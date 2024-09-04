Настоящий шедевр из кабачков! Показываем простой рецепт, который взорвал интернет — видео

Если вы уже устали от кабачковых оладий, рагу и хочется чего-то интересного и вкусного, то этот рецепт вас не разочарует. Особых сложностей нет, достаточно лишь правильно приготовить основу для пиццы. Для нее потребуется:
кабачок — 400 грамм;
соль — 1/2 ч. ложки;
яйцо — 1 штука;
сметана — 3 ст. ложки;
мука — 3 ст. ложки;
масло растительное.
Все эти ингредиенты нужно смешать и обжарить на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. Более подробную инструкцию смотрите в видео выше.
Для начинки можно использовать разные ингредиенты для пиццы. В нашем рецепте: петрушка, укроп, чеснок, моцарелла, помидор, лук, копченая курица. Всё запекать в духовке 12 минут при 220 ℃.
Как же порой хочется заказать сочную «пеперони» и съесть ее целиком, запивая стаканом любимой газировки. Но что же делать, если каждая калория на счету и жертвовать фигурой совсем не хочется? Тогда можно приготовить любимую закуску дома и сделать ее гораздо полезнее. Эта низкокалорийная пицца без теста вам точно подойдет. Больше интересных блюд можно найти в отдельном сюжете.