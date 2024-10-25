Мамма миа! Читатели НГС назвали самую вкусную пиццу в Новосибирске — публикуем топ-5

Обязательно сохраняйте и пробуйте! Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Выходные идеально сочетаются… с пиццей! Пепперони, гавайская или «четыре сыра» — неважно, ведь читатели НГС знают, где готовят самую вкусную, на пышном тесте с хрустящей корочкой и слегка солоноватым сыром.

Пицца — блюдо универсальное. Не знаешь, чем угощать гостей? Закажи пиццу. Неудивительно, что заведениям, где ее готовят, в Новосибирске не видно конца и края (не говоря уже о доставке). Между тем найти действительно вкусную не так уж просто.

Редакция обратилась за помощью к читателям Телеграм-канала (подписывайтесь, если до сих пор этого не сделали). Они рассказали, куда возвращаются за пиццей, а мы собрали новый народный рейтинг. Список получился разношерстным: тут и службы доставки, и рестораны, где приятно провести вечер с семьей.

Папа Джонс Папа Карло Сыр, томат и аромат Пицца Синица Ресторан «Перчини»

Главное, чтобы на столе не осталось ни корочки Источник: Маргарита Резникова / NGS.RU











Также среди любимчиков оказались пиццерии «Бонжорно», «Как ни крути» и «888Pizza». Больше интересных рекомендаций в комментариях под этим постом, но осторожно — он содержит острое желание заказать пиццу.

— Раньше была шикарная пиццерия «Джиованни», цены божеские и пицца наивкуснейшая. Постоянные акции, благодаря которым можно было заказывать пиццу хоть каждый день. К сожалению — была, — загрустил наш читатель под ником Cassiopeia.

С результатами рейтинга, кстати, согласились не все.

— Кто хвалит безвкусный «Папа Джонс», тот пиццы вкусной не ел, — уверен один из подписчиков.

Вы тоже можете высказаться в комментариях и назвать свою пиццерию №1 в Новосибирске.

В нашей рубрике #потарелочкам_нгс в Телеграм мы выбираем лучшие заведения в Новосибирске и говорим о еде. На очереди — рейтинг самых вкусных стейков. Присоединяйтесь к опросу по ссылке.