«Минус 27 кг за 2 месяца»: в Сети стала популярной рисовая диета — что с ней не так

На что только не пойдут женщины в погоне за заветными объемами! Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В стремлении за стройной фигурой люди то и дело выдумывают разномастные образы питания. На этот раз худеющие на весь интернет нахваливают диету, которую за эффективность прозвали «рисземпиком» — по аналогии с препаратом для диабетиков, который все звезды стали использовать для похудения. Но когда мы спросили у диетологов, может ли новомодная диета действительно открыть дверь (да чего там дверь — шлюз!) в мир стройных людей, не все согласились отвечать на наши вопросы.



Что еще за «рисземпик»

Источник народной мудрости в последнее время обильно фонтанирует в социальных сетях. Именно там и заговорили о чудодейственном «рисземпике», для которого и надо-то всего ничего: рис да вода. Замачиваешь первый во втором (можно на ночь), процеживаешь, добавляешь сок половины лайма или лимона и пьешь божественный крахмалистый напиток. Считается, что эффективнее всего он будет, если истязать себя таким питьем ежедневно с утра пораньше — просыпаешься, хлопаешь стакан «рисземпика» — и с добрым утром.



— Теперь я всегда начинаю свой день с этого напитка и уже увидела на весах минус 27 килограммов за два месяца, — утверждает одна из адептов новой диеты.



Свидетели «рисземпика» так объясняют эффективность своего изобретения: крахмалистая вода обеспечивает более длительное ощущение сытости и подавляет аппетит. В целом у такого «средства» даже прародитель есть — он известен нам как рисовый отвар.



Чем полезен рисовый отвар

Полезные свойства старого доброго рисового отвара связаны с его способностью связывать токсины и выводить их из организма. Он содержит обволакивающие и вяжущие вещества, препятствует брожению и метеоризму. Диетолог Наталья Гусева говорит, что его целесообразно применять в случае диареи, рвоты и пищевого отравления.



— Рисовый отвар часто применяют в народной медицине, чтобы решить проблемы со здоровьем, когда применение лекарственных препаратов нежелательно или противопоказано, в других случаях лечить патологические состояния необходимо под наблюдением специалиста, — уточняет Наталья Гусева.



Наталья Гусева — врач-диетолог, специалист консультационно-оздоровительного отдела ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Рисовый отвар применяют также для снижения веса. Суть диеты заключается в замене одного или нескольких приемов пищи и, как бонус, снижении общей калорийности рациона.



Несмотря на полезные свойства, рисовым отваром увлекаться не стоит Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Необходимо понимать, что рисовый отвар может заменить приемы пищи, но на питьевой режим отрицательным образом его прием влиять не должен, — предупреждает Наталья Гусева. — То есть необходимо соблюдать питьевой режим — в среднем 1,5 литра чистой воды для поддержания нормальной жизнедеятельности и здоровья организма.



Поможет ли рисовая вода похудеть

Популяризаторы «рисземпика» напирают на то, что в нем содержится резистентный крахмал. Якобы им можно буквально «наесться». Диетологи подтверждают: у резистентного крахмала действительно есть полезные свойства.



— Это крахмал, устойчивый к воздействию ферментов желудочно-кишечного тракта, он не используется организмом в качестве энергии, — объясняет Наталья Гусева. — Его полезные свойства для кишечника можно приравнять к действию клетчатки, то есть при его употреблении происходит насыщение организма, снижается чувство голода, улучшается работа желудочно-кишечного тракта.



Вот только беда в том, что, если залить рис водой, никакого резистентного крахмала вы там не обнаружите даже через несколько суток брожения.



— Там буквально следы, пыль, — заявляет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Проще съесть горстку риса. Хоть что-то упало в желудок. И легкий детокс получить можно.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



При этом гастроэнтеролог не отрицает, что похудеть на рисовой воде можно. Вот только подход не каждому понравится.



— Размачивать рис, мечтать о снижении веса, пить эту рисовую воду и ничего больше не есть. Это называется «сижу не жрамши», — говорит Галина Барташевич. — От обычного стакана теплой воды, выпитой с утра, это отличается тем, что там действительно немного пыли и остатков крахмала. Так что польза чисто психосоматическая: «я верую, мне это поможет».



Сколько килограммов можно сбросить за месяц

Также Галина Барташевич предупреждает: заменяя еду водой, пусть даже с рисовым крахмалом, силы и энергию человек будет получать за счет расщепления собственных мышц.



— Потому что, чтобы расщепить 1 грамм белка или углеводов, организм потратит 4 килокалории, а вот расщепить 1 грамм жира — 9 килокалорий. Когда человек ничего не ест, его жировые запасы остаются нетронутыми, слишком дорого их расщеплять. А расщепление собственных мышц — это гораздо проще и решает проблемы с получением энергии, — объясняет специалист. — В любом случае потерять 27 килограммов за два месяца — это либо фантазии, либо насилие воли.



На даже если предположить, что слова про сброшенные за два месяца 27 кило правда, вряд ли такое резкое похудение принесет пользу.



— При потребности снизить вес необходимо помнить, что безопасной для организма считается потеря веса в среднем 500 граммов в неделю, около 2–2,5 килограмма в месяц, — говорит Наталья Гусева. — Не нужно экспериментов, здоровье — самый ценный и очень часто необратимо теряемый ресурс, берегите его.

