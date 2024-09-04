Настоящий шедевр из кабачков! Показываем простой рецепт, который взорвал интернет — видео

Источник: Семен Громов / 72.RU

Если вы уже устали от кабачковых оладий, рагу и хочется чего-то интересного и вкусного, то этот рецепт вас не разочарует. Особых сложностей нет, достаточно лишь правильно приготовить основу для пиццы. Для нее потребуется:

кабачок — 400 грамм;

соль — 1/2 ч. ложки;

яйцо — 1 штука;

сметана — 3 ст. ложки;

мука — 3 ст. ложки;

масло растительное.

Все эти ингредиенты нужно смешать и обжарить на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. Более подробную инструкцию смотрите в видео выше.

Для начинки можно использовать разные ингредиенты для пиццы. В нашем рецепте: петрушка, укроп, чеснок, моцарелла, помидор, лук, копченая курица. Всё запекать в духовке 12 минут при 220 ℃.