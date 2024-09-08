6 самых полезных ягод этой осени — с ними вам никакие витамины не понадобятся

Если до сих пор мы говорили о том, что те или иные осенние ягоды богаты витамином С, то когда речь заходит о шиповнике, всем остальным остается тихо помалкивать в сторонке. Потому что в нём этого витамина прямо-таки убойная порция — в 10 раз больше, чем в лимонах и апельсинах вместе взятых. Так что в какой бы напиток вы ни добавили шиповник, он тут же становится витаминным коктейлем с тонизирующими и антипростудными свойствами. Кроме простуды, шиповник в первую очередь эффективен при ОРВИ и гриппе.