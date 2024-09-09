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Еда «Мистические свойства»: почему нельзя есть с ножа — разбираемся в истории приметы

«Мистические свойства»: почему нельзя есть с ножа — разбираемся в истории приметы

Многие с детства помнят это правило

851
14 комментариев

В древности от ножей зависела жизнь людей

Наверняка многие слышали о том, что с ножа есть нельзя. Как правило, эту фразу говорят детям, не объясняя причинно-следственные связи. И вырастая, все помнят это правило, но не задумываются, откуда оно взялось. Мы решили выяснить, как могла появиться такая примета.

Об этом рассказала Людмила Буднева, филолог, старший преподаватель Гуманитарного института НГУ. По ее словам, детям часто не разрешают делать чего-то, но не называют конкретные причины запрета. Например, говорят, что наступать на канализационные люки — к беде. На самом деле такие фразы нужны, чтобы обезопасить ребенка.

— Думаю, что так же и с ножом, с которого нельзя есть. Предупреждать ребенка, что это опасно — малоперспективно, а вот пообещать, что он от этого станет злым, может подействовать. В древности действительно нож наделялся мистическими свойствами, потому что являлся участником важнейших в жизни человека действий — добыча и приготовление еды и спасение жизни. Соответственно, от того, как он справится со своей задачей, буквально зависела жизнь человека, — объяснила Людмила Буднева.

Множество суеверий и примет связано со снами. Например, считается, что змеи снятся к предательству и неприятностям. НГС писал и о других толкованиях таких сновидений из популярных сонников.

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Приметы Традиции Нож Дети
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Комментарии
14
Yumare
9 сентября 2024, 20:46
А если встретишь чёрную кошку с пустым ведром, что будет?
ПРО
9 сентября 2024, 20:49
" православные, но суеверные"
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