Покупатель испугался «украинской» минералки в новосибирском супермаркете — разбираемся, как она туда попала

Минералка из Ставрополья раньше экспортировалась на Украину Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Житель Новосибирска нашел в одном из магазинов минеральную воду, на бутылке которой он заметил надписи на украинском языке. Покупатель заподозрил поставщика в «сером импорте». НГС выяснил как дела обстоят на самом деле: оказалось, что производитель пользуется старой этикеткой, которая была произведена с запасом несколько лет назад.

Вот такое сообщение пришло в редакцию:

— В магазине на Гоголя приобретена минеральная вода. Импортер Украина. Этикетка на украинском. Вопрос, а можно ли ее употреблять? Возможна ли диверсия? И как продукт попал в сеть «Лама»? Это серый импорт? Или просто партия для Украины? Но почему не заменены этикетки? — пишет читатель.

Корреспондент НГС решил проверить, действительно ли такая минеральная вода встречается в Новосибирске. Товар нашелся в сети SPAR (принадлежат томской компании «Лама»). Это минеральная вода «Кисловодская целебная», надписи на обратной стороне этикетки продублированы на украинском языке, и в украинской части указан компания-импортёр ТОВ «Атрiя Iнк».

На этикетке при этом указано не «Импортер Украина», а «Импортер в Украину».

Новосибирцев испугали надписи на украинском Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Однако, произведена вода в России, в Ставропольском крае, в городе Мирный (Предгорный район). В компании ООО «Нарсан», которая эту воду произвела, пояснили, что действительно раньше продавали свою продукцию украинскому партнёру, но в последние два года эти поставки не ведутся. Однако, этикетки для бутылок были изготовлены заранее с большим запасом.

— Слава Богу, этикетка закончилась, теперь вы такую этикетку уже не будете видеть, — сообщили на предприятии.