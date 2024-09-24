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Еда В Красноярском крае изъяли почти две тонны популярной сгущенки — в ней выявили антибиотик

В Красноярском крае изъяли почти две тонны популярной сгущенки — в ней выявили антибиотик

Также в ней обнаружили жиры немолочного происхождения

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2 комментария

На продукцию аннулировали ветеринарные сертификаты

В Красноярском крае нашли 1,7 тонны опасной сгущенки. Как пояснили в Россельхознадзоре, в лаборатории проверили партию ООО «Назаровский молочно-кондитерский комбинат».

Исследования нашли в составе сгущенки антибиотики и жиры немолочного происхождения. С помощью системы «Меркурий» все партии изъяли и предотвратили дальнейший оборот. На продукцию аннулировали ветеринарные сертификаты.

Связаться с комбинатом к моменту написания новости не удалось.

Ранее тысячу кегов с нелегальным алкоголем изъяли в Новосибирске.

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Красноярск Сгущенка Россельхознадзор
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Комментарии
2
Стрела_правосудия
6 минут
Точно популярная? Впервые слышу.
Гость
4 минуты
вы все комбинаты проверьте, а также сыры, колбасы.... ком покатится
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