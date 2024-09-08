«Чистый, не червивый»: сибирячка нашла в лесу огромный гриб — фото гиганта

Гриб нашли в Коченево Источник: читательница НГС











Жительница Новосибирской области Алена обнаружила большой гриб в лесу. Фотографию находки она прислала редакции НГС.

Сибирячка рассказала, что увидела гриб вечером 7 сентября в Коченево. Он весит более 1 килограмма.

— Гуляли с собакой, метров 500 от дома лесочек. Пошли по тропинке, а там мухоморы и белые (грибы, — прим.ред), — сообщила Алена. — Такие большие мне еще не попадались. Но гриб чистый, не червивый.

Женщина предположила, что обнаружила подвид белого гриба Источник: читательница НГС











Жительница Новосибирской области сообщила, что найденный гриб помыла, почистила и поместила в пакеты для хранения. Она предположила, что обнаружила подвид белого гриба.

— Дальше — на зиму. Пост длинный, — сказала Алена. — В морозилке все отлично хранится.