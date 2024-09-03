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Еда мнение Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»

Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»

Фестиваль «Есть!» прошёл в Томске уже в четвёртый раз — в нем приняли участие и новосибирцы

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Фестиваль в Томске прошёл уже в четвёртый раз

В минувшие выходные в Томске прошёл фестиваль «Есть!», который организаторы называли ни много ни мало «крупнейшим гастрофестом Сибири». Похожее мероприятие проходит, как известно, и в Новосибирске и тоже с большим размахом. В этом году, например, по утверждению организаторов, в фестивале «В Сибири — есть!» приняли участие аж 320 тысяч человек. С преимуществами и недостатками обоих фестивалей разбирался обозреватель НГС — вот его мнение, основанное на личном опыте.

Место и организаторы

Площадкой для проведения фестиваля стала парковка ТЦ

Томский фестиваль изначально был частной инициативой, государственное финансирование в виде президентского гранта мероприятие получило только в этом году. Так что для проведения феста организаторам приходится самим искать и арендовать площадку — в этот раз ею стала парковка торгового центра.

Новосибирский фестиваль проводится при активной поддержке местных властей. Для него выделили большой кусок Михайловской набережной, не говоря уже о целевом финансировании — в этом году, например, на его проведение из областного бюджета было выделено 4,6 миллиона рублей.

Новосибирский фестиваль в этом смысле имеет явное преимущество. Современная набережная с видом на реку сама по себе способна привлечь куда больше народу, чем асфальтовый квадрат парковки, окружённый с трех сторон ободранными стенами старых заводских корпусов и самим торговым центром — с четвертой.

Организация

Организаторы «Есть!» называют своё мероприятие «крупнейшим гастрофестом Сибири»

Первое, что удивляет на томском фестивале, — это полное отсутствие так называемых «мер безопасности» в виде заборов, рамок металлодетекторов и многочисленной охраны, без которой в Новосибирске невозможно ни одно проводимое при участии властей сколько-нибудь массовое мероприятие. Если приглядеться, то в толпе можно было заметить каких-то людей с рациями, но речь шла, скорее, об общей координации.

При этом никаких конфликтов и напряжения, которых можно было ожидать при большом скоплении людей и продаже алкоголя, не было заметно тоже. Как-то томичам удается веселиться без охраны.

Фестиваль проходил в формате пикника

На томском фестивале позаботились о большом количестве посадочных мест и просто мест, куда можно было хотя бы поставить еду и напитки. Причём эти разнокалиберные столы, стулья и бочки явно привезли с собой заведения-участники.

Не осталась в стороне даже «Лампочка», новый фуд-холл, для которого фестиваль — это потерянные посетители. От «Лампочки» здесь была большая зона из «крафтовой» мебели, похожей на складские палеты, и шатра. Здесь продавали только маршмеллоу, которое желающие могли жарить на открытых жаровнях.

После дождя посетителям пришлось лавировать между луж

Когда пошёл короткий дождь, публика не разбежалась, а по большей части пережидала под навесами, которых тоже хватало. После дождя, конечно, остались лужи, но с этим неудобством пришлось уже мириться — с дренажем на парковке неважно.

На новосибирском фестивале пойти с купленной едой было почти некуда, столов и тентов было по минимуму. Правда, в распоряжении посетителей были газоны и тень деревьев.

Публика

Во многих точках пришлось постоять в очереди

Посетители томского фестиваля тоже довольно сильно отличались от того, что можно было видеть в Новосибирске. Развлекательная и образовательная программы были, но явно находились на периферии, в том числе, в самом буквальном смысле — на краях площадки.

Люди приехали сюда специально, чтобы пробовать новое, выпивать и общаться, это было очень заметно. Чтобы найти точку, где сотрудники скучали бы в ожидании заказов, нужно было постараться. И главное, что людей в массе своей действительно интересовало содержание их тарелок и картонных коробочек. Народ обсуждал и еду, и сами заведения и точки, которые ее приготовили.

Новосибирский фестиваль больше походил на выставку, где участников в моменте было всегда больше, чем посетителей. При этом посетители эти нередко вообще просто пришли на набережную в выходные, поэтому какая-то активность у точек была скорее исключением, чем обычным делом.

Участники

В фестивале приняли участие многие томские заведения

Организаторы томского фестиваля явно делают упор именно на общепит — точки, где еду готовят на месте. Торговля непродовольственными товарами (сувениры, украшения и т. д.) сведена к минимуму. Даже фермерский ряд с сырами, колбасами, рыбой и тому подобным выглядел неким дежурным дополнением, и это была действительно интересная часть фестиваля. В Новосибирске, например, только сыры представляли с десяток участников.

Посетители проявляли к еде самый живой интерес

В ресторанной части преимущество было явно на стороне томичей. Особенностью новосибирского фестиваля в последние два года стало то, что его игнорируют почти все крупные ресторанные компании. В первые годы здесь можно было видеть большие шатры ресторанов Дениса Иванова, группы DNK Food, GUSI и т. д. В этом году из такого «крупняка» присутствовали только «Бочкари», да и то с небольшой палаткой, которая представляла их новый проект «Птичка by Novikov».

Новосибирские рестораторы тоже приехали на томский фестиваль

В Томске свои палатки на фестиваль отправили большинство местных популярных заведений. Причем не просто отправили, но и придумали для фестиваля какое-то специальное или адаптированное меню. В результате точки даже выглядели иначе. У многих были горячие станции с живым огнем, углями, на которых жарились шашлыки, бифштексы для бургеров, креветки, осьминоги, фрукты для десертов. В общем, на фестивале было что посмотреть и что начать есть глазами.

В Томск, к слову, приехал внушительный десант новосибирских проектов (часть, правда, уже работают в этом городе): Harucha, Meps, Breakfast House, Крабы, Black Fox, «У Беллуччи круче», плюс сетевые Chicko и Мясоroob.

Все это позволило не просто поставить палатки с чем-нибудь, а предложить действительно интересную еду, за которой люди готовы будут прийти даже на парковку торгового центра.

Культурная программа

Концерт вечером был важной, но не основной частью программы

На томском фестивале тоже была сцена, на которой проводили и какие-то соревнования и викторины, но смотреть за этим желающих было прямо скажем немного. А вот вечером публика с радостью собралась здесь, несмотря даже на отсутствие каких-то больших звезд. В субботу выступала новокузнецкая группа «Апероль Шприц» (а потом и вовсе местный диджей), в воскресенье — «Айвазовский оркестра» из Новосибирска, которые там были за хедлайнера. То есть организаторы вполне обошлись без каких-то дорогих привозных звезд национального уровня.

В Новосибирске организаторы разорились на Дмитрия Колдуна. Послушать (тем более бесплатно) его пришли дополнительные несколько тысяч человек, но большинству из них и дела не было до заведений, значительная часть которых просто ждали окончания концерта без особых надежд кому-то что-то сегодня ещё продать.

Не обошлось на фестивале и без костюмированной анимации

Разумеется, к томскому фестивалю тоже можно предъявить какие-то претензии. Сами участники местами сетовали на то, что и публики пришло меньше, чем в первые пару лет, и заведения уже не так охотно выводят сюда свои точки. Еда тоже была разного уровня — от маленьких шедевров до откровенной халтуры.

Но одно можно сказать совершенно определенно: томский фестиваль проводят для посетителей и заведений. Это результат совместных усилий представителей местного ресторанного бизнеса, который понимает, зачем ему это нужно. Новосибирское же мероприятие, увы, проводят прежде всего для создания картинки, для отчетов. Его главный «покупатель» — это не горожане, а чиновники, выделяющие на него средства и сидящие потом в «президиуме» на сцене.

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Так что Новосибирску есть куда развиваться. Тем более, что базовые условия у него более благоприятны: у нас и ресторанный рынок богаче, и собственного населения больше, да и привлекать гостей выходного дня нам можно сразу как минимум из трёх окрестных регионов.

В Новосибирске есть свой фестиваль, атмосфера которого напоминает томский «Есть!» — это традиционный «СибКрафтФест». Разница только в том, что это мероприятие посвящено преимущественно пиву и пока не собирает таких толп, как томский гастрофест. В целом же, по мнению ресторанного обозревателя НГС, самая сильная сторона ресторанного рынка — это бары.

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Да, Томский фестиваль был интереснее
Нет, в Новосибирске получилось лучше
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Не знаю, не был в Новосибирске
Ни на одном гастрофестивале не был
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Общепит Фестивали Гастрофестиваль Томск
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Комментарии
10
Drakonn
3 сентября 2024, 09:13
были мы на этом фесте.... ценники задраны и не соответствуют реалиям . нороу полно, но толком ничего не покупают - больше глазеют
Директор Завода (Ржака)
3 сентября 2024, 09:41
Насколько жизнь должна быть неинтересной и бесполезной, чтоб таскаться по подобным мероприятиям....
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