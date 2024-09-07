7 смертельно опасных заблуждений о грибах — они могут стоить вам жизни

Когда наступает хмурая дождливая осень, многие грибники предпочитают оставаться дома, чтобы по крайней мере лишний раз не простужаться. И совершенно зря — ведь в сентябре в лесах можно найти как минимум 7 самых вкусных грибов. Кажется, мы давно всё-всё про них знаем и даже в курсе, как отличить съедобные грибы от ядовитых двойников, но то и дело находятся ошибочные мнения, которые могут стоить если не жизни, то здоровья. Разбираемся, что это за мнения такие, в чём могут ошибаться даже самые опытные грибники и чем эти ошибки опасны.
- Заблуждение первое: самые безопасные грибы растут на лугах и в полях
- Заблуждение второе: все молодые грибы безопасны
- Заблуждение третье. Все ядовитые грибы неприятно пахнут
- Заблуждение четвертое. Все ядовитые грибы неприятны на вкус
- Заблуждение пятое. Насекомые не едят ядовитые грибы
- Заблуждение шестое. От ядовитых грибов молоко сворачивается
- Заблуждение седьмое. Ядовитые грибы можно обезвредить
Заблуждение первое: самые безопасные грибы растут на лугах и в полях
Среди грибников популярно мнение о том, что совершенно никакой опасности не представляют собой только те грибы, что растут в полях и на лугах. Основано это заблуждение, во-первых, на том, что грибы — та же губка, что впитывает в себя все вещества, что находятся в почве и воздухе. Для тех грибов, что растут возле дороги, это действительно справедливо.
— В их составе легко могут оказаться токсины и тяжелые металлы, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Поэтому ни в коем случае нельзя собирать грибы, которые растут на участках, прилегающих к автотрассам.
Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева также назвала безопасное расстояние от трассы, на котором можно собирать грибы.
— Не менее 100 метров от трассы. Чем дальше, тем лучше. Если это лесная дорожка, где автомобили ездят редко, не страшно, — отмечает специалист.
— Лучше вообще выбирать грибы, выращенные в агрокультурных хозяйствах, — добавляет Галина Барташевич. — Кроме того, токсичным может оказаться съедобный гриб в засушливое время или после того, как место сбора грибов обработали пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями.
Второй аспект, которым обусловлена вера в безопасность грибов, растущих на полях и в лесах, говорит о том, что там уж точно не встретишь ядовитые экземпляры.
— Действительно, многие ядовитые грибы растут в лесу, но не все, — поясняют в Роспотребнадзоре. — Если неукоснительно следовать вере в то, что самые безопасные грибы растут в полях и на лугах, отравления не избежать.
Заблуждение второе: все молодые грибы безопасны
Возраст грибов никак не влияет на их ядовитые свойства. Если съесть даже самую молодую бледную поганку, вы достаточно быстро ощутите на себе все ее неприятные свойства.
Бледная поганка вообще один из самых ядовитых грибов — отравление ей в 60–70% случаев заканчивается летальным исходом. Чтобы опознать ее среди других похожих грибов (например, она может быть похожа на сыроежку), внимательно посмотрите на ножку: у поганки она утолщеннная снизу, а наверху есть кольцо.
Заблуждение третье. Все ядовитые грибы неприятно пахнут
Если вы из тех грибников, что думают, будто ядовитые грибы можно отличить от съедобных по запаху, у нас для вас есть неприятные новости.
Во-первых, некоторые съедобные грибы могут похвастаться тем еще зловонием — взять те же строчки. Во-вторых, те же бледная поганка и красный мухомор, относящиеся к сильно ядовитым грибам, пахнут порой очень даже по-грибному приятно. Бледная поганка, к примеру, по аромату ничем не отличается от шампиньона.
Заблуждение четвертое. Все ядовитые грибы неприятны на вкус
Оценить ядовитость грибов на зубок тоже не получится.
— Так, отравившиеся бледной поганкой всегда с большой похвалой отзываются о ее вкусе, — поясняют в Роспотребнадзоре. — То же самое можно сказать и о красном мухоморе, который также имеет хороший вкус.
Да и пробовать какие попало грибы на вкус, прежде чем положить их в корзину, вообще чревато опасными последствиями.
Заблуждение пятое. Насекомые не едят ядовитые грибы
У насекомых вообще немного по-другому устроены пищевые пристрастия, и людям на них ориентироваться не стоит. Например, они могут с удовольствием пожирать какую-нибудь поганку, а к лисичке даже не притронутся просто потому, что лично для них она ядовита. Кстати, этот факт можно использовать новичкам: если они видят перед собой нетронутый насекомыми гриб, скорее всего, это лисичка. Но это, понятное дело, не единственный признак, по которому можно опознать лисичку.
Заблуждение шестое. От ядовитых грибов молоко сворачивается
Если положить в молоко гриб, то оно обязательно скиснет. И совсем неважно, что это за гриб — съедобный или ядовитый. Достаточно того, что в нём есть пепсин. Он же содержится, например, в фруктах, овощах, птице, рыбе. Но все они от наличия пепсина ядовитыми не становятся. Да и любого другого фермента или органической кислоты молоку будет достаточно, чтобы скиснуть.
Заблуждение седьмое. Ядовитые грибы можно обезвредить
Есть мнение, что ядовитые грибы можно сделать если не съедобными, то хотя бы безопасными, если отварить их с уксусом и поваренной солью. Но к этому подходу есть несколько вопросов. Во-первых, зачем собирать ядовитые грибы, когда вокруг и других полно. Во-вторых, ради чего превращать свою кухню в химическую лабораторию.
Наконец, такой подход совершенно бесполезен в случае с поганками, мухоморами и другими сильно ядовитыми грибами — яды из них вы не выведете ни уксусом, ни солью, ни дустом, ни заклинаниями.
Лучшее, что вы можете сделать, это научиться отличать ядовитые грибы от съедобных, брать только те грибы, что вам хорошо известны, и пользоваться правилами кулинарной обработки грибов, которые помогут вам избежать несчастных случаев.
Ну и хватит верить предрассудкам — лучше читайте Городские порталы, мы хотя бы проверяем информацию у врачей.