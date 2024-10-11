НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

с-в.

 752мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Сибирячка серьезно заболела после работы на заводе

Нашли маньяка через 15 лет
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Депутаты против тарологов
Недоступная госипотека
Как не заболеть циститом
Новости в Telegram
Еда обзор Может быть опасен: дубайский шоколад из тик-тока покорил Новосибирск — в чем фишка десерта и почему его все хотят

Может быть опасен: дубайский шоколад из тик-тока покорил Новосибирск — в чем фишка десерта и почему его все хотят

Популярная сладость не так проста, как кажется

3 013
18 комментариев

Так выглядит самый популярный в Сети десерт

В Сети случился необъяснимый ажиотаж вокруг дубайского шоколада. Блогеры, инфлюенсеры и простые пользователи соцсетей выкладывают хвастливые видео с огромными плитками шоколада, театрально надламывают его, демонстрируя начинку, и с аппетитом откусывают кусочек. Разбираемся, что это за десерт и почему все резко его захотели.

Сладость для гурманов

Начнем с малого — расскажем, из чего состоит столь желанный десерт с восточным колоритом. Суть дубайского шоколада в начинке: обжаренное на масле тесто катаифи (тонкое, пресное, в виде вермишели), фисташковая и кунжутная паста.

Придумала рецепт основательница дубайской кондитерской Fix Сара Хамуда — идея пришла к ней во время беременности. Получается, больше ничего дубайского в шоколаде нет, ведь шоколад может быть любым, например — бельгийским.

Популярность десерту принес Tiktok. В 2021 (по другим данным — в 2023 году) году блогер Мария Вехера разместила видео, где она на камеру с удовольствием поедала большую плитку. Ролик завирусился на многомиллионное количество просмотров.

Непонятно, почему про шоколад вспомнили сейчас, но случилось так, как случилось. Люди резко захотели сладость. Возможно привлекла необычная начинка, а может сработал стадный инстинкт: все едят, мне тоже надо. К слову: антагонисты у дубайского шоколада тоже есть — отпугивает внешний вид начинки и концентрация орехов.

Полезно или вредно?

Нутрициолог и диетолог Виктория Полежаева из Новосибирска предостерегает: популярный десерт может быть опасен для аллергиков, особенно для тех, кто имеет реакцию на орехи. В составе большая концентрация ореховой и кунжутной пасты.

— Кроме того, могут быть неприятные побочные эффекты по ЖКТ: вздутие живота или тяжесть. Орехи — пища тяжелая, долго усваивается, долго переваривается. В составе много жиров (тесто катаифи обжаривается на большом количестве сливочного масла — Прим. Ред.), — объясняет диетолог.

Важно — не злоупотреблять. Правило актуальное для любого десерта. Многие съедают дубайский шоколад полностью за один присест, кто-то съедает половину плитки, что провоцирует большой всплеск инсулина в организме. Как следствие — повышенное чувство голода, головная боль, сонливость.

— Оптимальная доза: 1-2 дольки, — говорит Виктория Полежаева.

Популярный десерт можно заказать на маркетплейсе

Где купить и сколько стоит?

Сладость для гурманов: стоимость за плитку весом 130-150 грамм начинается минимум от 1000 рублей на маркетплейсах — Ozon или Wildberries. Причем быть уверенным в подлинности десерта — невозможно, остается лишь надеяться на добросовестность продавцов.

Новосибирские заведения подхватили волну и добавили десерт в меню: к примеру кофейня Malsha предлагает гостям несколько позиций на основе арабской сладости: чизкейк или батончик, тирамису, макарон (разбирают очень быстро). Стоимость около 500 рублей за одну позицию.

Дубайская коллекция появилась в кондитерской Ganziy — предлагают моти, макарон и непосредственно сам шоколад: от 380 рублей.

Как сделать дубайский шоколад дома

Дубайский шоколад можно приготовить самостоятельно. Правда, чтобы купить тесто катаифи, придется пройти огонь и воду: разбирают моментально. В помощь все те же маркетплейсы — упаковка 300 граммов обойдется вам примерно в 700-800 рублей.

Кроме теста понадобится сам шоколад — 400 граммов, лучше использовать горький. Сливочное масло — 40 граммов, тесто катаифи — 150 граммов, 200 граммов фисташковой пасты (кто-то добавляет арахисовую и любые орехи).

Шоколад растопить на водяной бане, часть залить в форму, убрать в холодильник. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить в нем тесто до золотистой корочки. Смешать катаифи с фисташковой пастой.

Достаньте форму с застывшим шоколадом. Покройте его получившейся смесью и залейте сверху оставшимся шоколадом. Снова уберите в холодильник на полчаса или час. После выньте из формы и наслаждайтесь получившимся десертом.

Что еще почитать

«Тает во рту»: новосибирский Роспотребнадзор назвал качества хорошего шоколада.

Пафосная кондитерская с пончиками по 350 рублей перестала работать в Новосибирске — за выпечкой выстраивались очереди.

Борщ и шоколад без сахара: в Новосибирске появилась сеть странных кофеен — ее основал производитель протеиновых печенек.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
280861343
35 минут
Сама ешь это гомно.
Урлулуууу
41 минута
Тема офигенная,но прям много сложно схавать. Кстати такой шоколад можно на изи дома сделать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,37

Mystaya,38

Lora,30

Илья,42

Светлана,37

Светлана,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление