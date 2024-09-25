Готовим вино и настойки из красной рябины: эти 4 рецепта придутся вам по вкусу

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В деле приготовления вина и настоек из красной рябины есть один важный нюанс: ягоды лучше собирать после первых заморозков. Но если вы не готовы ждать, можете собирать рябину и раньше, только перед тем как приступить к делу, отправьте рябину на пару часов в морозилку. Такая нехитрая процедура поможет улучшить качество вина. В остальном нужно придерживаться несложного алгоритма, и ароматные напитки будут скрашивать ваши холодные вечера. Главное — не превращайте дегустацию в пьянство, ведь алкоголь в больших количествах еще никого до добра не доводил.

Для рябинового вина с изюмом понадобятся следующие ингредиенты:

рябина — 10 кг;

вода — 4 л;

сахар — 2–3 кг;

изюм — 100–150 г.

Поскольку в красной рябине много дубильных веществ, которые делают рябиновое вино терпким, ее перед приготовлением стоит как следует обработать. Для этого очистите рябину от веточек (не от кожуры), отправьте ее в кастрюлю и залейте кипятком на 20 минут, после чего слейте воду, добавьте еще кипятка и держите в нем полчаса.

Через 30 минут слейте воду, а подготовленные ягоды раздавите — руками, скалкой, через мясорубку, любой способ подойдет. То, что у вас образуется в результате этого процесса, отожмите через марлю, чтобы получить сок. Но мякоть не выкидывайте — ее отправляйте в эмалированную кастрюлю подходящего размера, добавляйте горячую, но не кипящую воду, хорошенько перемешивайте и оставляйте остывать до комнатной температуры.

После этого придерживайтесь следующего алгоритма:

соедините жмых с водой и сок;

добавьте 2 кг сахара и две горсти изюма;

перелейте в банку или бутылку;

как следует перемешайте;

обвяжите горлышко марлей;

поставьте в темное место с температурой 18–25 °C на 2–3 дня;

перемешивайте раз в сутки.

При появлении признаков брожения (пена, шипение, кислый запах) профильтруйте сусло через марлю.

Забродивший сок смешайте с оставшимся сахаром (у вас должно остаться еще 2 кг), перелейте в бродильную емкость, установите на горлышке гидрозатвор или медицинскую перчатку с дырочкой в одном из пальцев (большой дырки не нужно — достаточно проколоть ее иголкой).

Помните, что бродильная емкость должна быть заполнена максимум на 2/3 объема, потому что вашему будущему вину необходимо место для углекислого газа и пены.

Перенесите емкость в теплое (18–28 °C) и темное место и оставьте там на три-четыре недели. Если гидрозатвор уже пару дней не пускает пузыри, перчатка сдулась и не поднимается, вино посветлело, а на дне появился осадок, значит, процесс брожения подошел к концу и настало время сливать вино с осадка. Делается это через тоненькую трубочку и в чистую емкость.