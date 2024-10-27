Китайские Pringles и Snickers в бутылочке: изучаем необычные продукты в новосибирских магазинах — официально их не привозят

После введения санкций в 2022 году многие люди буквально охотятся за импортными товарами, которые в Россию официально не завозят Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие новосибирцы и не только любят находить и покупать разные импортные товары в магазинах. Как правило, торговые точки заказывают газировку, чипсы и прочие «вредности» — они пользуются наибольшей популярностью у покупателей. Корреспондент НГС обошёл несколько магазинов Новосибирска и посмотрел, какой интересный импорт представлен на прилавках, и, самое главное, сколько он стоит.

Некоторые сейчас начнут ворчать что-то вроде «да мне этот ваш импорт не нужон» и прочее в таком духе. Тем не менее, по наблюдениям корреспондента НГС, возле полок с импортными товарами покупателей больше всего.

«Бахетле»

«Бахетле» в Новосибирске традиционно считается магазином «для богатых». Именно отсюда корреспондент НГС и начал своё путешествие по торговым точкам. Импорта здесь много, и стоит он отнюдь не мало.

Напитки из Японии и корейский Sprite

У японской газировки довольно необычные вкусы. Особый интерес вызывает вкус йогурта Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











На полках магазина есть банки оригинальных японских напитков, их объём — 0,35 л, а цена варьируется от 168 до 188 рублей, в зависимости от вкуса. Подобных напитков журналист больше не встретил ни одной из точек, которые обошёл. Рядом с этими баночками ютится Sprite из Южной Кореи за 180 рублей — в России эта газировка не производится с 2022 года.

Pringles из Китая

Вкусы у чипсов довольно экзотические Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Pringles, по версии многих россиян, всегда считались одними из самых вкусных и статусными чипсами (если к чипсам это вообще применимо). Они и до санкций стоили на порядок дороже чипсов всех остальных марок, но теперь ситуация усугубилась: баночка выросла в цене до 300 рублей за 110 г. Эти снеки привезли в «Бахетле» из Китая, так что и вкусы встречаются экзотические.

Французские джемы

Производитель уверяет, что состав джемов очень качественный — в них, по крайней мере, нет сахара Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Если хотите попробовать Францию на вкус, можете приобрести ягодные джемы оттуда. Состав натуральный, сахар для джемов не используют, а цена варьируется от 610 до 670 рублей за баночку. Этого производителя также ещё можно найти в гипермаркетах сети «МЕТРО Кэш энд Керри»

Хлопья из Турции

По заявлению производителя, эти хлопья подойдут и для веганов Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Многие любят завтракать хлопьями. Если у вас есть лишние 460 рублей (это еще по акции), то можете взять на пробу Biologic.TV, произведенные в Турции. Производитель уверяет, что они не содержат сахара и глютена. Линейка представлена в трёх видах: шарики, хлопья и колечки. В одной упаковке 200 г.

«Продукто!»

Магазин «Продукто!» на Октябрьской, 33 еще до санкций делал акцент на импортных товарах. Заграничных продуктов и напитков здесь очень много — выбирай не хочу. Цены, конечно, кусаются, но это всё-таки импорт, поэтому удивляться особо нечему.

Знаменитая газировка из США

Этот напиток появлялся во многих американских фильмах и сериалах Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Напитки AriZona, очень популярные в Соединенных Штатах, дошли и до Новосибирска. Часть из них — на основе газировки, но есть и на основе чая. Ассортимент достаточно большой, а цена на баночки объемом 680 мл составляет 333 рубля.

Lay's из Германии и Pringles из Великобритании

Коллаборация Lay's и Pizza Hut выглядит очень интересно Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Если вы большой любитель чипсов и вам не жалко отдать за них 500–600 рублей, то можете купить, например, Lay's со вкусом пиццы из Pizza Hut или же со вкусом терияки в коллаборации с сетью фастфуда Subway. Произведены они в Германии, масса упаковки — 150 граммов. Здесь же есть Pringles разных вкусов из Соединенного Королевства — за беспощадные 499 рублей.

KitKat из Японии

Вес упаковок варьируется от 81 до 127 граммов Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Очень многие грустили, что KitKat ушёл из России, но решение найдено. Целую упаковку батончиков разных вкусов (клубника, карамель и чай с молоком) можно купить за 800 рублей. Страна производитель — Япония.

SPAR

Богата на импортную газировку и сеть супермаркетов SPAR. Лучше всего, по наблюдениям корреспондента НГС, у магазинов сети развит импорт лимонадов и пива, но последнего в сегодняшнем обзоре не будет.

Fanta из США и Польши

Корреспонденту НГС больше всего понравилась синяя Fanta — с ягодами Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Любите «Фанту»? Тогда вам точно сюда. Помимо классической «апельсинки», здесь есть такие вкусы, как лимон, виноград, ягоды, ананас, и даже некий экзотик. Какую-то часть баночек доставили в Новосибирск из США, другую — из Польши. Цены на них колеблются от 145 до 170 рублей за объем 0,33 л.

Напитки Chupa Chups

Эти напитки очень приторные, поэтому придутся по вкусу не всем Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Если вы думали, что «Чупа-чупс» — это только леденцы или мармелад, то вы очень сильно ошибались. Газировка этой марки произведена в Южной Корее и представлена сразу в четырёх вкусах: манго, виноград, клубника и бабл-гам. Цены на баночки варьируются от 135 до 185 рублей за 345 мл.

Польский Schweppes

Знаменитая горчинка поможет вам погрузиться в прошлое и немного поностальгировать Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Найти в новосибирских магазинах Schweppes было, пожалуй, сложнее всего. Этот напиток известен своей характерной хининовой горечью, по которой многие уже успели соскучиться. В «Спаре» он представлен в пяти вариациях: лимон, горький лимон, цитрусовый микс, апельсин и мохито. Напитки произведены в Польше, цена баночек колеблется от 105 до 115 рублей за 330 мл.

Магазин «Игромир» в ТРЦ «Аура»

На сайте «Ауры» указано, что «Игромир» — это магазин интересных товаров для всех возрастов. Здесь представлен большой ассортимент настольных игр, необычных подарков, пазлов, головоломок и сладостей со всего мира. Нас сегодня интересует последнее.

Молочные коктейли

Еще несколько лет назад эти коктейли пользовались большой популярностью и подростков Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Знали ли вы, что «Сникерс» можно пить? Оказывается, можно. В магазине продают необычные молочные коктейли Snickers, Mars, Twix, Bounty, Milky Way и даже три вида M&M'S. Цена на все бутылочки одинаковая — 449 рублей. Производитель — Великобритания.

Mountain Dew из США

Некоторых вкусов в России не было даже до санкций Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Газировка Mountain Dew — еще один популярный напиток, который пропал из России в 2022 году. Найти его в магазинах крайне сложно, но сделать это всё-таки удалось. В «Игромире» он представлен в нескольких видах. Цена на все баночки фиксированная — 279 рублей за 350 мл. Производитель — Соединенные Штаты.