НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

с-в.

 740мм 66%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,56
EUR 94,13

СРОЧНО

Пассажирка «Нивы» погибла в ДТП

Полмиллиона за младенца
Как защититься от мошенников
Беспредел в Тогучине
Жизнь как в кино
Дефицит вакцин для питомцев
Где учатся отличники
Жизнь сибиряка в Бутане
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Еда «Не доедут до дома целыми»: в какую тару собирать грибы, чтобы они не испортились

«Не доедут до дома целыми»: в какую тару собирать грибы, чтобы они не испортились

Миколог рассказала, куда складывать лесные дары

1 829
8 комментариев
Оказывается, важно, куда именно складываются грибы при сборке

Грибной сезон продолжается! В августе началась новая урожайная волна, и люди выносят из лесов полные корзины. Там всё: и белые, и маслята. Житель Рыбинского района даже отыскал черные лисички, которые считаются деликатесом.

Но оказывается, грибы довольно капризны. И очень важно складывать их в специальную тару. Ярославский миколог, заведующая кафедрой биологии и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева рассказала 76.RU, на что это влияет.

По словам миколога, лучшая емкость для сбора грибов — корзина или короб. Важно, чтобы они были проветриваемыми.

— Они могут быть плетеными из лозы и другого природного материала или пластиковыми, но с отверстиями. Собирать грибы в пакеты и пластиковые ведра без отверстий не рекомендуется. В замкнутой влажной и теплой среде на плодовых телах при транспортировке начнут развиваться плесени, активнее продолжат расти личинки грибных комаров, мух, жуков — так называемые «червяки». Кроме того, в такой таре грибы не доедут до дома целыми, — пояснила Ольга Лазарева.

Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский солидарен с коллегой во мнении. Он тоже считает, что плетеная корзинка — лучшая тара для сбора грибов.

— Соответственно, идеальный вариант — это корзина, следующее — ведро и наименее удачное решение — это пакет, — рассказал Михаил Вишневский.

Ранее мы рассказывали, как правильно собирать грибы: срезать или выкручивать. А еще публиковали советы от микологов о том, как отличить ядовитый гриб от съедобного и где их вообще искать.

ПО ТЕМЕ
Гриб Миколог Тара Корзины
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
урлулуу
9 августа 2024, 15:18
Мифические грибы советую собирать в мифическую корзину.
Гость
9 августа 2024, 15:31
В Искитиме на базаре мужик очень приличными корзинами торгует и цены вполне приемлемые!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Код 8–8–8: что делать 8 августа 2024 года, чтобы привлечь богатство и деньги — советы нумеролога
Алина Шадрина
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Рекомендуем
Знакомства

Иришка,49

Валентинка,41

Evgenii,40

Vaal,60

Natalya,46

Nadin,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление