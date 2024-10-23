Что приготовить из тыквы: 10 быстрых и вкусных рецептов

Октябрь — самый разгар сезона тыквы. Потому нет ничего удивительного, что у многих на столе появляется суп, каша, пироги из тыквы. Не забывайте еще и о тыквенном варенье. Но одними только этими вариациями дело не ограничивается. И мы предлагаем вам попробовать 10 быстрых и вкусных рецептов из тыквы, которые придутся по вкусу даже тем, кто думает, что тыкву выращивают исключительно для красоты.