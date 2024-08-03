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Еда Интересно про еду обзор Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз. Вы в списке?

Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз. Вы в списке?

Каким бы ароматным он ни был, иногда от него стоит держаться подальше

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1 комментарий
Некоторым людям с арбузом можно разве что фотографироваться

Август — самое подходящее время для арбузов. Ведь именно в этом месяце они становятся наиболее спелыми, ароматными, вкусными. Диетологи вообще рекомендуют есть их с конца августа по октябрь включительно, потому что нитраты в арбузах в это время — краснокнижная редкость. Но как бы привлекательно ни выглядели арбузы в августе, у врачей на их счет есть несколько предостережений. Оказывается, некоторым людям лучше держаться от арбузов подальше.

В чём польза арбуза

Главное, чем полезен арбуз, — внушительное содержание воды. Особенно это выручает жарким летом, когда всего двумя кусочками арбуза можно и жажду утолить (если вдруг у вас под рукой не оказалось воды, но оказался арбуз), и обезвоживание предупредить, и подкрепиться немного (кроме воды в них есть еще и углеводы). При этом арбуз — продукт низкокалорийный, в ста граммах содержится не более 40 ккал. И это еще не всё.

— Он содержит много клетчатки, магния, витамины группы В, С, антиоксиданты, до 13% сахаров в мякоти и более 90% воды, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Сколько арбуза можно съесть

Хотя арбуз и низкокалорийный, много его не съешь. Потому что какие-никакие, а калории в нем есть. И если добавить к своему стандартному рациону пару килограммов арбуза в день, то даже за один только август можно прилично прибавить в весе.

Так что здоровым людям врачи не рекомендуют съедать больше 500 граммов арбуза в день. Но есть его нужно без дополнительных углеводов в виде, например, хлеба. Во-первых, это тяжелая артиллерия, во-вторых, такая компания вызовет брожение в желудке. Наконец, зачем смешивать эти вкусы?

К тому же, если съесть слишком много арбуза, мочегонный эффект не заставит себя долго ждать, и это будет серьезная нагрузка на почки. Кроме того, из-за того, что арбуз давит на мочевыделительную систему, его не рекомендуют есть вечером, особенно перед сном — нагрузка не даст хорошо выспаться и организм не успеет восстановиться.

И не забывайте, что из-за обилия жидкости и клетчатки могут начаться метеоризм, вздутие живота и сильная диарея.

Кому нельзя есть арбуз

Как раз из-за большой нагрузки на почки арбуз нельзя есть людям с заболеваниями мочевыделительной системы.

Также от арбуза стоит отказаться пациентам с обострением язвы, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Беременным женщинам с арбузом стоит быть аккуратнее. Необязательно совсем исключать его из рациона — благодаря витаминам арбузы полезны для формирования нервной системы будущего малыша. Также они помогают пищеварительному процессу будущей мамы. Но нужно следить за тем, сколько вы его едите. Метеоризм из-за переедания арбуза еще никому на пользу не шел.

— Газообразование на поздних сроках способно вызвать не только дискомфорт, но и болевые ощущения, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Будущим мамам нужно соблюдать осторожность с арбузом еще и потому, что переполнение мочевого пузыря после порции арбуза параллельно с давлением на него растущим плодом — также не самое приятное ощущение.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Можно ли есть арбуз при сахарном диабете

Пациентам с сахарным диабетом первого и второго типа потребление арбуза стоит ограничить из-за его высокого гликемического индекса. Но строгого запрета нет. Для большей уверенности можете замерить уровень глюкозы через пару часов после того, как съедите арбуз, чтобы понять, насколько он поднял у вас сахар.

При диабете 1-го типа врачи рекомендуют придерживаться простого правила: не ешьте арбуз с хлебом, фруктами и другими продуктами, содержащими большое количество углеводов — не стоит лишний раз нагружать ими организм.

При диабете 2-го типа арбуз не стоит есть натощак — только после основного приема пищи. Тогда скачок глюкозы в крови будет не так выражен. Кроме того, с кусочком арбуза можно съесть немного сыра — в нем содержится приличное количество белка, что позволит контролировать баланс сахара в крови.

Много арбуза при сахарном диабете нельзя — максимум один кусок (300 граммов) в день. При этом нужно учитывать и остальное меню. А при сильном скачке сахара срочно введите инсулин.

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Комментарии
1
Unclе Sam
3 августа 2024, 10:43
тюленихе низзя))) оно больше под дош
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