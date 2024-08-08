Семь самых вкусных и полезных грибов: собирайте их в первую очередь

За этими грибами действительно стоит отправляться в лес Источник: Екатерина Вохмянина / 59.RU











Говорят, что о вкусах не спорят. И действительно — у каждого любителя грибов есть свои фавориты, которые он особенно тщательно выискивает в лесу. Но в 60-х годах советские микологи решили выбрать лучшие грибы и разработали четыре категории пищевой ценности. В них оценивались все качества: от вкуса и питательности до размера и распространенности. В итоге ученые отобрали семь самых лучших грибов, которые только можно найти в лесу. А вы знаете, какие грибы считаются самыми вкусными и полезными?

Белые грибы

Белый гриб, он же боровик или глухарь, — один из самых ценных у грибников. Кажется, минусов у него вовсе нет: приятный вкус и аромат не оставят равнодушным ни одного гурмана, а благодаря полезным веществам он улучшает иммунитет, пищеварение, качество кожи и волос.



В лесу можно найти множество видов белых грибов, но в первую категорию входят всего три.



Белый гриб настоящий можно найти на всей территории России: боровики растут в хвойных и смешанных лесах. Отличить его от других можно по светлой сетке на ножке, белой или слегка желтоватой нижней поверхности шляпки и белой мякоти на срезе.

Источник: wikigrib.ru











Белый гриб дубовый , он же сетчатый боровик, встречается в лиственных лесах под буками, дубами и липами. Отличить его от белого гриба настоящего можно по шляпке — в сухую жаркую погоду кожица гриба покрывается густой сетью трещин, через которые видна белая мякоть.

Источник: wikigrib.ru











Третий родственник боровика и сосед по первой категории — белый гриб сосновый . Свое название он получил не просто так: этот гриб растет только в сосновых борах и входит в симбиоз с деревьями. Он отличается от других боровиков неровной и бугорчатой шляпкой бордово-коричневого цвета.

Источник: wikigrib.ru











Белые грибы отлично подходят для любого способа приготовления, но самым полезным считается засолка: именно так можно сохранить все полезные свойства гриба.



Грузди

Удивительно, но за пределами России грузди практически не едят — на западе об этом грибе либо не знают, либо считают его несъедобным. А у нас грузди настолько полюбились грибникам, что их и жарят, и в суп добавляют, и на зиму засаливают.



В первую категорию грибов попадают только два вида груздей.



Груздь настоящий встречается чаще всего в березовых и смешанных с березой лесах. Опознать его можно по склизкой и мокрой вдавленной шляпке молочно-белого или слегка желтоватого цвета. Ножка у гриба гладкая и цилиндрическая, полая внутри. Мякоть у гриба плотная и белая, на запах отдаленно напоминает фрукты.

Источник: wikigrib.ru











Если груздь настоящий любит расти рядом с березой, то груздь желтый встречается в еловых и пихтовых лесах. Отличается он золотисто-желтым цветом, а также мякотью, желтеющей при прикосновении. В остальном этот вид очень похож на груздь настоящий — как внешним видом, так и вкусом.

Источник: wikigrib.ru











Напомним, что перед готовкой все грузди необходимо промыть и вымочить в течение двух дней, меняя воду хотя бы два раза в день, чтобы избавиться от горечи. Затем грибы нужно отварить в течение 15–20 минут после закипания.



Рыжики

Еще одни грибы, попавшие в первую категорию, — рыжики. Они занимают первое место среди всех других видов по пищевой ценности, а в соленом виде превосходят по калорийности курицу, сельдь, все фрукты и овощи. Полезные свойства рыжиков можно перечислять долго: они укрепляют иммунитет и костную ткань, нормализуют обменные процессы, снижают риски выработки холестерина и даже замедляют рост опухолевых клеток.



Но лучшими считаются только два вида.



Рыжик настоящий встречается в хвойных лесах Сибири, Урала и европейской части России. Узнать его можно по воронковидной шляпке рыжего или беловато-оранжевого цвета. Мякоть у него оранжевая или бледновато-желтоватая, на изломе быстро краснеет. Запах у гриба приятный и фруктовый.

Источник: wikigrib.ru











Рыжик красный можно найти в сосновых и смешанных лесах неподалеку от сосны. Он отличается красноватым, коричневым, а иногда и кровавым цветом.

Источник: wikigrib.ru











Собранные рыжики можно жарить, варить, сушить и солить. На вкус рыжики немного острые и сладковатые — подойдут как на гарнир, так и в качестве основного блюда.

