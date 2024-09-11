Пафосная кондитерская с пончиками по 350 рублей перестала работать в Новосибирске — за выпечкой выстраивались очереди

Пончиковая на Ресторанном дворике закрылась навсегда Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске кондитерская «Пончиковая» в «Ресторанном дворике» за гостиницей Центральная прекратила работу. Ещё одна точка на Центральном рынке закрыта «по техническим причинам».

Заведение на Ресторанном дворике заработало в марте 2023 года, его открыли Галина и Артём Печенины — создатели кондитерской Biscuit House и кафе Breakfast House, а также обладателей «Народной премии НГС» (2021 год). «Пончиковая» предлагала пончики с большим количеством крема и добавок, которые стоили в среднем 350 рублей за штуку. В первые дни работы у точки выстроилась очередь.

Заведение сети на ресторанном фестивале в Томске Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В этом году партнером в этом проекте стал создатель «Чебурек.Ми» Александр Долгов и создатели бренда начали активно продавать франшизу. Именно по франчайзингу в Новосибирске заработала вторая точка сети, открывшаяся с внешней стороны Центрального рынка.

Объявление на дверях «Пончиковой» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Заведение на Ресторанном дворике перестало работать вчера, 10 сентября. На дверях сейчас висит объявление о том, что заведение по этому адресу прекращает работу.

— Мы благодарим всех, кто выбирал и поддерживал наш проект. Мы будем рады видеть вас, в других проектах BH family, сказано в объявлении. Адреса ещё одной «Пончиковой» в списке проектов почему-то не указано.

Точка на Центральном рынке закрыта по техническим причинам Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Заведение на «Центральном рынке», впрочем, не работает тоже. Ещё на прошлой неделе здесь появилось объявление о том, что оно закрыто «по техническим причинам». Не работала точка и сегодня, 11 сентября. Заведение открыла индивидуальный предприниматель Татьяна Емельянова, зарегистрировано ИП в Барнауле.

Сейчас только на Авито можно найти объявления о продаже не меньше пяти точек Ресторанного дворика. Ищут новых владельцев для заведений и на Центральном рынке. С тем, что происходит, разбирался обозреватель НГС.