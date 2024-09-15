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Еда Интересно про еду обзор Врачи рассказали, кому нельзя есть свеклу: думаете, вас это не касается?

Врачи рассказали, кому нельзя есть свеклу: думаете, вас это не касается?

Список противопоказаний не большой, но увесистый

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3 комментария

Свекла — это, конечно, безумно вкусно, но некоторым стоит быть с ней осторожнее

Сентябрь — время убирать свеклу. Совсем скоро она станет одним из главных продуктов на наших столах. Борщ, селедка под шубой, разнообразные салаты — со свеклой можно приготовить массу вкусных блюд. А когда-то, помнится, нам рассказывали, что она еще и полезная. В этом сомнений нет. Но врачи говорят, что есть люди, которым свекла может только навредить. Давайте узнаем, кому именно.

Чем полезна свекла

В свекле достаточно положительных свойств. Например, она улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Антиоксиданты в ее составе, наиболее мощным из которых считается бетаин, обладают противовоспалительным эффектом и положительно влияют на иммунитет. А соли азотной кислоты помогают расширять стенки сосудов и снижать артериальное давление.

— Исследования подтверждают, что регулярное употребление в пищу свеклы способствует снижению рисков инфаркта миокарда, — говорит гастроэнтеролог Александра Яковлева. — Кроме того, содержащиеся в свекле марганец, железо и бор стимулируют кроветворение — процесс образования и развития новых клеток крови.

Александра Яковлева — гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Свекла — хороший источник клетчатки и витаминов:

  • холин (B4) — улучшает память и работу мозга;

  • фолиевая кислота (B9) — поддерживает работу всех клеток;

  • аскорбиновая кислота (C) — укрепляет иммунитет, предупреждает преждевременное старение;

  • ретинол (A) — восстанавливает зрение, кожу, нормализует обменные процессы.

К тому же свекла — продукт низкокалорийный: 42 ккал в 100 г продукта. Ее используют для прикорма детей, она усиливает перистальтику кишечника, помогает справиться с хроническими запорами.

Полезны также листья свеклы — они богаты кальцием, фосфором, калием.

Чем вредна свекла

Несмотря на все плюсы, в свекле есть и некоторые недостатки. Например, приличное содержание щавелевой кислоты и хлора.

Из-за щавелевой кислоты свекла может спровоцировать камнеобразование, а из-за хлора — раздражение слизистой и першение горла. Если эти симптомы долго не проходят, значит, у вас возникла аллергическая реакция. Это может привести к высыпаниям и отекам дыхательных органов.

Кому нельзя есть свеклу

Кроме персональной непереносимости, у свеклы есть еще несколько противопоказаний. К счастью, этот список не слишком большой.

Прежде всего, раз уж свекла может спровоцировать камнеобразование из-за щавелевой кислоты, ей не рекомендуют злоупотреблять при желчекаменной болезни.

— Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свеклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка, — добавляет диетолог Ирина Бородина. — Также свекла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

К тому же в свекле много сахара. Поэтому с ней нужно быть осторожнее пациентам с сахарным диабетом второго типа. Тем, кто страдает остеопорозом (или склонен к нему), тоже лучше лишний раз не есть свеклу — она мешает усвоению кальция. Гипотоникам свеклу тоже лучше есть только по большим праздникам и в ограниченном количестве — большая любовь к ней может привести к резкому снижению давления. Наконец, свекла усиливает любые расстройства кишечника.

А вы любите свеклу?

Жить без нее не могу
Не больше, чем остальные продукты
Уже меньше
Вообще не понимаю, как ее едят
Разве что в борще
Разве что в селедке под шубой
Мне свеклу никак нельзя
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Комментарии
3
Коляныч 2.0
15 сентября 2024, 10:49
"Российские чернила" - Пашинян сообщил из-за чего потекла ручка, которую он тихонечко забрал себе во время совещания, испортив пиджак и рубашку.
Гость
15 сентября 2024, 10:37
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