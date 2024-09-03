Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»

Фестиваль в Томске прошёл уже в четвёртый раз Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В минувшие выходные в Томске прошёл фестиваль «Есть!», который организаторы называли ни много ни мало «крупнейшим гастрофестом Сибири». Похожее мероприятие проходит, как известно, и в Новосибирске и тоже с большим размахом. В этом году, например, по утверждению организаторов, в фестивале «В Сибири — есть!» приняли участие аж 320 тысяч человек. С преимуществами и недостатками обоих фестивалей разбирался обозреватель НГС — вот его мнение, основанное на личном опыте.

Место и организаторы

Площадкой для проведения фестиваля стала парковка ТЦ Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Томский фестиваль изначально был частной инициативой, государственное финансирование в виде президентского гранта мероприятие получило только в этом году. Так что для проведения феста организаторам приходится самим искать и арендовать площадку — в этот раз ею стала парковка торгового центра.

Новосибирский фестиваль проводится при активной поддержке местных властей. Для него выделили большой кусок Михайловской набережной, не говоря уже о целевом финансировании — в этом году, например, на его проведение из областного бюджета было выделено 4,6 миллиона рублей.

Новосибирский фестиваль в этом смысле имеет явное преимущество. Современная набережная с видом на реку сама по себе способна привлечь куда больше народу, чем асфальтовый квадрат парковки, окружённый с трех сторон ободранными стенами старых заводских корпусов и самим торговым центром — с четвертой.

Организация

Организаторы «Есть!» называют своё мероприятие «крупнейшим гастрофестом Сибири» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Первое, что удивляет на томском фестивале, — это полное отсутствие так называемых «мер безопасности» в виде заборов, рамок металлодетекторов и многочисленной охраны, без которой в Новосибирске невозможно ни одно проводимое при участии властей сколько-нибудь массовое мероприятие. Если приглядеться, то в толпе можно было заметить каких-то людей с рациями, но речь шла, скорее, об общей координации.

При этом никаких конфликтов и напряжения, которых можно было ожидать при большом скоплении людей и продаже алкоголя, не было заметно тоже. Как-то томичам удается веселиться без охраны.

Фестиваль проходил в формате пикника Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











На томском фестивале позаботились о большом количестве посадочных мест и просто мест, куда можно было хотя бы поставить еду и напитки. Причём эти разнокалиберные столы, стулья и бочки явно привезли с собой заведения-участники.

Не осталась в стороне даже «Лампочка», новый фуд-холл, для которого фестиваль — это потерянные посетители. От «Лампочки» здесь была большая зона из «крафтовой» мебели, похожей на складские палеты, и шатра. Здесь продавали только маршмеллоу, которое желающие могли жарить на открытых жаровнях.

После дождя посетителям пришлось лавировать между луж Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Когда пошёл короткий дождь, публика не разбежалась, а по большей части пережидала под навесами, которых тоже хватало. После дождя, конечно, остались лужи, но с этим неудобством пришлось уже мириться — с дренажем на парковке неважно.

На новосибирском фестивале пойти с купленной едой было почти некуда, столов и тентов было по минимуму. Правда, в распоряжении посетителей были газоны и тень деревьев.

Публика

Во многих точках пришлось постоять в очереди Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Посетители томского фестиваля тоже довольно сильно отличались от того, что можно было видеть в Новосибирске. Развлекательная и образовательная программы были, но явно находились на периферии, в том числе, в самом буквальном смысле — на краях площадки.

Люди приехали сюда специально, чтобы пробовать новое, выпивать и общаться, это было очень заметно. Чтобы найти точку, где сотрудники скучали бы в ожидании заказов, нужно было постараться. И главное, что людей в массе своей действительно интересовало содержание их тарелок и картонных коробочек. Народ обсуждал и еду, и сами заведения и точки, которые ее приготовили.

Новосибирский фестиваль больше походил на выставку, где участников в моменте было всегда больше, чем посетителей. При этом посетители эти нередко вообще просто пришли на набережную в выходные, поэтому какая-то активность у точек была скорее исключением, чем обычным делом.

Участники

В фестивале приняли участие многие томские заведения Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Организаторы томского фестиваля явно делают упор именно на общепит — точки, где еду готовят на месте. Торговля непродовольственными товарами (сувениры, украшения и т. д.) сведена к минимуму. Даже фермерский ряд с сырами, колбасами, рыбой и тому подобным выглядел неким дежурным дополнением, и это была действительно интересная часть фестиваля. В Новосибирске, например, только сыры представляли с десяток участников.

Посетители проявляли к еде самый живой интерес Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В ресторанной части преимущество было явно на стороне томичей. Особенностью новосибирского фестиваля в последние два года стало то, что его игнорируют почти все крупные ресторанные компании. В первые годы здесь можно было видеть большие шатры ресторанов Дениса Иванова, группы DNK Food, GUSI и т. д. В этом году из такого «крупняка» присутствовали только «Бочкари», да и то с небольшой палаткой, которая представляла их новый проект «Птичка by Novikov».

Новосибирские рестораторы тоже приехали на томский фестиваль Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Томске свои палатки на фестиваль отправили большинство местных популярных заведений. Причем не просто отправили, но и придумали для фестиваля какое-то специальное или адаптированное меню. В результате точки даже выглядели иначе. У многих были горячие станции с живым огнем, углями, на которых жарились шашлыки, бифштексы для бургеров, креветки, осьминоги, фрукты для десертов. В общем, на фестивале было что посмотреть и что начать есть глазами.

В Томск, к слову, приехал внушительный десант новосибирских проектов (часть, правда, уже работают в этом городе): Harucha, Meps, Breakfast House, Крабы, Black Fox, «У Беллуччи круче», плюс сетевые Chicko и Мясоroob.

Все это позволило не просто поставить палатки с чем-нибудь, а предложить действительно интересную еду, за которой люди готовы будут прийти даже на парковку торгового центра.

Культурная программа

Концерт вечером был важной, но не основной частью программы Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











На томском фестивале тоже была сцена, на которой проводили и какие-то соревнования и викторины, но смотреть за этим желающих было прямо скажем немного. А вот вечером публика с радостью собралась здесь, несмотря даже на отсутствие каких-то больших звезд. В субботу выступала новокузнецкая группа «Апероль Шприц» (а потом и вовсе местный диджей), в воскресенье — «Айвазовский оркестра» из Новосибирска, которые там были за хедлайнера. То есть организаторы вполне обошлись без каких-то дорогих привозных звезд национального уровня.

В Новосибирске организаторы разорились на Дмитрия Колдуна. Послушать (тем более бесплатно) его пришли дополнительные несколько тысяч человек, но большинству из них и дела не было до заведений, значительная часть которых просто ждали окончания концерта без особых надежд кому-то что-то сегодня ещё продать.

Не обошлось на фестивале и без костюмированной анимации Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Разумеется, к томскому фестивалю тоже можно предъявить какие-то претензии. Сами участники местами сетовали на то, что и публики пришло меньше, чем в первые пару лет, и заведения уже не так охотно выводят сюда свои точки. Еда тоже была разного уровня — от маленьких шедевров до откровенной халтуры.

Но одно можно сказать совершенно определенно: томский фестиваль проводят для посетителей и заведений. Это результат совместных усилий представителей местного ресторанного бизнеса, который понимает, зачем ему это нужно. Новосибирское же мероприятие, увы, проводят прежде всего для создания картинки, для отчетов. Его главный «покупатель» — это не горожане, а чиновники, выделяющие на него средства и сидящие потом в «президиуме» на сцене.

Так что Новосибирску есть куда развиваться. Тем более, что базовые условия у него более благоприятны: у нас и ресторанный рынок богаче, и собственного населения больше, да и привлекать гостей выходного дня нам можно сразу как минимум из трёх окрестных регионов.

В Новосибирске есть свой фестиваль, атмосфера которого напоминает томский «Есть!» — это традиционный «СибКрафтФест». Разница только в том, что это мероприятие посвящено преимущественно пиву и пока не собирает таких толп, как томский гастрофест. В целом же, по мнению ресторанного обозревателя НГС, самая сильная сторона ресторанного рынка — это бары.

Согласны с автором? Да, Томский фестиваль был интереснее Нет, в Новосибирске получилось лучше Не знаю, не был в Томске Не знаю, не был в Новосибирске Ни на одном гастрофестивале не был