«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков

Блюдо подойдет тем, у кого есть проблемы с ЖКТ Источник: www.koolinar.ru, из архива Натальи Тихомировой











Особое место среди овощей, которые созревают в августе, занимает кабачок. Его можно и жарить, и тушить, и варить. Делать запеканки или же добавлять сырым в салат. Жительница Кургана Наталья Тихомирова поделилась с читателями Городских порталов быстрым и простым рецептом вкуснейших куриных котлет с кабачками. Такие понравятся даже самым привередливым мужьям, детям и внукам. А хозяйка из Волгограда Наталья Мельчакова предложила свой рецепт. Приводим их здесь.

Нежные котлеты

—Этот рецепт я узнала от знакомых, которые сидят на жесткой диете из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Котлеты с кабачками получаются нежные, тают во рту, — говорит Наталья из Кургана.

Берем готовый куриный фарш или делаем сами из куриной грудки — на сковородку полкило. Небольшой молодой кабачок (до 20 сантиметров) моем и, отрезав хвостики, прямо с кожицей перетираем на крупной терке.



Соединяем фарш и кабачок. Добавляем соль по вкусу. Можно поперчить. Я еще добавляю протертую луковицу, но это необязательно.



Смазываем сковороду подсолнечным маслом. Выкладываем котлетки, сформированные ложкой (как горки). И ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.



Если кабачок большой, то его можно потушить в жаровне или глубокой сковороде. Я обычно нарезаю кольцами, но можно и лодочками. Серединочку удаляю ножом под углом, чтобы получилась форма воронки (узкое донышко).



Рис, отваренный до полуготовности, смешиваю с фаршем и луком. Такую начинку кладу в кольца из кабачка.



Делаю овощную подушку: лук, помидоры, морковь. На дне жаровни перемешиваю с растительным маслом. Выкладываю кольца. Солю и добавляю воду, чтобы кабачки были наполовину скрыты (можно сделать два слоя кабачков, тогда нижний окажется полностью в воде). Закрыть крышкой.



Затем поставить в духовку на час-полтора при температуре 180–200 градусов. Готово! Приятного аппетита!



Торт из кабачков

Торт из кабачков Источник: Наталья Мельчакова











Дачница Наталья Мельчакова поделилась простейшим рецептом нежнейшего торта из кабачков, который станет любимым блюдом в семье.



Наталья Мельчакова рассказала, что обычно замораживает кабачок кубиками, чтобы зимой сделать овощное рагу, а также раздает их родственникам и друзьям. Однако этим летом она решила удивить семью и приготовить торт из кабачков.



Для кабачкового торта понадобятся:



два кабачка;



два куриных яйца;



пять помидоров;



стакан муки;



пять столовых ложек майонеза;



2–3 зубчика чеснока;



соль и перец по вкусу.



— Натрите кабачки на крупной терке. Отожмите получившуюся массу руками, сок слейте. Добавьте яйца, соль и перец. Перемешайте до однородности. Начните порциями всыпать муку, размешивая. Ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно стать довольно густым, как на обычные оладьи. У меня ушел стакан муки объемом 200 миллилитров, — рассказывает женщина. — Разогрейте на среднем огне сковороду, у меня блинная с антипригарным покрытием, или смажьте подсолнечным (оливковым) маслом. Жарьте блин на среднем огне до зарумянивания с одной стороны, затем переверните на другую и жарьте до готовности. Снимите готовый блин и снова смажьте сковороду. Добавьте в майонез чеснок, перемешайте. Соберите торт, промазывая каждый корж чесночным майонезом и прослаивая помидорами.



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