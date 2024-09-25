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Еда карточки Готовим вино и настойки из красной рябины: эти 4 рецепта придутся вам по вкусу

Готовим вино и настойки из красной рябины: эти 4 рецепта придутся вам по вкусу

Главное — набраться терпения

1 080
7 комментариев

Для того чтобы пустить рябину на вино и настойки, желательно дождаться заморозков, но можно собирать ягоду и раньше, если знать один секрет

Красная рябина — чрезвычайно полезная ягода. В ней большое количество витамина С, который и иммунитет укрепляет, и риск заражения вирусными и простудными заболеваниями снижает. Но есть эту ягоду просто так не каждому по силам из-за горького вкуса, поэтому человечество придумало несколько рецептов, в которых характерный вкус ягод скрадывается, а полезные свойства остаются. В том числе настойки и вино из красной рябины.

  1. Рябиновое вино с изюмом
  2. Рябиновое вино с дрожжами
  3. Яблочно-рябиновое вино
  4. Рябина на коньяке
1

Рябиновое вино с изюмом

В деле приготовления вина и настоек из красной рябины есть один важный нюанс: ягоды лучше собирать после первых заморозков. Но если вы не готовы ждать, можете собирать рябину и раньше, только перед тем как приступить к делу, отправьте рябину на пару часов в морозилку. Такая нехитрая процедура поможет улучшить качество вина. В остальном нужно придерживаться несложного алгоритма, и ароматные напитки будут скрашивать ваши холодные вечера. Главное — не превращайте дегустацию в пьянство, ведь алкоголь в больших количествах еще никого до добра не доводил.

Для рябинового вина с изюмом понадобятся следующие ингредиенты:

  • рябина — 10 кг;

  • вода — 4 л;

  • сахар — 2–3 кг;

  • изюм — 100–150 г.

Поскольку в красной рябине много дубильных веществ, которые делают рябиновое вино терпким, ее перед приготовлением стоит как следует обработать. Для этого очистите рябину от веточек (не от кожуры), отправьте ее в кастрюлю и залейте кипятком на 20 минут, после чего слейте воду, добавьте еще кипятка и держите в нем полчаса.

Через 30 минут слейте воду, а подготовленные ягоды раздавите — руками, скалкой, через мясорубку, любой способ подойдет. То, что у вас образуется в результате этого процесса, отожмите через марлю, чтобы получить сок. Но мякоть не выкидывайте — ее отправляйте в эмалированную кастрюлю подходящего размера, добавляйте горячую, но не кипящую воду, хорошенько перемешивайте и оставляйте остывать до комнатной температуры.

После этого придерживайтесь следующего алгоритма:

  • соедините жмых с водой и сок;

  • добавьте 2 кг сахара и две горсти изюма;

  • перелейте в банку или бутылку;

  • как следует перемешайте;

  • обвяжите горлышко марлей;

  • поставьте в темное место с температурой 18–25 °C на 2–3 дня;

  • перемешивайте раз в сутки.

При появлении признаков брожения (пена, шипение, кислый запах) профильтруйте сусло через марлю.

Забродивший сок смешайте с оставшимся сахаром (у вас должно остаться еще 2  кг), перелейте в бродильную емкость, установите на горлышке гидрозатвор или медицинскую перчатку с дырочкой в одном из пальцев (большой дырки не нужно — достаточно проколоть ее иголкой).

Помните, что бродильная емкость должна быть заполнена максимум на 2/3 объема, потому что вашему будущему вину необходимо место для углекислого газа и пены.

Перенесите емкость в теплое (18–28 °C) и темное место и оставьте там на три-четыре недели. Если гидрозатвор уже пару дней не пускает пузыри, перчатка сдулась и не поднимается, вино посветлело, а на дне появился осадок, значит, процесс брожения подошел к концу и настало время сливать вино с осадка. Делается это через тоненькую трубочку и в чистую емкость.

Попробуйте готовое вино и по вкусу добавьте сахар для сладости или водки для крепости. После чего плотно закройте бутылку крышкой и перенесите в прохладное место (5–16 °C) на 3–4 месяца. У вас должно получиться 4–5 литров домашнего вина желтоватого цвета с кисло-сладким вкусом и терпкими нотками. Готовое вино еще раз слейте с осадка, разлейте в бутылки и плотно закройте пробками. Храните в прохладном месте и не выпивайте всё сразу.

2

Рябиновое вино с дрожжами

Чтобы приготовить рябиновое вино с дрожжами, вам понадобятся:

  • рябина — 5 кг;

  • вода — 2 л;

  • сахар — 1 кг;

  • винные дрожжи.

Очистив рябину от веток, отправьте ее в морозилку на пару часов, после чего разомните ягоды, чтобы они пустили сок. Теперь добавьте дрожжи и 0,5 кг сахара, основательно перемешайте и процедите через марлю. Процеженный напиток уберите в темное место на пару-тройку дней. Как только срок подойдет, процедите будущее вино через марлю еще раз, добавьте 0,5 кг сахара и уберите дображивать теперь уже на более продолжительное время — недели на три-четыре. Не забудьте, что в емкости должно оставаться место для брожения.

Три-четыре недели спустя доставайте вино и снова процедите. Перелейте в чистые бутылки и оставьте в прохладном месте. Время дегустации настанет через три-четыре месяца.

3

Яблочно-рябиновое вино

Для приготовления яблочно-рябинового вина вам понадобятся:

  • красная рябина — 3 кг;

  • вода — 5 л;

  • свежий яблочный сок — 3 литра;

  • сахар — 3 кг;

  • изюм — 50–100 г.

Залейте ягоды кипятком на полчаса, после чего слейте воду, измельчите рябину и смешайте ее с теплой водой и яблочным соком, добавьте 1,5 кг сахара, изюм и как следует всё перемешайте. Накройте горлышко емкости тканью или марлей и на пару-тройку дней перенесите в темное место с температурой 18–25°C. При появлении пены, шипения и характерного запаха брожения профильтруйте сусло через марлю.

Как только ваше будущее вино немного настоялось, слейте сок в бродильную емкость, добавьте вторую порцию сахара (еще 1,5 кг) и установите гидрозатвор (или медицинскую перчатку с дырочкой в пальце).

Помните, что четверть объема емкости должна оставаться свободной.

Перенесите бутыль в темное место с температурой 18–28 °C. Как только процесс брожения подойдет к концу (его признаки мы описывали чуть выше), слейте молодое яблочно-рябиновое вино с осадка в чистую емкость, попробуйте его на вкус, при необходимости добавьте сахар или закрепите водкой, плотно закройте пробкой и поставьте на 2–3 месяца в темном помещении с температурой 10–16 °C. После чего разлейте вино по бутылкам, в которых оно будет ждать своего часа, и плотно закройте пробками. У вас должно получиться порядка 8 литров вина с легким вкусом, в котором почти не чувствуется горечи.

4

Рябина на коньяке

Если вам не нравятся по отдельности вкус коньяка и вкус рябины (или, наоборот, вы без ума и от того, и от другого), можете объединить их в настойку. Ингредиенты для нее — проще некуда:

  • коньяк — 0,5 л;

  • рябина — 300–400 г;

  • сахар — 30 г;

  • ванилин — 5 г.

Рябину потолките ступкой, чтобы она дала сок, и отправьте в ту тару, где будете готовить настойку.

На небольшом огне нагрейте сахар, пока он не станет коричневым, перемешайте с рябиной, залейте коньяком и настаивайте рябину на коньяке в закрытой посуде 2–3 недели.

После этого процедите и отфильтруйте настойку из рябины через марлю и добавьте ванилин — можно дегустировать.

А если вам больше по вкусу черноплодная рябина, то у нас и на этот случай найдется несколько рецептов.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Пить надо меньше (с)
Гость
1 час
В Зурумбии очень любят рябину и вино - хотя там не пьют !
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