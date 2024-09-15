«Много пчеловодов по всей стране пострадали»: как на самом деле добывают мед — показали супруги, создавшие пасеку

Андрей Родионов судил террористов, а сейчас занялся выведением пчеломаток Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Бывший военный судья Андрей Родионов из Самары и его жена Татьяна построили на своем участке настоящее королевство. Уже третий год они каждый день общаются с королевами, стражами, фермерами, разведчиками и собирают с них сладкую дань янтарного цвета. Наши коллеги из 63.RU посетили их крестьянско-фермерское хозяйство и подготовили для вас репортаж и видеосюжет о непростой, но увлекательной работе пчеловода.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

«Сначала жили в палатке, потом в бане»

Андрей и Татьяна Родионовы сделали карьеру юристов. Татьяна работала в Самаре, последнее место — страховая компания. Андрей Родионов успел потрудиться в Североморске, Москве, Одинцово. Последняя строка в его послужном списке — Центральный окружной военный суд. Общий его стаж — 28 лет.

Андрей Родионов — офицер и военный судья Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В 2018 году Андрей Родионов окончательно отошел от юридических дел. Но сил было еще много, хотелось заниматься каким-нибудь делом, но не в городе. Его потянуло в село.

Супруги решили найти себе участок за городом. Будущие пасечники долго подбирали район и место, объездили почти всю область. Наконец, они остановили выбор на поселке Формальном:

— Нам здесь очень понравилось, потому что рядом лес, речка, в общем, очень хорошая атмосфера. Когда мы взяли участок, по соседству с нами не было ни домов, ничего не было, — рассказывает бывший судья.

Изначально супруги приобрели всего шесть соток. Андрей Родионов взялся за обустройство своего участка серьезно. В первую очередь, по старой русской традиции, решили поставить баню. Поначалу Андрей жил в палатке. Татьяна, поскольку еще работала, могла приезжать только на выходные.

Изначально семья не планировала заниматься пчелами Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Когда была построена баня, супруги перебрались жить туда. Сейчас они строят полноценный дом. Внешне он выглядит почти готовым, но внутренняя отделка только на начальном этапе.

Не пчелы, а просто охотницы за наследством

— Мы пробовали держать кроликов — сейчас только одного оставили. Потом кур, они и сейчас у нас есть. Еще мы брали двух бычков на откорм, но потом поняли, что всё это — дела разносторонние и городским жителям с этим трудно управиться. К тому же нам пришлось бы арендовать землю под выпас, — рассказывает Татьяна Николаевна.

Тогда супруги обратились за советом в областное Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Им посоветовали заняться пчеловодством по программе гранта «Агростартап». Нужно было соответствовать многим критериям:

— Нужно быть сельским жителем, то есть иметь сельскую прописку. Образование должно быть сельскохозяйственное, либо надо пройти допкурсы. Еще должна иметься собственность и недвижимость, в том числе земельный участок с сельскохозяйственным назначением. У нас на тот момент были автомобиль и ангар.

Пока дом не готов, супруги живут в бане Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В 2022 году семья Родионовых получила грант на 5 лет и с его помощью приобрела оборудование для пчеловодства. Дело для них оказалось новое, непривычное. До этого никто из их близких серьезно разведением пчел не занимался:

— У Андрея из родственников только дедушка этим занимался. Вот он немного помнит из детства. Мне пришлось обучаться дополнительно в Кинельской сельхозакадемии (Самарский государственный аграрный университет, расположен в Кинеле. — Прим. ред.).

Теперь же супруги оформили свое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) и бренд «Ладанка». Сотрудников в хозяйстве всего двое: Андрей и Татьяна. Пока бизнес растет, пара вкладывает в него больше средств, чем получает.

Сейчас на пасеке 25 пчелиных семей Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Мед у нас раскупают соседи, очень им понравился. Еще я возила нашу продукцию на фестиваль в Суздаль. И районная администрация уже пригласила нас на осеннюю сельскохозяйственную ярмарку в Усть-Кинельском, — рассказывает Татьяна Николаевна.

«Андрей работает даже без перчаток и защитной шапки»

Прогуляемся по участку Андрея и Татьяны. Чего здесь только нет: курятник с кудахтающими наседками, виноградник со спелыми гроздьями, теплица со зреющими томатами и главный элемент хозяйства — разноцветная пасека. В первый год у Родионовых было 12 ульев, 12 пчелиных семей. Сейчас на их пасеке живет 25 семей.

Хотя пасечники утверждают, что разрываться между разными животными сложно, они успевают держать кур… Источник: Роман Данилкин / 63.RU











…и огород… Источник: Роман Данилкин / 63.RU











…но главный их «актив» — пчелки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— В первый год за пчелами мы обращались к пасечнику из Тольятти. Еще брали из Ульяновской области. Одна пчелиная семья стоила 4 тысячи. Это местный вид пчел, называется «карпатка». Это более миролюбивая порода. Среднерусская пчела — более злобливая. А с этими Андрей даже без перчаток и защитной шапки может работать, — рассказывает Татьяна Николаевна.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











И действительно. Андрей Родионов спокойно открывает ульи, вытаскивает рамки, на которых копошатся сотни жужжащих полосатых насекомых. Типов рамок в ульях два — уже и шире. Называются они «магазины» и «корпуса». В «магазинах» есть только мед, в «корпусах» — и мед, и личинки пчел.

Атмосфера, конечно, заставляет нервничать. Пчелы жужжат громко и пугающе, на каждого, кто входит в их владения, садится по несколько штук. Могут даже под одежду залезть. Но если не делать резких движений, тебя просто пощекочут и отстанут.

А вот в один улей пчеловоды не заглядывали около месяца, и пчелы там уже отвыкли от присутствия людей. Так что, когда Андрей Родионов вытащил одну рамку, труженицы понервничали: и пожужжали громче, и гостей изучили более тщательно.

Со временем пчелы запомнят своего хозяина Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Сначала мне было страшно даже дотрагиваться до них — я думала, они сразу кусают. Оказалось, что они через какое-то время начинают узнавать хозяина. Главное — с ними нужно быть спокойными, руками не махать. Меня вот за всё это время укусили всего два раза, — объясняет Татьяна Родионова.

«Память о месте своего улья передается из поколения в поколение»

Пчела умная, утверждают пчеловоды, и жалит, только если с ней неаккуратно обращаются. А еще к пчелам лучше не подходить в вечернее время — охранники могут любое движение расценить как опасность. В дождь они не вылетают из улья. Это для них некомфортные условия, и они могут становиться агрессивнее обычного.

— У пчел коллективный интеллект. Они запоминают местонахождение своего домика, окружающую обстановку. Поэтому после зимовки важно ставить каждый улей туда же, где он был. Эта память передается из поколения в поколение, ведь пчела живет всего 30–40 дней, — рассказывают пасечники.

Молодые пчелы первые 10 дней жизни наружу не выходят Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В производстве меда человек играет важную, но лишь обслуживающую роль. Свою основную задачу пчелы прекрасно выполняют без посторонней помощи.

— Они сами лучше знают, когда и куда лететь и что делать. Я своими глазами видела, как разведчики сообщают остальным, где нектар. Она (пчела. — Прим. ред.) двигается по кругу и качает брюшком. Радиус круга зависит от расстояния до пункта назначения. Они это всё как-то высчитывают. Еще очень интересно наблюдать пчелиный трафик, когда они целым роем летят в одно место, — рассказывает Татьяна.

Из угроз: мыши, птицы, паразиты, другие насекомые, даже погода

В чем же заключается роль пчеловода в производстве меда? Работать надо круглый год. Даже зимой, когда пчелы находятся в анабиозе, нужно готовиться к следующему сезону.

На зиму пчелы собираются в клубы — это залог их выживания в холод Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Надо собирать новые рамки для ульев, натягивать в них струны, наращивать вощину. Это достаточно кропотливый труд — сделать таких рамок надо сотни.

Разумеется, пчеловодство — дело рискованное. Например, прошедшей зимой Родионовы потеряли много пчел. Дело в том, что осенью долго было тепло, пчелы не уснули вовремя и пытались выкормить потомство:

— Они много ели, чтобы обогревать всё внутри улья. А ведь они должны совершать санитарный облет, чтобы опорожнить кишечник. А зимой этого у них не происходило, они сидели внутри и не могли очистить кишечники. Нарушился их жизненный цикл, и они погибли. В этом году многие пчеловоды по всей стране так пострадали.

Светлыми крышечками закрыты соты с медом, темными — соты с личинками Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Улья могут испортить мыши, могут повредить клювами птицы. Поэтому на участке Родионовых живут три кошки. Присмотр за ульями нужен постоянный — если надо куда-нибудь отъехать, то только по одному.

Пчел периодически приходится и лечить. Основная болезнь — это клещ Vаrroa. Он очень мелкий, пчела заносит его с полей. Он проникает в расплод и подъедает личинки:

— Против него есть полоски, пропитанные специальным средством. Мы еще используем полынь и пижму: собираем, сушим и в виде веничков складываем в ульи. Очень хорошее средство, выгоняет этого клеща.

Еще одна угроза — воры. Ульи регулярно подвергаются набегам ос и шершней, желающих поживиться медом. Для защиты пчелы могут сузить вход в улей, заделав его воском, и выставить охранников.

Так пчелы обороняют свой домик от ос Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В апреле пчелы делают первый облет. Им нужна подкормка, а ульям — очистка.

— Пчела летает на расстояние до 5 километров. Под конец сезона они очень изнашиваются. Это прям видно: у них крылья становятся истрепанные, — рассказывает Андрей Родионов.

Если какая-то семья слабая, ее стараются нарастить. И вот тут начинается настоящее искусство.

«Я сам видел, как пчелы разбивают маточники и съедают маток»

Не так давно Андрей Родионов научился выводить пчелиных маток. Только они в семьях откладывают яйца, причем до двух тысяч в день. Оборудование для выведения матки с виду кажется бесхитростным, но на самом деле это ювелирная работа. Итак, сначала берется специальная коробочка с мисочками, подобными пчелиным гнездышкам.

Матка должна заполнить эту полость яйцами Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Выбирается сильная пчелиная семья, которая хорошо прошла медонос, где матка много сеет. Берешь оттуда матку, запускаешь ее в эту коробочку и закрываешь ее крышкой. Сутки матка там ползает, откладывает в маточники яйца. Их очень трудно, но можно увидеть: они малюсенькие и тонкие, как волосинки, — рассказывает Андрей Родионов.

В этих мисочках находятся личинки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Когда все гнезда заполнены, матка может быть свободна. Коробочку с маточниками на трое суток помещают в улей. И пчелы заливают ячейки маточным молочком:

— Когда все яйца залиты молочком, вынимаешь маточники, пересаживаешь их на другую рамку и на 14 дней опускаешь в семью, где нет матки, чтобы пчелы запечатали гнезда. Маточник отличается от обычных гнезд тем, что крышечка на нём не плоская, а вытянутая, как сосулька.

Хотя оборудование рассчитано на 20 маток, вывести удается в лучшем случае одну Источник: Роман Данилкин / 63.RU











При этом маточник надо обязательно изолировать специальным колпачком. У Андрея Родионова они похожи на бигуди. Но это делают не для того, чтобы защитить личинку от внешней угрозы, а ровно наоборот. Ведь первая вылупившаяся матка убьет всех остальных.

Теперь новорожденная матка не перебьет остальных Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Это пчелиный закон — может быть только одна матка. Причем в этом безобразии участвуют и обычные пчелы. Я сам видел, как они разбивают маточники, выбрасывают оттуда соперниц и съедают их. А матка-победительница сидит рядом и смотрит на всё это, — рассказывает Андрей Родионов.

«Накачали 400 килограмм с хвостиком»

Собирать мед начинают уже весной. За год бывает три откачки и даже больше:

— В прошлом году мы накачали 400 килограммов меда с хвостиком. Из-за проблем с зимовкой нам пришлось заново наращивать наши пчелиные семьи, поэтому первую качку мы пропустили. Из сырья для меда у нас в основном липа, разнотравья и черноклен — он добавляет такую приятную горчинку, терпкость. Сейчас я мед попробовала — очень нежный, желтый. Но это уже луговой мед и немного подсолнух, у нас неподалеку подсолнуховые поля, наши пчелы туда долетают, — рассказывает Татьяна.

Если рамка полностью заполнена и закрыта воском, значит, мед готов, можно забирать на обработку. Неидеальные рамки можно тоже забрать, чтобы впоследствии отдавать пчелам в качестве подкормки.

Для откачки меда оборудовано отдельное помещение Источник: Роман Данилкин / 63.RU











В специальном помещении у пчеловодов есть устройство для срезания восковых чашечек.

Это устройство, похожее на гильотину, удаляет воск с сот Источник: Роман Данилкин / 63.RU











А вот и воск Источник: Роман Данилкин / 63.RU











После этого рамки вставляют в медогонку. Эта машина по принципу действия напоминает центрифугу. Она вращает рамки, мед стекает.

Запах из этой медогонки божественный Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Дальше его переносят в отстойник, чтобы кусочки воска поднялись наверх. Дальше можно очищать и уже фасовать.

Готовый продукт перед вами Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Мед — это природный антибиотик, он не требует дополнительных обработок. Если это прошлогодний мед и он закристаллизовался или появился осадок, это естественно. Для этого есть декристаллизатор, который позволяет при определенной температуре его разогреть, — рассказала Татьяна Родионова.

Пчеловоды планируют за 5 лет увеличить свое пчелиное хозяйство до 50 семей. На следующий год запланированы кочевые выезды для опыления, например в сады или в поля.

Супруги хотят переоборудовать гараж под торговую точку, сделать стеклянный вход и дверь с названием своего крестьянско-фермерского хозяйства.