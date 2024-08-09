Роспотребнадзор проверил шоколад в новосибирских магазинах — результаты проверки

Рейды проходят регулярно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирске Роспотребнадзор проверил шоколад в магазинах. Как сообщили НГС в управлении, с начала года специалисты провели более 500 исследований продуктов питания.



— Проведено 547 исследований пищевой продукции (колбасной продукции, шоколада, продукции пчеловодства) на соответствие нормам. Продукций, произведенной с нарушениями технологии производства, не выявлено, — пояснили в Роспотребнадзоре.



В управлении пояснили, что рейды по торговым точкам проходят регулярно, специалисты проверяют качество продуктов и условия их хранения.



Ранее журналисты редакции НГС взяли в аренду прибор для измерения нитратов и без предупреждения вместе с экспертом обошли рынки и точки с фруктами.

