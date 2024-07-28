Запасайтесь витаминами: врачи назвали 8 самых полезных ягод

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Брусника оказалась так полезна для человека и его здоровья, что в один момент ее назвали ягодой бессмертия. Вечную жизнь она нам, к сожалению, не подарит, но это не отменяет полезных свойств брусники.



Ее ягоды снижают содержание в крови плохого холестерина (кстати, недавно мы вместе с врачами назвали 8 продуктов, снижающих холестерин), обладают противоязвенными и другими лечебными свойствами. А наибольшую пользу она приносит пожилым людям и тем, кто страдает хронической усталостью, у кого понижен иммунитет и кто часто переутомляется. Кроме того, у брусники есть и антисклеротическое действие — она укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу. Ее рекомендуют есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.



— Напиток из сока брусники принимают при простуде, общей слабости, головных болях, разбавляя его охлажденной кипяченой водой в пропорции один к трем с добавлением сахара или меда. Пить по полстакана после еды три-четыре раза в день, — советуют в Роспотребнадзоре.



Бруснику используют не только в лечебных и общеукрепляющих целях, но и в косметологии. Например, ягодные маски увлажняют и подтягивают кожу лица, помогают предотвратить появление морщин и старение. Экстракт брусники тонизирует кожу, придает ей упругость, защищает от внешних воздействий окружающей среды и укрепляет стенки эпидермиса.

