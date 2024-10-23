Что приготовить из тыквы: 10 быстрых и вкусных рецептов

Октябрь — самый разгар сезона тыквы. Потому нет ничего удивительного, что у многих на столе появляется суп, каша, пироги из тыквы. Не забывайте еще и о тыквенном варенье. Но одними только этими вариациями дело не ограничивается. И мы предлагаем вам попробовать 10 быстрых и вкусных рецептов из тыквы, которые придутся по вкусу даже тем, кто думает, что тыкву выращивают исключительно для красоты.
- Крем-суп из тыквы
- Каша из тыквы
- Запеканка из тыквы с фаршем
- Жюльен в тыкве
- Тыква в сметанном соусе
- Драники из тыквы
- Пряные ломтики из тыквы
- Тыквенное печенье
- Тыквенный пирог «3 стакана»
- Желе из тыквы
Крем-суп из тыквы
Тыквенный крем-суп — блюдо родом из Франции. Готовить его не то чтобы сложно, но есть нюансы: если консистенция получится не кремообразной, а в блюде будут присутствовать плохо перетертые кусочки, вкус существенно испортится.
Ингредиенты:
тыква — 600 г;
картофель — 600 г;
лук — 1 шт.;
сливки 10% — 100 мл;
соль — по вкусу;
любимые специи — по вкусу;
тыквенные семечки — для украшения.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них.
Тыкву и картофель нарежьте на небольшие кубики. Пересыпьте в кастрюлю, залейте водой, чтобы она их слегка покрыла, дождитесь закипания.
Лук нарежьте мелко, обжарьте до золотистости на умеренном огне и высыпьте его в кастрюлю. Варите всё 30 минут на малом огне.
Посолите и добавьте специи по вкусу.
Пробейте всё погружным блендером, не снимая с огня. Если блендера нет, можно справиться и картофелемялкой, но тогда кусочки лука будут заметны.
Выключите огонь, дайте супу немного подостыть и добавьте сливки. В кипящий суп сливки добавлять нельзя — могут свернуться. Хорошо перемешайте. Суп готов.
При подаче, если хотите, украсьте тыквенными семечками и тертым сыром.
Вкус тыквенного крем-супа отлично оттеняет имбирь, белый перец, кориандр, куркума. Но их надо добавлять совсем чуть-чуть, чтобы специи не забили вкус самого супа.
Как и все прочие крем-супы, тыквенный не стоит готовить в больших объемах. Блюдо достаточно специфичное и может быстро надоесть.
Каша из тыквы
Более известного блюда из тыквы, чем каша, найти сложно. Кто-то ее готовит на основе пшенной, а кто-то использует для нее рис.
Ингредиенты:
тыква — 500 г;
рис — 100 г;
молоко — 200 мл;
сливочное масло — 40 г;
соль — ½ ч. л.;
сахар / мед — по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них.
Нарежьте на небольшие кубики.
Переложите в кастрюлю, залейте 250 мл воды и доведите до кипения, варите на среднем огне 15–20 минут.
Добавьте в кастрюлю молоко, соль и сахар. Если используете мед, то добавляйте его прямо в тарелку.
Когда опять начало кипеть, огонь сделайте минимальным и добавьте рис. Перемешивать нельзя, рис надо максимально распределить по поверхности.
Варите на малом огне 25–30 минут, как рис сварится, добавьте сливочное масло и хорошо всё перемешайте, одновременно раздавливая тыкву.
В кашу можно добавить сухофрукты, свежие фрукты, корицу, имбирь, кардамон, мускатный орех.
В принципе, разницы в рецепте приготовления пшенной и рисовой тыквенной каши особой нет. Единственное, что пшенка готовится дольше на 5 минут.
Запеканка из тыквы с фаршем
Интересный вариант вкусного блюда с тыквой, о котором почти никто не знает. А ведь готовится такая запеканка без лишних хлопот.
Ингредиенты:
тыква — 400 г;
фарш мясной — 300 г;
лук — 1 шт.;
яйцо — 2 шт.;
молоко — 200 мл;
сыр твердый — 100 г;
сливочное масло — 40 г;
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них.
Лук нарежьте максимально мелко, можно измельчить блендером.
Смешайте лук с фаршем.
Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте в нем фарш. Не забудьте по вкусу посолить и добавить специи.
Тыкву нарежьте на крупные кусочки и натрите на крупной терке.
Смажьте глубокий противень сливочным маслом и выложите половину тыквы на дно равномерным слоем.
Поверх тыквы распределите весь обжаренный фарш и закройте его оставшейся тыквой.
Смешайте венчиком сырые яйца с молоком, посолите и поперчите эту заливку.
Залейте яйцом с молоком запеканку и выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 45–55 минут.
Пока запеканка готовится, натрите сыр.
Через 40 минут достаньте запеканку из духовки, посыпьте сыром. Отправьте обратно еще на 5–15 минут до расплавления сыра.
В такую запеканку можно добавлять не только лук, но и другие овощи. Или убирать какие-то из них по своему желанию. И тогда запеканка точно не надоест.
Жюльен в тыкве
В чём жюльен только не готовили! Для этого приспособили уже и булочки для бургеров, и кабачки, и патиссоны. А мы предлагаем приготовить жюльен в тыкве.
Ингредиенты:
мини-тыква (можно и 1 классическую, но маленькую) — 4 шт.;
филе куриное — 300 г;
шампиньоны — 200 г;
сыр — 200 г;
лук — 1 шт.;
сметана 20–30% — 100 г;
мука — 1 ст. л.;
сливочное масло — 50 г;
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Срежьте у тыквы часть в районе хвостика, чтобы получилась крышечка, и удалите ложкой семена вместе с волокнистой мякотью.
Смажьте импровизированный горшочек внутри сливочным маслом.
Промойте и нарежьте шампиньоны пластинками или кубиками — как удобнее.
Нарежьте мелко лук. Можно и крупно — как больше нравится.
Куриное филе нарежьте мелкими кусочками. Удобнее, если оно немного предварительно подморожено.
Обжарьте отдельно грибы, лук и филе.
Поджарьте на сухой сковороде муку, добавьте к ней сливочное масло и хорошо перемешайте.
Добавьте к маслу с мукой ранее обжаренные грибы, лук, филе, соль и специи. Обжаривайте около минуты, постоянно перемешивая.
Добавьте к будущему жюльену сметану, тушите еще около минуты‐двух, постоянно помешивая.
Выложите жюльен в тыкву, не наполняя ее полностью, присыпьте начинку тертым сыром.
Накройте крышечкой из тыквы и закрепите ее зубочистками.
Тыквенный горшочек с жюльеном переставьте на противень, застеленный фольгой, ею же оберните его и отправьте в духовку. Выпекайте 30–40 минут при температуре 180–200 °C.
По желанию в сам жюльен, чтобы придать ему больше оттенков вкуса, можно добавить и тыкву, обжарив ее по аналогии с остальными ингредиентами. В этом случае блюдо получится еще нежнее.
Тыква в сметанном соусе
Это блюдо самостоятельным назвать нельзя, ведь по сути это не тыква в соусе, а именно соус, который можно добавить в макароны, сделать с ним бутерброд или разнообразить привычную кашу.
Ингредиенты:
тыква — 500 г;
сметана — 180 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
чеснок — 3 зубчика;
паприка — ½ ч. л.;
укроп, петрушка — ¼ пучка;
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Нарежьте на небольшие кусочки.
Зелень измельчите, чеснок пропустите через пресс, поперчите и вместе с паприкой добавьте в сметану, перемешайте.
Обжарьте тыкву на масле, постоянно помешивая.
Добавьте к тыкве сметану, продолжайте тушить, периодически помешивая.
Добавьте 20 мл воды и посолите тыкву в сметанном соусе, накройте крышкой и томите на медленном огне еще 3–5 минут до полной готовности.
Сделать вкус соуса еще более изысканным и приятным можно, добавив в него тертый сыр.
Драники из тыквы
Драники — это белорусское блюдо. По сути — оладьи из сырой или (кто как любит) вареной картошки. Но предлагаем поэкспериментировать и заменить картошку на тыкву.
Ингредиенты:
тыква — 900 г;
яйцо — 3 шт.;
мука — 150 г;
молоко — 75 мл;
чеснок — 2–4 зубчика;
соль, специи — по вкусу;
зелень — по желанию;
масло для жарки.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них.
Натрите тыкву на средней терке.
К натертой тыкве добавьте яйца, молоко, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец, зелень. Всё хорошо перемешайте.
Добавьте муку. Вмешивать ее надо по 1 ст. л., оценивая консистенцию теста, пока оно не станет напоминать густую сметану.
Жарьте драники сразу, ждать не нужно. Выкладывайте тесто на раскаленную сковороду, смазанную маслом, столовой ложкой, огонь — средний. Жарьте до золотистости.
Подавать драники лучше со сметаной или другим любимым соусом.
При желании можно приготовить с тыквой не драники, а оладьи. Для этого тыквенное пюре или овощ, пропущенный через терку, просто добавляют в классическое тесто.
Пряные ломтики из тыквы
Большинство запекает тыкву в духовке с сахаром или медом. Предлагаем вам диаметрально противоположный вариант — соленые пикантные тыквенные ломтики.
Ингредиенты:
тыква — 300 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
сахар — 1 ч. л.;
соль — ½ ч. л.;
паприка копченая — ½ ч. л.;
итальянские травы — 1 щепотка;
черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Нарежьте на крупные кусочки.
Распределите кусочки сырой тыквы по противню или сковороде в 1 слой, посолите, поперчите и добавьте любимые специи, травы.
Сбрызните тыкву растительным маслом, достаточно 2 столовых ложек. Перемешайте руками, чтобы масло и специи хорошо распределились по тыкве.
Отправьте тыкву в разогретую до 190 °C духовку на 30–40 минут.
Если нет желания экспериментировать, но хочется разнообразить вкус сладких кусочков тыквы из духовки, просто используйте пряности. С тыквой хорошо сочетается корица, имбирь, мускатный орех, кардамон. Некоторым нравится тыква в сочетании с анисом, но его надо совсем чуть-чуть.
Тыквенное печенье
Тыквенное печенье — традиционное угощение на Хэллоуин в западных странах. У нас его готовят редко, да и этот праздник в России не то чтобы популярен. Но что мешает попробовать такое печенье?
Ингредиенты:
тыква — 350 г;
мука пшеничная — 250 г;
сахар — 100 г;
растительное масло — 100 мл;
разрыхлитель — 10 г;
корица — 1 ч. л.;
имбирь молотый — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Способ приготовления:
Тыкву разрежьте, очистите от семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Разрежьте овощ на крупные кусочки и запеките его в духовке, разогретой до 200 °C. По времени — 20 минут.
Отделите мякоть от корки и разомните ее (мякоть, не корки) до состояния пюре с помощью вилки.
Переложите тыкву в миску, добавьте сахар, растительное масло и хорошо всё перемешайте.
В миску насыпьте просеянную муку, добавьте к ней соль, корицу, имбирь, разрыхлитель и всё перемешайте. Можно сюда также добавить цедру 1 лимона или апельсина — для аромата.
Тыквенное пюре переложите в муку и замешайте тесто.
На тарелку насыпьте немного муки. Берите тесто ложкой и выкладывайте в тарелку порционно — это «заготовки» печений размером с грецкий орех.
Из отмеренного теста — каждого кусочка в отдельности — скатайте шарики и сформируйте печенья по форме. Сразу выкладывайте их на противень, застеленный пергаментной бумагой, на некотором расстоянии друг от друга.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут.
По желанию посыпьте печенья сахарной пудрой.
Количество сахара — величина условная. Его легко можно изменить — всё зависит от личных предпочтений.
Тыквенный пирог «3 стакана»
Пироги «3 стакана» были очень популярны одно время, а потом постепенно о них стали забывать. Но мы вам напомним этот элементарный рецепт сладкой выпечки.
Ингредиенты:
тыква — 850 г;
апельсин — 1 шт.;
кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
экстракт ванили — 2 ч. л.;
мускатный орех — ¼ ч. л.;
сахар — 300 г — 120 + 180;
мука — 200 г;
манка — 250 г;
сливочное масло — 250 г.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Разрежьте на достаточно крупные кусочки.
Натрите тыкву на мелкой терке. Туда же натрите цедру с апельсина — только верхнюю оранжевую часть.
Выжмите из половинки апельсина сок в тыкву. Если она суховата, то используйте больше сока. Добавьте 1 ч. л. экстракта ванили, мускатный орех и сахар, перемешайте. Начинка готова.
Смешайте стакан муки, стакан манки, оставшийся сахар (стакан, но лучше меньше, так как очень сладко получается) и щепотку соли, перемешайте.
Обваляйте масло в сухой смеси и натрите его на терке, добавьте к муке, влейте 1 ч. л. экстракта ванили и всё хорошо перетрите. Тесто готово.
Разделите тесто примерно на 3 части.
Высыпьте 1 часть теста в форму для выпекания и разровняйте.
Так как начинка пустила сок, добавьте в нее крахмал и хорошо перемешайте. Разделите начинку примерно пополам.
Выложите половину начинки поверх 1-го слоя теста, старайтесь распределить ее максимально равномерно.
Выложите поверх начинки еще одну часть теста, равномерно его распределяя.
Равномерно выложите вторую половину начинки, полейте ее оставшимся соком из миски и прикройте последней частью теста. Для красоты можно посыпать поверхность пирога измельченными орехами.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50–55 минут. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой. Если она сухая после протыкания пирога, он готов.
Дайте пирогу полностью остыть, прежде чем вынимать его из формы. По желанию можно присыпать его сахарной пудрой.
Начинка может быть не чисто тыквенной. Хорошо с этим овощем сочетаются яблоки, морковь и, как ни странно, цитрусы.
Желе из тыквы
О ягодных и фруктовых желе знают все, и редко кто не любит это лакомство. Но сейчас большинство фруктов и ягод уже отошли, а царицей стола стала сезонная тыква. Но и из нее тоже можно приготовить очень вкусное желе.
Ингредиенты:
тыква — 250–300 г;
апельсиновый сок — 1 стакан;
желатин — 25 г;
лимонный сок — по желанию;
сахар — 80 г.
Способ приготовления:
Тыкву очистите от твердой корки, семечек и волокнистой мякоти, которая возле них. Нарежьте на небольшие кусочки.
Залейте тыкву 450 мл воды. Варите на небольшом огне 25–30 минут до мягкости.
Высыпьте в миску желатин, залейте его 200 мл горячей воды, размешайте и оставьте на 20 минут.
Тыкву переложите в большую посуду, добавьте 100–150 мл воды, в которой она варилась, и 1 стакан апельсинового сока. Также можно добавить сок половинки лимона, по желанию. Пробейте блендером до однородности. В процессе добавьте сахар.
Влейте желатин и хорошо перемешайте.
Разлейте желе по порционным емкостям и отправьте в холодильник на 2–5 часов до застывания.
Благодаря добавлению цитрусового сока вкус желе разительно меняется и мало походит на тыкву. Больше становится похожим на манго.
Как вам тыквенное меню?