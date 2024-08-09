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Еда Роспотребнадзор проверил шоколад в новосибирских магазинах — результаты проверки

Роспотребнадзор проверил шоколад в новосибирских магазинах — результаты проверки

С начала года прошло более 500 исследований продуктов питания

2 911
33 комментария
Рейды проходят регулярно

В Новосибирске Роспотребнадзор проверил шоколад в магазинах. Как сообщили НГС в управлении, с начала года специалисты провели более 500 исследований продуктов питания.

— Проведено 547 исследований пищевой продукции (колбасной продукции, шоколада, продукции пчеловодства) на соответствие нормам. Продукций, произведенной с нарушениями технологии производства, не выявлено, — пояснили в Роспотребнадзоре.

В управлении пояснили, что рейды по торговым точкам проходят регулярно, специалисты проверяют качество продуктов и условия их хранения.

Ранее журналисты редакции НГС взяли в аренду прибор для измерения нитратов и без предупреждения вместе с экспертом обошли рынки и точки с фруктами.

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Комментарии
34
274444392
9 августа 2024, 20:44
Нет веры ни какой к Роспотребнадзору. Там не чистые на руку.
Директор Завода (Ржака)
9 августа 2024, 21:06
и чё? проверили , а где результаты ? о чем статья? чушь выходного дня в пятницу уже пошла ?
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