несколько лет назад эти коктейли пользовались большой популярностью и подростков

Знали ли вы, что «Сникерс» можно пить? Оказывается, можно. В магазине продают необычные молочные коктейли Snickers, Mars, Twix, Bounty, Milky Way и даже три вида M&M'S. Цена на все бутылочки одинаковая — 449 рублей. Производитель — Великобритания.

Mountain Dew из США

Некоторых вкусов в России не было даже до санкций

Газировка Mountain Dew — еще один популярный напиток, который пропал из России в 2022 году. Найти его в магазинах крайне сложно, но сделать это всё-таки удалось. В «Игромире» он представлен в нескольких видах. Цена на все баночки фиксированная — 279 рублей за 350 мл. Производитель — Соединенные Штаты.

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Ранее НГС писал о том, как столичная сеть дискаунтеров распространяется по Новосибирску.

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Новосибирск Магазины Супермаркеты Импортные продукты Импорт Газировка Чипсы Сладости
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Комментарии
20
Жук
1 час
А вообще, как в 90-е... Тогда тоже всё это было импортным, потом уже у нас начали производить.
Директор Завода (Ржака)
1 час
За 300-500 рублей за баночку они там так и будут стоять годами. В ярче школьники сметают все налогичное, цены начинаются от 27 рублей
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